“Tendrá que explicar”: escala presión sobre subsecretario de Pesca por vínculos con gran industria

La investigación de El Mostrador, que reveló el estrecho vínculo del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, con la gran industria pesquera antes de asumir el cargo, desató inmediatas reacciones en la oposición. Parlamentarias del Frente Amplio, el Partido Comunista y la bancada PC advirtieron sobre un eventual conflicto de interés y exigieron explicaciones públicas respecto de los antecedentes expuestos.

El reportaje dio cuenta de que, días antes de incorporarse al Gobierno, Urrutia participó en la reunión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS) en Panamá. Inicialmente figuraba como representante de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), condición que posteriormente fue modificada para presentarlo como invitado académico, pese a que había sido designado subsecretario semanas antes.

Para la diputada Carolina Tello (FA), los antecedentes conocidos obligan a extremar los estándares de transparencia. “Cuando una autoridad encargada de regular el sector mantiene vínculos tan estrechos con quienes representan esos intereses, es legítimo exigir total transparencia y garantías de imparcialidad”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que “la confianza pública se construye evitando cualquier sombra de conflicto de interés”, especialmente en un ámbito donde “están en juego el sustento de miles de familias y la protección de nuestros recursos marinos”. Agregó que la oposición permanecerá “vigilante” del desempeño de la autoridad y remarcó que “las políticas públicas deben estar al servicio del bien común”. En esa línea, enfatizó que “la institucionalidad debe proteger el interés público, resguardar la biodiversidad y asegurar que ninguna decisión se tome pensando en beneficiar a unos pocos por sobre miles de trabajadores y trabajadoras que sostienen la pesca artesanal”.

“Genera dudas legítimas que deben ser aclaradas”

Desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo sostuvo que los antecedentes expuestos requieren una explicación formal por parte del Ejecutivo. “Los vínculos del subsecretario con la pesca industrial son públicos y evidentes, por lo mismo la transparencia en su actuar debe ser absoluta”, señaló.

Castillo cuestionó particularmente el cambio de identificación de Urrutia para la cita internacional. “Cambiar su credencial de participación en un evento internacional, pasando de aparecer vinculado a la pesca industrial a figurar como académico, a días de asumir un cargo público, genera dudas legítimas que deben ser aclaradas”, afirmó.

La diputada también vinculó el episodio con una de las primeras decisiones adoptadas por la nueva administración en materia pesquera. “La preocupación no es menor, porque una de sus primeras decisiones fue retirar la nueva Ley de Pesca”, indicó, agregando que “no queremos que vuelvan a imponerse los intereses de la gran industria pesquera por sobre las necesidades de la pesca artesanal; la institucionalidad pública debe resguardar el interés general y actuar con total probidad”.

Más allá del caso específico, Castillo sostuvo que “prácticamente cada día aparecen nuevos antecedentes de este Gobierno que lesionan la fe pública y debilitan la confianza ciudadana, abriendo dudas razonables sobre eventuales conflictos de interés”.

En tanto, la diputada Marisela Santibáñez (independiente, bancada PC) afirmó que corresponde al subsecretario entregar explicaciones detalladas sobre los hechos revelados. “El subsecretario tendrá que explicar con detalle esta situación”, señaló.

A juicio de la parlamentaria, el caso trasciende a la autoridad y abre una discusión de fondo sobre los estándares de probidad en la administración pública. “Esto abre un debate necesario: la delgada línea entre experiencia técnica y conflicto de interés. En sectores estratégicos como la pesca, donde se juegan equilibrios sociales y económicos, esa línea no puede ser difusa”, concluyó.