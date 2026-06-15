Kast califica de “gravísima” denuncia por ingreso sin control de menores haitianos en 2025

El Presidente José Antonio Kast calificó como “gravísima” la denuncia por el ingreso masivo y sin control de niños, niñas y adolescentes haitianos durante el 2025. Además, anunció que el Gobierno entregará los antecedentes al Ministerio Público y colaborará con la investigación.

“La denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención”, escribió el Mandatario en su cuenta de X, según informó BioBioChile. Kast agregó que buscarán que “se haga justicia y se exijan las responsabilidades que correspondan”.

El caso surgió a partir de un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó fallas en la verificación del vínculo entre los adultos y los menores, registros incompletos y controles migratorios débiles.

La CGR tampoco logró ubicar durante sus fiscalizaciones a parte de los menores cuyo ingreso había sido autorizado por el Estado. Ante estos antecedentes, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación, que quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.