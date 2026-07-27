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Metro mantendrá cerrada la estación Santa Isabel este martes tras incendio PAÍS VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Metro mantendrá cerrada la estación Santa Isabel este martes tras incendio

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Los trenes de la Línea 5 pasarán sin detenerse en Santa Isabel mientras Metro investiga el origen del fuego, realiza labores de limpieza y verifica las condiciones de seguridad.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Metro confirmó que la estación Santa Isabel permanecerá cerrada este martes tras el incendio de un tren modelo NS-74. La Línea 5 operará sin detenerse en ese punto mientras continúan la investigación, la limpieza y las revisiones de seguridad. La empresa informó que no hubo personas con lesiones de consideración y que analiza si el fuego se originó en la vía o por una falla del convoy.
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Metro de Santiago confirmó que la estación Santa Isabel permanecerá fuera de servicio este martes 28 de julio, luego del incendio que afectó a un tren detenido en el lugar. Los servicios de la Línea 5 circularán sin realizar detención en ese punto.

La emergencia se registró cerca de las 17:12 horas de este lunes y movilizó a Bomberos, Carabineros y equipos de la empresa. La estación fue evacuada y seis paradas de la línea permanecieron temporalmente cerradas.

La gerenta de operaciones de Metro, Pamela Barros, sostuvo que los protocolos de seguridad fueron activados oportunamente y que no hubo personas con lesiones de consideración ni víctimas fatales.

Investigación sobre el tren incendiado

La ejecutiva confirmó que el convoy afectado corresponde al modelo NS-74, la tecnología más antigua disponible en la red. “Este tren efectivamente es la tecnología más antigua que tenemos”, señaló, junto con indicar que esas unidades están sometidas a un plan de modernización para extender su vida útil.

Metro investiga si el incendio fue provocado por un elemento presente en la vía o por una falla del propio tren. La compañía calificó lo ocurrido como un episodio puntual y excepcional dentro de la operación.

Los trabajos continuarán con labores de limpieza, monitoreo y revisión del lugar. La reapertura de Santa Isabel quedará sujeta a un nuevo aviso de la empresa, que llamó a sus usuarios a revisar sus canales oficiales antes de viajar.

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