El tenso 20 de agosto que espera al Presidente Kast en Ñuble

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¡Buenos días, Ñuble! Al igual que ustedes, espero con ansias el feriado del 20 de agosto que, para envidia del resto del país, solo rige en Chillán y Chillán Viejo. Aunque, por este lado, de descanso no habrá nada: los ojos estarán puestos en la visita del presidente José Antonio Kast, como parte de una tradición que se perpetúa cada año con motivo de la conmemoración del natalicio de Bernardo O’Higgins. En rigor, el ducentésimo cuadragésimo octavo (248º).

Existe expectación ante lo que pueda ocurrir. Como detallamos en las próximas líneas, el mandatario se encontrará con una región sumida en una grave crisis laboral, con índices que se empinan por sobre el promedio nacional. Este año, Ñuble se ha visto especialmente golpeada en sectores como la salud y el agro, debido a recortes presupuestarios y a la crisis de cultivos tradicionales como la remolacha. Por ello, los ojos estarán puestos en un eventual anuncio presidencial –o en la ausencia de este– en materia de reactivación económica.

Esta edición aborda, además, las múltiples solicitudes para explorar tierras raras en la región, específicamente en la provincia de Itata, donde confluyen la cordillera de la Costa y el secano costero. Esta zona podría ser rica en aquellos elementos químicos, claves para el desarrollo de nuevas tecnologías. Existe preocupación entre los alcaldes, pues futuros yacimientos podrían quedar emplazados en pleno corazón del valle del Itata, fértil tierra de vinos y de vocación turística.

Y, hablando de alcaldes, dos autoridades comunales decidieron no quedarse calladas y denunciaron abiertamente las amenazas proferidas en su contra. Lo interesante es que al esbozar sus posibles causas, terminaron apuntando a operadores políticos e incluso a funcionarios públicos que estarían detrás de cuentas en redes sociales creadas, según afirman, exclusivamente para atacarlas.

Finalmente, cerramos con dos noticias que dieron que hablar. La primera, en el ámbito de la salud: la alerta sobre el «vapeo» de escolares mediante cigarrillos electrónicos. La segunda aborda los intentos –¿o presiones?– de las autoridades gubernamentales del área de Cultura para que los consejeros regionales aprueben los recursos que faltan para financiar el nuevo museo regional.

El detalle de todo, a continuación:

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Kast encabeza acto del 20 de agosto en medio de oscuro panorama económico en Ñuble

En un escenario ideal, la conmemoración de este 20 de agosto se presenta como una oportunidad para que el presidente José Antonio Kast se reencuentre con su principal electorado: aquel que le entregó casi un 70 % de apoyo en la segunda vuelta presidencial, atraído por sus promesas de mayor seguridad –pese a que Ñuble es una de las regiones con menor victimización, superando el promedio nacional en percepción de inseguridad– y de crecimiento económico mediante la concreción de nuevas inversiones.

Eso, en un escenario ideal, porque la realidad dice otra cosa. Cuando el mandatario llegue este jueves a Chillán Viejo para conmemorar el 248º natalicio de Bernardo O’Higgins, se encontrará con un clima regional tenso, marcado en buena medida por el alto desempleo –el mayor del país–, la falta de anuncios concretos en materia de infraestructura y la presión ejercida sobre las autoridades regionales por el gobernador, quien mantiene su propia agenda de desarrollo para Ñuble.

El desempleo es, por ahora, la principal preocupación. Con una tasa del 10,5 % en el trimestre móvil abril-junio, la región exhibe cifras que superan el promedio nacional en distintos indicadores, como la desocupación femenina (13,2 %), la informalidad laboral (36,6 %) y los bajos salarios ($763.668 mensuales, frente a los $962.000 del resto del país), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Además, Ñuble y Maule son las regiones con mayor exclusión laboral femenina: en ambas, un 50 % de las mujeres ya no busca empleo, de acuerdo con un estudio de la Fundación Pivotes.

A ello se suma la subutilización del capital humano, pues un 12,4 % de las personas ocupadas desempeña labores que requieren competencias inferiores a su nivel educativo. Entre las mujeres, este indicador asciende al 15,4 %.

