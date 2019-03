Músico canadiense Alexandre Belliar presenta su disco "Leyendas de un pueblo"

En Región de Los Ríos.

Del 19 al 28 de marzo.

Todas las presentaciones son con entrada liberada.

Música, poesía e historia. Esta es la mezcla hecha por Alexandre Belliard en su disco "Leyendas de un pueblo" ("Légendes d´un peuple"), en el que se propuso rescatar la figura de diversas personas francófonas, que de una u otra forma marcaron el devenir de los países de habla francesa en América. En la extensa lista están por ejemplo Gabriel Dumont, Étienne Brûlé y Marie Rollet, sobre quienes ahora hay canciones a modo de homenaje y reivindicación.

Alexandre Belliard nació en Québec (Canadá) y hace ocho años comenzó a hurgar en las crónicas y biografías de un puñado de hombres y mujeres importantes, pero por distintas razones invisibilizados. De esta forma creó un proyecto con alto valor cultural, que apela a la identidad y con el que invita a conocer más sobre los pueblos.

"Légendes d´un peuple" es una carta de amor a la francofonía en cinco volúmenes, con cerca de cincuenta canciones. Parte de este repertorio es con el que ahora el cantautor y poeta llega por primera vez al sur. En vínculo con la Alianza Francesa Vadivia, la Red de Espacios Culturales de la Región de Los Ríos sumó a Belliard a su programa de marzo, con presentaciones gratuitas en Lanco (martes 19, Biblioteca Pública, 19:30 horas), Lago Ranco (miércoles 20, Complejo Educacional Ignao, 10 horas), Río Bueno (viernes 22, Cine Municipal Armando Sandoval Rudolph, 19 horas), Panguipulli (sábado 23, Casona Cultural, 19:30 horas), Máfil (martes 26, Biblioteca Municipal, 20 horas) y Valdivia (jueves 28, Aula Magna Universidad Austral de Chile, 20 horas).

La de Belliard es una mezcla imperdible de guitarra con toques de humor y una inigualable forma de abordar la historia. Según explica el artista, entrevistado por el sitio lenord-cotier.com, "Légendes d´un peuple" tiene como punto de partida su deseo de “mezclar música con literatura, poesía, sociología, política, el deseo de viajar y hacer espectáculos. Todo esto es posible gracias a este proyecto (...) En la escuela, realmente no desarrollé un interés por la historia. No recuerdo haber tenido profesores apasionados por la historia. Soy consciente de que siempre estará sujeta a la interpretación y que nunca vamos a saber si es verdad. Por eso, el objetivo no es precisamente enseñar historia, sino que más bien, generar interés".

La visita de Belliard a la región es parte del programa de la Red de Espacios Culturales de la Región de Los Ríos, proyecto financiado con recursos del Programa de Intermediación Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.