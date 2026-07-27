Metro mantendrá cerrada la estación Santa Isabel este martes tras incendio

Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel permanecerá fuera de servicio este martes 28 de julio, luego del incendio que afectó a un tren detenido en el lugar. Los servicios de la Línea 5 circularán sin realizar detención en ese punto.

La emergencia se registró cerca de las 17:12 horas de este lunes y movilizó a Bomberos, Carabineros y equipos de la empresa. La estación fue evacuada y seis paradas de la línea permanecieron temporalmente cerradas.

La gerenta de operaciones de Metro, Pamela Barros, sostuvo que los protocolos de seguridad fueron activados oportunamente y que no hubo personas con lesiones de consideración ni víctimas fatales.

Investigación sobre el tren incendiado

La ejecutiva confirmó que el convoy afectado corresponde al modelo NS-74, la tecnología más antigua disponible en la red. “Este tren efectivamente es la tecnología más antigua que tenemos”, señaló, junto con indicar que esas unidades están sometidas a un plan de modernización para extender su vida útil.

Metro investiga si el incendio fue provocado por un elemento presente en la vía o por una falla del propio tren. La compañía calificó lo ocurrido como un episodio puntual y excepcional dentro de la operación.

Los trabajos continuarán con labores de limpieza, monitoreo y revisión del lugar. La reapertura de Santa Isabel quedará sujeta a un nuevo aviso de la empresa, que llamó a sus usuarios a revisar sus canales oficiales antes de viajar.