“En esta región, el desafío ya no pasa únicamente por generar empleo, sino también por mejorar su calidad y aprovechar de mejor manera el capital humano disponible”, sostiene Bernardo Vásquez, director del Observatorio Laboral de Ñuble.

Las explicaciones sobre el deterioro del mercado laboral apuntan principalmente a la estacionalidad de la agricultura y a una matriz productiva sustentada, en buena medida, en productos primarios de escaso valor agregado, con bajos niveles de innovación. Precisamente, el agro ha sido duramente golpeado este año tras la decisión de Iansa de dejar de recibir remolacha a partir de 2027. Como consecuencia, más de nueve mil hectáreas deberán reconvertirse, lo que acrecienta la necesidad de brindar apoyo para incorporar innovación a la agricultura tradicional.

En esa línea, la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), dependiente del Ministerio de Agricultura, presentó su Agenda de Innovación Agraria para Ñuble. Se trata de una hoja de ruta destinada a orientar las decisiones regionales, que identifica como rubros estratégicos el sector forestal-maderero, la fruticultura exportadora –especialmente de berries y cerezas–, los cultivos agroindustriales, el avellano europeo y la vitivinicultura patrimonial del valle del Itata.

“La región de Ñuble posee una fuerte vocación silvoagropecuaria, con características productivas, ambientales y sociales propias, por lo que requiere una estrategia diferenciada para impulsar su desarrollo”, asegura Jaime Ramírez, representante regional de la FIA en Ñuble.

Al alto desempleo se suma la falta de respuestas frente a las expectativas generadas. Hasta ahora no se conocen grandes anuncios del Gobierno central en materia de infraestructura y empleo que permitan absorber la mano de obra disponible. La acción gubernamental se ha concentrado, por el momento, en dar continuidad a programas de administraciones anteriores y en la conformación de una mesa de trabajo regional.

En el mundo agrícola, incluso, comienza a surgir impaciencia. El sector esperaba que, con la nueva administración, se reactivaran proyectos de embalses como Zapallar y Punilla. En el caso del primero, las obras fueron adjudicadas en diciembre a la empresa China International Water & Electric Corporation (CWE), con una inversión estatal de US$150 millones. Sin embargo, desde entonces no se han iniciado faenas en el lugar.

En cuanto al embalse Punilla, se trata de una obra que demandará $546 mil millones, permitirá almacenar 540 millones de metros cúbicos de agua y entregará un 85 % de seguridad de riego a más de 67 mil hectáreas. Aunque el proyecto está aprobado –cuenta con la recomendación satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social–, persisten las dudas sobre su financiamiento. Al asumir, la nueva administración descartó el mecanismo de concesiones, lo que abrió la incertidumbre respecto de si el Ministerio de Obras Públicas dispondrá de los recursos necesarios.

Esta semana, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) presionó al Gobierno al afirmar que esperaba que el mandatario ratificara “el compromiso de su Gobierno” de asegurar los recursos necesarios y cumplir el cronograma anunciado: licitar el proyecto en 2027 e iniciar las obras en 2028.

Pero no solo el agro espera anuncios. En un escenario marcado por los recortes presupuestarios en salud –que se tradujeron en $2.099 millones menos para el Hospital Herminda Martín–, también surgieron dudas sobre el funcionamiento del nuevo Hospital Regional, la principal obra de infraestructura de Ñuble.

El financiamiento del proyecto atravesó los gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric y permitió concretar la construcción del nuevo edificio. Sin embargo, el escenario actual ha abierto interrogantes sobre su fecha de inauguración y los recursos necesarios para ponerlo en funcionamiento.

“Nosotros tememos que este nuevo recinto se transforme en un elefante blanco”, afirma Cecilia Mellafe, presidenta de la Federación de Profesionales de la Salud del Hospital de Chillán. Según sostiene, de los 1.300 nuevos cargos que se estima deberían cubrirse para el funcionamiento del hospital, hasta ahora solo se han concretado 60.

