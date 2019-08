Exposición "Periscopio: fotografiar el mar desde las olas" de José Diniz

En Galería Flach, Villavicencio 301- A, Barrio Lastarria. Metro Universidad Católica.

Del 15 de agosto al 29 de septiembre. Martes a viernes de 12:30 a 20:30 horas, y sábados y domingos de 15:00 a 21:00 horas.

Entrada gratuita.

El fotógrafo José Diniz (1954) presenta una serie de imágenes que realizó nadando a lo largo de la costa brasileña y uruguaya. 52 obras en blanco y negro que son el registro de alguien que emerge del agua como un submarino, observa en silencio entre medio de la corriente y fotografía lo que encuentra mar adentro. Periscopio se exhibe durante el mes de la fotografía en Galería Flach, desde el 15 de agosto al 29 de septiembre, como parte del proyecto de circulación de fotografía Latinoamericana financiado por Fondart.

Si bien este fotógrafo brasileño cuenta que siempre vivió “con un pie metido en el agua”, recién cuando pasó de los 50 años comenzó a explorar con imágenes capturadas desde el mar, tomadas en distintos lugares de Brasil y Uruguay. Ingresaba desde la orilla de la playa con una caja en sus manos –en cuyo interior llevaba una cámara análoga– y nadaba contra la corriente hasta alejarse de las olas que rompían en la orilla. Una vez ahí esperaba durante horas el momento indicado para disparar, ya que en medio del Atlántico no podía cambiar rollos, ni lentes ni cámaras.

“En el agua no tienes control del equipo fotográfico y estás experimentando con todos los sentidos. Entonces la cámara es parte de eso, tanto en aspectos físicos como psicológicos, y yo me preparo para todo tipo de mar: tengo un equipo que pesa casi cuatro kilos, que es para una playa tranquila, y tengo una cámara digital que llevo en una bolsa plástica, que es para cuando hay olas más fuertes”, dice Diniz sobre el proyecto que desarrolló entre 2007 y 2014.

Nadadores, cruceros, embarcaciones menores, helicópteros y avionetas son algunos de los personajes y elementos que se observan en la serie Periscopio, obras en blanco y negro (análogas y digitales) que fueron editadas en un fotolibro (Editorial Madalena) y que se presentan actualmente al público siguiendo la estética de esa publicación.

“Vamos a montar las 52 imágenes de la serie como un libro pegado en la pared de la galería. Porque un libro no puede quedar solamente en los estantes de las librerías, entonces esta es una oportunidad para que las personas puedan conocer un fotolibro desde otra perspectiva”, adelanta sobre la exposición.

Inauguración: 14 de agosto, a las 19:30 horas, entrada gratuita.

Charla con José Diniz: 16 de agosto, a las 19:30 horas, entrada gratuita y sin inscripción previa (cupos por orden de llegada).

José Diniz. Nació en Niteroi, Brasil, en 1954, y actualmente vive en Río de Janeiro.

Estudió fotografía en la UCAM (Universidad Cândido Mendes) en Río de Janeiro, en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y en la Escuela de Artes Visuales en Parque Lage, Río de Janeiro.

Autor de los libros “Literariamente” (2009) y “Periscope” (2014), siendo este último nominado como uno de los mejores libros de 2014 por el International Center of Photography, Maison Européenne de la Photographie, Lens Culture, y otros. Ha participado en varias publicaciones en Brasil y en el extranjero, y también ha producido muchos libros de artistas que se encuentran en varias colecciones en Brasil, Argentina, Estados Unidos y Europa.

En 2013 su portafolio fue destacado por el British Journal of Photography como “Ones to watch – The talent issue”. En 2012 ganó el premio de Marc Ferrez de Fotografía - FUNARTE (Fundación Nacional de Arte, Ministerio de Cultura de Brasil) con el proyecto MARESIA, que expuso en el Centro Cultural de la Corte Federal de Río de Janeiro en 2013. En 2011 participó en la exposición International Discoveries III, una selección bienal de 12 fotógrafos en el mundo realizada por los curadores de FOTOFEST - USA.