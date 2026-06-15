Comisión adelanta agenda para revisar acusación constitucional contra exministro Nicolás Grau

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau adelantó su calendario tras recibir la respuesta al libelo y proyectó para el lunes 22 de junio el debate y la votación de sus observaciones.

“Se adelanta todo”, afirmó la presidenta de la instancia, la diputada de oposición Marcela Hernando, luego de la segunda sesión realizada este lunes. La parlamentaria explicó que el ingreso de la contestación permitirá que los invitados aborden tanto los aspectos técnicos como el fondo de la acusación.

El primer expositor será el abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, quien asistirá este martes 16 de junio, desde las 10:30 horas. El miércoles será el turno del exministro de Hacienda Mario Marcel, cuya participación ya estaba comprometida.

La comisión también convocó al actual director de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Hernando remarcó que, por su condición de funcionario público, no fue invitado, sino formalmente citado. A las sesiones se sumarán expositores propuestos por la parte acusadora, la defensa y los integrantes de la instancia.

El cronograma contempla dos sesiones el jueves en Valparaíso, una durante la mañana y otra en la tarde. El viernes se realizará una jornada extendida hasta las 13:00 o 14:00 horas.

La comisión volverá a reunirse el lunes 22. En caso de ser necesario, recibirá a un último invitado antes de debatir y votar, ya que esa jornada vence el plazo para pronunciarse sobre la acusación.