DC asegura que evaluará “en mérito” y con “libertad” acusación constitucional contra Grau

La Democracia Cristiana (DC) anunció que evaluará “en mérito” la acusación constitucional impulsada por la derecha contra el ministro Nicolás Grau, al sostener que no integró el gobierno del expresidente Gabriel Boric ni forma parte de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El presidente de la DC y diputado, Álvaro Ortiz, afirmó que “la Democracia Cristiana no fue parte del gobierno del Presidente Boric, tampoco del gobierno del Presidente Kast. Por lo tanto, a nosotros, entre comillas nos da la libertad de poder sacarnos esa carga o ese prejuicio, a favor o en contra”. “Y vamos a revisar en mérito esta presentación de acusación constitucional contra el ministro Grau”, señaló Ortiz.

La ofensiva del oficialismo cuestiona el manejo fiscal del extitular de Hacienda y ha tensionado el escenario político previo a la tramitación de la denominada megarreforma en el Senado.

Respecto de esa iniciativa, Ortiz adelantó que la bancada de senadores de la DC votará en contra de la idea de legislar, aunque analizará posteriormente cada punto. También expresó disposición a evaluar una mesa de trabajo, instancias técnicas o una presentación ante el Tribunal Constitucional.