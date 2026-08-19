“Expresamente iliberal”: exministro Elizalde critica reforma constitucional presentada por J.A. Kast

El ex ministro del Interior Álvaro Elizalde entró a la conversación por las reformas constitucionales presentadas por el Gobierno: calificó la iniciativa como “redundante en algunos aspectos y preocupante en otros” y aseguró que es “la reforma más expresamente iliberal que presenta el Gobierno de Kast“.

El debate se enmarca en los resquemores que despertó la iniciativa del Gobierno, no solo entre la oposición sino que entre parlamentarios y dirigentes del propio oficialismo. Aun más, académicos ponen el foco en una forma de “constitucionalismo autoritario” que residiría en la reforma, quitando fuerza a los contrapesos democráticos en aras de administrar la seguridad pública.

En conversación con Radio Duna, Elizalde sostuvo que, si bien existen medidas de continuidad en materia de seguridad entre la reforma, también existen otras nuevas “pero bastante dudosas en términos de su efectividad. Por eso yo he señalado que es una agenda más bien efectista que efectiva“.

“Esta es una reforma que por un lado tiene ideas que son redundantes, es decir, que es innecesaria toda vez que ya está consagradas en la Constitución cuestiones que plantea la reforma; y tiene otros aspectos que son preocupantes”, continuó el exministro, apuntando al estado de excepción constitucional, las facultades que otorgaría al Ejecutivo y el carácter discrecional exclusivo del Presidente en la materia.

“El principio básico es que los estados de excepción establecen límites, suspensiones, restricciones a derechos y libertades fundamentales y por tanto están sometidos a control democrático (…) Pues bien, el estado de excepción constitucional planteado por el Gobierno en seguridad pública restringe, suspende más derechos y libertades y sin embargo está sometido a menos controles, porque se plantea que pueda prolongarse en una primera etapa hasta por 120 días, prorrogable por otros 120 días más y recién después de 8 meses se tendría que ir al Congreso Nacional para autorizar una nueva prórroga”, añadió Elizalde.

En esa línea, planteó que no habría existiría coherencia “entre un estado de excepción más restrictivo respecto a derechos fundamentales con los controles democráticos que tiene una medida de esta naturaleza”, y explicó que este estado estaría sometido a menos revisiones a pesar de entregar mayores facultades respecto del régimen vigente.

“Yo creo que es la reforma más expresamente iliberal que presenta el Gobierno de Kast”, agregó el exministro de Interior, a lo que añadió que el cambio “se va a consagrar de forma permanente, por lo tanto, es una herramienta que queda a disposición de este Gobierno”, por lo que podría ser mal utilizada por alguna administración futura.

En línea paralela y mirando a la tramitación de la reforma, Elizalde acusó al Gobierno de “pasar la aplanadora” en el Congreso, al contar con mayoría entre los diputados y cuórums alcanzables en la Sala del Senado, lo que le otorgaría “chipe libre” en materia legislativa.

“Ha tenido relativa facilidad para construir mayoría en ambas cámaras, Tiene mayoría en el Senado, puede incluso una mayoría más amplia en la Cámara y por tanto no ha habido voluntad de diálogo y de escuchar miradas distintas en el proceso legislativo“, afirmó.