Las autoridades regionales están al tanto de la preocupación que genera el panorama económico local. Al parecer, la avanzada presidencial también. Según reconoció Jorge del Pozo, alcalde de Chillán Viejo, desde la organización le solicitaron acortar el desfile cívico-militar, instancia en la que la comuna tradicionalmente exhibe a sus fuerzas vivas. “Ya no se puede bajar más de lo que tenemos”, respondió tajante.

De esta manera, cuando el presidente Kast dé mañana el vamos a la ceremonia por el natalicio del prócer, cargará con una mochila de expectativas que la comunidad espera ver cumplidas, en medio de un clima de desesperanza económica que se cierne sobre la “Cuna de Héroes y Artistas de Chile”.

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Se multiplican solicitudes de exploración de tierras raras en pleno corazón del valle del Itata

Durante las últimas semanas se ha multiplicado en Ñuble el número de solicitudes para explorar tierras raras. Atraídas por las características del suelo, particularmente en la provincia de Itata –donde confluyen la cordillera de la Costa y el secano costero–, empresas del rubro ven con interés la posibilidad de instalar faenas destinadas a extraer algunos de los 17 elementos químicos que conforman este grupo, hoy claves para el desarrollo de la electromovilidad y las energías renovables. Todo ello, en un territorio caracterizado actualmente por su actividad forestal y su producción vitivinícola basada en el cultivo de cepas patrimoniales.

Según el Boletín de Minería del Diario Oficial, desde julio se han publicado 74 solicitudes de exploración minera, que abarcan 23 mil hectáreas, en Quirihue, Ninhue, Trehuaco, Ránquil y Coelemu. En las primeras tres comunas destaca como titular una representante de la Minera Pampa Camarones.

Con ello, las concesiones de exploración superan las 50 mil hectáreas desde 2020, con titulares relacionados con NeoRe, Aclara e Ingeniería e Innovación SpA

En este escenario, representantes de las comunidades y alcaldes comenzaron a movilizarse para poner en aviso a las autoridades regionales medioambientales. La preocupación apunta al impacto de eventuales faenas en pleno corazón del vinífero y turístico “valle del Itata”

Los alcaldes de estas comunas ya expresaron su postura ante la minería de tierras raras. “Ránquil tiene identidad, tiene un patrimonio natural invaluable y un desarrollo que no puede ni debe hipotecar el bienestar de nuestra gente ni el futuro de nuestra tierra. No permitiremos acciones que pongan en riesgo nuestro hogar”, afirmó el edil Nicolás Torres, quien manifestó que asumirán una activa fiscalización sobre el devenir medioambiental de las solicitudes.

En paralelo, en Cobquecura, se conformó el movimiento ciudadano “Cobquecura sin mineras” para, de frentón, oponerse a la presencia de este tipo de actividades mineras, debido a que no se condice con la estrategia local de desarrollo, centrada en el turismo y la naturaleza.

“Manifestamos nuestra rotunda negativa a la instalación de este tipo de minera en nuestra comuna, puesto que entendemos el daño ambiental que generan“, afirmó el alcalde Jorge Romero.

Alcaldes y representantes de la comunidad afirman que mirarán “con lupa” el accionar de la autoridad en torno a la revisión de los proyectos que buscan establecer por primera vez faenas mineras de tierras raras en la región.

Un mensaje de Inacap

Proyectos desarrollados en Ñuble impulsan soluciones para una agricultura más eficiente ante la escasez hídrica

Hoy el sector agrícola de la región vive el desafío de optimizar la gestión del agua ante un escenario de escasez hídrica. Para ello, docentes y alumnos de INACAP Sede Chillán desarrollaron soluciones tecnológicas que mejoran el uso hídrico en la producción frutícola. Dos proyectos fueron seleccionados por el Programa CREA Acelera 2026 que impulsa la transferencia de innovación y tecnología a problemas reales.

“Desde INACAP siempre buscamos fortalecer la participación de docentes, estudiantes y empresas en iniciativas que aporten valor y potencien el desarrollo sostenible de Ñuble”, destacó Josselin Torres Caro, directora de Vinculación con el Medio e Innovación de INACAP Sede Chillán.

