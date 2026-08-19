Detienen a hermano de alcalde Orlando Vargas por tráfico de migrantes en frontera peruana

En pleno control fronterizo Santa Rosa en el límite peruano, fue detenido ayer el comerciante Ricardo Vargas Pizarro, hermano del alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, por el delito de tráfico ilícito de migrantes. La aprehensión se produjo dentro del operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) denominado “Impacto 2026” que sindicaría a Vargas como integrante de la banda criminal “Los cautos de La Concordia”, la cual desde hace un tiempo estaba siendo seguida por el ingreso irregular de extranjeros a Perú.

El chileno con residencia en Arica viajaba en un jeep Kia de color blanco. El chofer despertó las sospechas de la policía, a raíz de que exhibió la relación de pasajeros sin ningún acompañante. Sin embargo, al interior del vehículo fueron detectados dos venezolanos y un niño de nacionalidad peruana. Los migrantes reconocieron a la PNP que habían pagado 31 mil pesos a uno de los guardias del control fronterizo, para que los dejaran seguir viaje a Tacna, evadiendo los trámites migratorios de salida de Chile e ingreso al Perú que se realizan bajo el sistema de control fronterizo integrado en Santa Rosa.

En el recito también fue detenido el vigilante Herbert Mamani Pacci, a quien tras el registro de sus pertenencias le encontraron el dinero que minutos antes le habían pagado los migrantes.

Fiscalía confirma detención

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Tacna confirmó que “inició la investigación preliminar contra el ciudadano chileno Ricardo V. P. (70) y el agente de seguridad Herbet M. P. (41), por la presunta comisión del delito contra el orden migratorio en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes agravado, en perjuicio del Estado peruano”.

Asimismo, la nota indicó que “el hecho se registró el 18 de agosto de 2026 en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, cuando el conductor chileno habría trasladado a bordo de su vehículo desde Arica hacia Tacna a dos ciudadanos venezolanos y un menor de 7 años, cobrándoles una suma de dinero a sabiendas de que no contaban con la documentación legal para ingresar al país. Para eludir la fiscalización, los pasajeros habrían descendido antes del control mientras el chofer se registraba como único ocupante; en tanto, uno de los extranjeros le pagó 30 000 pesos chilenos al agente de seguridad Herbet M. P. para que les permitiera pasar directamente por el área de equipajes hacia el estacionamiento”.

El comunicado señaló que “tras retomar la marcha, la Policía Nacional de Perú interceptó la unidad en la Garita N.º 02 y confirmó con el personal de Migraciones que los pasajeros no registraban ingreso formal al Perú. Ante la evidencia y la posterior confesión sobre el pago indebido para evadir el control, las autoridades procedieron a la detención del conductor y del agente de seguridad implicado. El despacho fiscal viene realizando las diligencias urgentes e inaplazables para determinar las responsabilidades penales e impulsar las medidas coercitivas correspondientes”.

Esta no es la primera vez que el hermano del alcalde se ve involucrado en un caso penal. En 1993 fue detenido junto al mismo jefe comunal en el centro de Iquique, cuando transportaba más de dos kilos de cocaína. Por este caso, solo Ricardo Vargas fue condenado por tráfico ilícito de estupefacientes.

Alcalde Vargas sale al paso

“Esta situación, aún en estado de investigación por la justicia peruana, nos afecta profundamente desde el punto de vista humano y familiar”, sostuvo el alcalde Orlando Vargas a través de un comunicado público, a lo que sumó que, en su calidad de autoridad pública, “de comprobarse algún tipo de delito por parte de mi hermano, mi actitud será la de acatar las sanciones que la justicia peruana determine, si es que se demostrara la comisión de algún tipo de delito“.

“Como alcalde y antes como diputado, siempre he actuado en conformidad al respeto irrestricto de las leyes y las buenas prácticas y nada, ni siquiera una situación que me afecta en lo personal, me hará desviarme de ese camino. Por respeto a la familia, especialmente a los adultos mayores y niños que la integran, hago un llamado a abordar esta situación con responsabilidad, prudencia y respeto, evitando especulaciones o juicios anticipados que puedan afectar injustamente a personas que no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de investigación”, cierra el comunicado.