New Order re-agenda nueva fecha en Chile

El conjunto liderado por Bernard Sumner finalmente tendrá su cuarto encuentro con el público chileno. Luego de superar el desafortunado impasse con el retraso de la carga desde México, Lotus y el managament de New Order, trabajaron arduamente para re-agendar el concierto fijado para el 21 de noviembre pasado.

La nueva fecha está pactada para el 9 de enero en Teatro Caupolicán, luego que la fecha previa debiera ser cancelada por problemas en la salida de la carga de sus equipos desde México.

La agrupación oriunda de Manchester, pionera en el pop de sintetizadores y responsable de himnos como “Blue Monday” y “True Faith”, es sin duda uno de los grupos más relevantes de los últimos 30 años.

Desde un comienzo quedó claro que New Order cambiaría el curso del pop, algo que se confirmó en 1983 con el impacto de “Blue Monday”, el tema de baile más vendido de la historia y que se ha convertido en un verdadero himno. Después continuaron con un puñado de obras maestras como “Power, Corruption & Lies”, “Brotherhood”, “Low Life”, giras mundiales, incontables reconocimientos y el legado de gloriosas canciones que continúan inspirando a miles de grupos y artistas en todo el mundo.

La influencia de New Order ha sido reconocida por artistas tan diversos como Radiohead, Arcade Fire, The Killers y The National. Su discografía arroja títulos ineludibles, como “Power, Corruption & Lies” y “Republic”, que este año cumplieron 35 y 25 años desde su lanzamiento, respectivamente.

Información sobre el ticket

Los tickets para el 21 de noviembre son válidos para la nueva fecha. Si no está de acuerdo con esta reprogramación, puede solicitar la devolución del dinero desde el 28 de noviembre al 28 de diciembre.

Si ya solicitó el reembolso de los boletos, compró por internet y quiere asistir a la nueva fecha, Punto Ticket lo contactará directamente, se respetará la compra hasta el martes 4 de diciembre.

Si compró en Punto de Venta, solicitó reembolso y quiere asistir a la nueva fecha debe escribir a ayuda@puntotocket.cl, se respetará la compra hasta el martes 4 de diciembre.

Si no está de acuerdo con esta reprogramación, puede solicitar la devolución del dinero desde el 28 de noviembre al 28 de diciembre.

La reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual compró y demora aproximadamente 25 días hábiles. Si no ha retirado su entrada, el dinero será reversado automáticamente según la forma de pago utilizada.

Si retiró su entrada, y la compra fue realizada en cualquier punto de venta -a excepción de Hites- o por internet, la devolución puede ser solicitada en cualquier punto de venta de Punto Ticket. Si la compra fue realizada en tiendas Hites, debe ir al mismo lugar donde la adquirió, presentando la boleta y la entrada (debe estar completa), la devolución del dinero la verá reflejada en la próxima facturación.