Los proyectos “Uso de dendrómetros perimetrales de xilemas en frutales mayores como predicción de mejora en riego” y “Modelo predictivo del comportamiento de la humedad en el suelo para la gestión hídrica en producción frutícola” utilizan sensores y análisis de datos para monitorear el comportamiento de la humedad en suelos y apoyar decisiones precisas de riego. Ambos se desarrollan en colaboración con Agrícola Santa Elena de Culenar y se encuentran en etapas de experimentación y análisis.

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Alcaldes víctimas de amenazas en redes sociales apuntan contra operadores políticos y funcionarios públicos

Dos denuncias formuladas por alcaldes de Ñuble sacudieron el debate regional sobre seguridad. La primera voz de alerta la dio el jefe comunal de El Carmen, Renán Cabezas (RN), quien cuestionó la liberación de un delincuente detenido el día anterior mientras ingresaba in fraganti a una vivienda. El individuo había sido retenido por vecinos, con el apoyo de inspectores municipales.

Lo que ocurrió después se transformó, según el edil, en una suerte de “contraataque” del propio antisocial, quien lo habría amenazado a través de redes sociales y WhatsApp.

Cabezas cuestionó la eficacia de las normas vigentes y enfatizó que “de nada sirve que los municipios sigan invirtiendo recursos y colaborando en procedimientos si el sistema judicial permite que antisociales sigan en libertad atentando contra la tranquilidad de los vecinos”.

No fue la única autoridad comunal que hizo pública una situación de este tipo. Durante la última sesión del Concejo Municipal, el alcalde de San Carlos, Rubén Méndez (independiente), denunció el hostigamiento que ha sufrido.

“El 27 de junio, mi familia fue amenazada de muerte. Una persona, que hasta ahora es desconocida, redactó un texto de amenaza y lo dirigió a mis dos hijos. No se trataba de una amenaza cualquiera, o de una broma, o de un simple juego”, afirmó.

Méndez también se refirió a los ataques recibidos a través de redes sociales, los que, según indicó, han sido constantes. Los concejales expresaron una preocupación similar y protagonizaron un video en el que llamaron a la ciudadanía a informarse mediante canales oficiales. La publicación provocó la reacción de algunos medios presentes en Instagram, que acusaron al municipio de intentar censurarlos.

En medio del debate, el alcalde de El Carmen arremetió mediante una carta al director contra “perfiles que se hacen llamar ‘noticias’, sin nombre real, rostro visible ni responsable legal, que se dedican a tergiversar situaciones políticas, inventar conflictos y mentir sobre el acontecer de Ñuble”.

Cabezas fue más allá y apuntó directamente a operadores políticos e incluso a funcionarios públicos. “Sabemos cómo operan: detrás hay operadores políticos que buscan dañar la credibilidad de autoridades, miembros de partidos que usan el anonimato para fines personales, y lo más grave, funcionarios públicos que administran estas páginas en horario laboral usando recursos de todos los vecinos. Esta práctica anónima y cobarde daña la política y la confianza ciudadana”.

El delegado presidencial regional Diego Sepúlveda, también se pronunció sobre ambas denuncias y anunció que el Gobierno se hará parte de las acciones legales y perseguirá a quienes resulten responsables.

“Condenamos categóricamente las amenazas sufridas por ambos alcaldes. Frente a situaciones de esta gravedad corresponde actuar con firmeza y con todas las herramientas que entrega la ley”, afirmó.

Por su parte, Renán Cabezas llamó a los parlamentarios de Ñuble a presentar un proyecto de ley que obligue a las páginas informativas con cierto alcance a contar con un rostro, un nombre y un responsable legal claramente identificable.

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Casi el 28% de los escolares entre 13 y 15 años reconoce haber “vapeado” alguna vez

La Región de Ñuble se ubicó junto a otras seis regiones por sobre el promedio nacional de prevalencia en el uso de cigarrillos electrónicos en estudiantes de 13 a 15 años, según datos de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTJ), difundidos por el Ministerio de Salud (Minsal).

Paulina Arriagada, seremi de Salud, puntualizó que en la región un 27,5% de los escolares de ese rango etario reconoce haber “vapeado” alguna vez en la vida, mientras que un 15,9% afirmó haberlo hecho en el último mes.

