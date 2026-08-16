Constanza Michelson, escritora: “La vida se decide una y otra vez en escalas pequeñas”

“Mientras debatimos grandes principios, hay vínculos que se sostienen o se destruyen por detalles mínimos”, afirma Constanza Michelson, quien explora en Microdramas aquellas situaciones aparentemente menores en las que, sin embargo, se juega algo decisivo.

Una chasquilla cortada por impulso, la escucha de una conversación ajena, una hija que llama después de presenciar un suicidio en el metro, un perro que no come de su plato: a partir de pequeñas escenas, en su nuevo libro, la autora de Nostalgia del desastre aborda temas como la ansiedad, las relaciones de pareja, la maternidad, el envejecimiento o la influencia de las redes sociales en la vida afectiva.

A lo largo de estas 256 páginas, la psicoanalista reflexiona sobre el amor, el cuerpo, la vergüenza y la necesidad de pertenecer, mientras teje un diálogo entre teoría cultural, política, mitología. “Aunque a veces se pueda explicar un fenómeno a partir de otro, me resulta muy interesante ponerlos a resonar. Una noticia puede iluminar un mito. Un mito puede abrir una lectura de una escena cotidiana. Lo importante no es que una cosa explique a la otra, sino la relación que se establece entre ambas”, comenta.

Los microdramas, asegura Michelson, “apuntan justamente a ese lugar donde ya no sirve el respaldo de la multitud ni de las unanimidades. Los microdramas no resuelven nada, pero sí creo que nos recuerdan algo que las grandes narrativas a veces olvidan: que la vida se decide una y otra vez en escalas pequeñas. Y que el coraje, la inteligencia o la estupidez pueden definir, eso sí, grandes conflictos”.

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