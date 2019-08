Obra "La parte por el todo" de la compañía La Ratonera Teatro

En Teatro Sidarte, Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Bellavista.

Del 15 de agosto al 7 de septiembre. Jueves a sábado 21.00 horas.

Precios: $5.000 General, $3.000 Estudiantes y tercera edad, $3.000 jueves populares.

La historia de esta comedia negra comienza así: su directora estaba en búsqueda de un texto que la interpelara para poder montar el segundo trabajo de La Ratonera Teatro; sin embargo, no lograba dar con ninguno que llamara su atención. Así fue como Belén Zambeat decidió escribir y terminó siendo no sólo la directora, sino también la dramaturga de La parte por el todo, montaje que se estrena este 15 de agosto en Teatro Sidarte.

“Me gusta la comedia, sobre todo la comedia negra, me gustan sus códigos y sus posibilidades. La manera en que podemos hablar de algo atroz y terrible, pero riéndonos. Me gusta que el espectador quede impactado y que a la vez sienta que lo pasó bien. Me gusta que se ría de cosas y que después piense ‘en realidad no debería estarme riendo de esto’. Es un género que nos acomoda como compañía y que estamos contentos de seguir explorando en esta nueva propuesta”, señala Zambeat al referirse a las motivaciones y los códigos que cruzan la trama de La parte por el todo.

La obra relata la fractura de una familia acomodada que intenta celebrar el cumpleaños número 80 del abuelo, cuando sorpresivamente una bomba estalla a metros del hogar. Un grupo terrorista se adjudica el hecho anunciando que aquello es el inicio de algo más grande. Esto provoca una crisis y expone a los integrantes de la familia a situaciones límite donde la razón deja de existir para convivir con el absurdo y lo ridículo, dejando de manifiesto sus tensiones, la discriminación hacia los mayores, el clasismo y las máscaras que ya no pueden seguir sosteniendo

El primer trabajo de La Ratonera Teatro fue Uz el pueblo, obra que fue calificada como provocadora por la crítica y que les abrió las puertas para seguir creando y explorando el lenguaje exacerbado que ya habían cultivado. Ahora, la compañía regresa a Teatro Sidarte para dar un nuevo paso en su carrera artística “y comenzar a consolidar un camino que nos lleva a hablar de temas que nos importan, de la ficción que a veces constituyen las relaciones familiares, de la discriminación, el clasismo, la dominación del patriarcado y la real cara de nosotros como sociedad. Particularmente en esta obra hablamos de terrorismo, hay terroristas, pero ¿quiénes son los verdaderos terroristas?, ¿son realmente los otros?, ¿cuál es nuestro rol colectivo en la proliferación de la violencia? Hay mucho que decir y queremos decirlo en nuestros propios términos, cuestionando el status quo desde el teatro y desde este discurso desfachatado al que apelamos en nuestra manera de crear y representar”, finaliza Zambeat a menos de un mes del estreno.

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Belén Zambeat

Asistente de dirección: Sebastián Maureira

Diseño: Esperanza Hernández

Realización: Juan Pablo Aguirre

Elenco: Catalina María Prieto, Meme Cáceres, Diego Sánchez, Vicente Barría, Rodrigo Valenzuela, Cassandra Torres y Francisco Silva.