“Estos resultados nos indican que la industria tabacalera está modificando sus estrategias para captar a más consumidores, específicamente a las nuevas generaciones, a través de plataformas digitales y fomentando el uso de vapeadores o dispositivos distintos al cigarrillo tradicional de cajetillas”, afirmó Arriagada, enfatizando que los resultados del estudio demuestran que el tabaco se ha vuelto cada vez menos atractivo para los jóvenes, mientras que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores han ido ganado terreno, siendo promocionados con colores, sabores y aromas llamativos que parecen inofensivos, siendo que sí son dañinos para salud.

Cristián Ortega, profesional de la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana de la autoridad sanitaria, comentó que los cigarrillos electrónicos se han convertido en una de las principales puertas de entrada al consumo de nicotina y posteriormente de otras sustancias en la población adolescente.

“Al contrario de lo que se cree, los vapeadores sí producen irritación en las vías respiratorias, generan daño pulmonar e incluso cáncer, afectando el neurodesarrollo de los jóvenes”, explicó Ortega, añadiendo que la encuesta ubicó a Ñuble en el 14° lugar de prevalencia de fumadores en estudiantes de 13 a 15 años.

En paralelo, según el estudio, Ñuble se ubica significativamente por debajo de otras regiones, respecto a la exposición al humo del tabaco en los hogares en los últimos siete días, con un 25,9%, a diferencia del promedio nacional de 34,9%, mientras que en lugares públicos cerrados, la exposición al humo tabáquico en Ñuble arrojó 38,7%, más cercano al total nacional de 40,9%.

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Autoridades de Cultura “presionan” al Gobierno Regional para aprobar millonarios recursos para el Museo Regional de Ñuble

El Museo Regional de Ñuble es un proyecto anhelado por la comunidad y especialmente por el mundo de la cultura. Emplazado en el sector Ultraestación, la iniciativa se encuentra en etapa de ejecución y avanza en la tramitación de los permisos y antecedentes técnicos necesarios para dar paso a las obras. De acuerdo con la planificación vigente, durante el último trimestre de 2026 se espera iniciar el proceso para contratar su construcción, junto con completar la implementación necesaria para el funcionamiento de sus distintos espacios.

Desde el Gobierno, autoridades regionales del ámbito de la cultura salieron a confirmar el financiamiento del 85% del proyecto, para lo cual escogieron el día antes de que los consejeros regionales voten por una partida presupuestaria para los recursos faltantes.

“Hoy queremos que el Consejo Regional también sea parte de este esfuerzo y pueda sumarse con el aporte complementario que permita concretarlo. Estamos ante una inversión de enorme valor para la región y esperamos que mañana exista una mirada amplia, pensando en Ñuble y en una obra que quedará por muchos años al servicio de sus habitantes”, afirmó el delegado presidencial Diego Sepúlveda.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Nataly de la Hoz, destacó que “Ñuble necesita un museo regional a la altura de su historia y de su patrimonio. Hace poco tuvimos al ministro Undurraga visitando este importante proyecto, precisamente porque existe un compromiso concreto del Ministerio de sacarlo adelante. Estamos hablando de mucho más que un edificio: tendremos salas de exhibición, espacios educativos, auditorio, depósitos y laboratorios especializados que permitirán conservar y poner en valor nuestro patrimonio. El Gobierno está comprometiendo el 85% del financiamiento y esperamos que podamos seguir sumando voluntades para hacer realidad una iniciativa largamente esperada por la región”.

En la antesala a la votación, la presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y Patrimonio del Consejo Regional, María Elena Cuña, aseguró que “puedo decir que la región se merece un museo de estas características, ya que no contamos con la infraestructura cultural a la altura de la región. Ñuble tiene mucho que mostrar y resguardar en un edificio acorde a los testimonios de nuestro pasado histórico cultural”.

El Museo Regional de Ñuble forma parte de la Política Nacional de Museos y permitirá responder al déficit de infraestructura especializada existente en la región para la conservación, investigación y difusión de su patrimonio. Su emplazamiento en Ultraestación se integrará además al futuro Parque Intercomunal del sector, recuperando un espacio estrechamente vinculado a la historia ferroviaria e industrial de Chillán.

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