Retraso de Plaza Perú golpea al comercio: 30% menos ventas y 300 empleos perdidos

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¡Hola, Biobío! La lluvias se fueron de la región por estos días, pero llegaron con fuerza al norte chileno. Lo que está demostrando este año es que los eventos meteorológicos extremos serán cada vez más frecuentes en distintas partes del país. Por supuesto, desde el sur les enviamos un abrazo a los compatriotas que están sufriendo. Lo que también se ha vuelto frecuente son las obras abandonadas o retrasadas. El mercado de Concepción, avenidas como Colón y hospitales como los de Lota y Coronel, están en la larga lista.

Esta semana ponemos el foco en dos informes de Contraloría que determinaron que la Municipalidad de Concepción no realizó las fiscalizaciones necesarias para evitar una serie de errores en las obras de mejoramiento de veredas del centro de la ciudad y en las de la remodelación de Plaza Perú. En ambos casos se registran grietas en el pavimento, sin siquiera haber sido entregadas las obras.

Y aunque en Plaza Perú hay una fecha de entrega estipulada para el 12 de septiembre, los comerciantes y vecinos creen que nuevamente no se cumplirá. El proyecto lleva seis meses de retraso y ha significado el cierre de dos locales, pérdidas de unos 300 puestos de trabajo, bajas en las ventas que rondan un 30% y endeudamiento para los comerciantes.

Casi todos los municipios deben arrendar inmuebles para albergar las oficinas que superan su capacidad en sus edificios principales. En el caso de San Pedro de la Paz, debe gastar $540 millones al año en este concepto. En el caso de Concepción, su alquiler más caro lo paga al Arzobispado: $17 millones mensuales por un inmueble en calle Barros Arana.

En esta edición también entrevistamos al Negro Estrada, el famoso emprendedor de la bohemia penquista, músico, DJ y actual líder del “museo bailable” Casa de Salud.

Y una treintena de especies exóticas, entre ellas guacamayos, boas y dragones barbudos, fueron incautadas ayer por la PDI en una casa de Coronel. Pertenecían a un matrimonio que se dedicaba a la exhibición de estos animales. El hombre fue imputado por maltrato animal.

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Dos meses sin registro de inspecciones: Contraloría detecta graves fallos en fiscalización de obras penquistas

Dos informes de Contraloría tienen entre sus conclusiones que las obras de “Mejoramiento Acceso Universal y Aceras del Sector Centro Norponiente de Concepción” y la de remodelación de la Plaza Perú no fueron debidamente inspeccionadas por la Municipalidad de Concepción. Cabe recordar que el mejoramiento de veredas fue abandonado por la constructora española Tapusa, después de declararse en quiebra, mientras que Plaza Perú lleva seis meses de atraso, lo que ha generado pérdidas millonarias para esa zona comercial y gastronómica.

En el caso del proyecto a cargo de la tristemente célebre constructora Tapusa, el informe sostiene que “se advirtió la inexistencia de anotaciones del ITO (Inspector Técnico de Obras) en diversos períodos durante el desarrollo de las obras (…) a modo de ejemplo, se puede señalar que entre el 30 de octubre de 2025 y el 29 de diciembre de igual año, no se registró ninguna anotación de la inspección”.

El municipio respondió a Contraloría que sí había un profesional encargado, que reportaba diariamente al ITO de los avances y situaciones particulares de la obra, pero que no estaba facultado para registrar anotaciones en el libro. Para Contraloría, la explicación de la entidad “no resultó suficiente para desvirtuar la observación formulada, como tampoco la responsabilidad que le asiste al ITO en el adecuado registro de los hechos relevantes e instrucciones dadas al contratista mediante dicho instrumento”.

El informe también detectó una serie de irregularidades en la reparación de las veredas. Por ejemplo, en diversas calles, el hormigón no fue cortado oportunamente, lo que generó que se agrietara. El problema solo podrá ser resuelto cuando se contrate a otra empresa para finalizar estas obras inconclusas, ya que se dio término anticipado al contrato en mayo de este año, después de que Tapusa abandonara la ejecución del proyecto.

Respecto de las obras de Plaza Perú, ejecutadas por la empresa Tromen, que debían ser finalizadas en febrero de este año, Contraloría también detectó una serie de deficiencias tanto en la construcción como en la inspección que debe realizar el municipio.

Por ejemplo, se detectaron fisuras en el pavimento, a pesar de que ni siquiera ha sido inaugurado. La empresa usó acero común para las jardineras, contradiciendo lo estipulado en el contrato, que especificaba usar acero corten. Respecto a la inspección, Contraloría advirtió que no se encuentra en terreno el libro de obras, ni el ITO ha instruido el procedimiento para aplicar la multa correspondiente.

Mientras que el mejoramiento de las aceras tiene un costo de $5.600 millones, la renovación de Plaza Perú alcanza el valor de $1.240 millones. En el caso de este último proyecto, el nuevo plazo de entrega es el 12 de septiembre.

Se le consultó a la administración del alcalde Héctor Muñoz sobre ambos informes de Contraloría y acerca del plan para retomar la construcción de las veredas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta por parte del municipio.

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Locales cerrados, 30% de baja en ventas y 300 empleos perdidos: las cifras de los locatarios por retraso de Plaza Perú

“Es una obra que nadie pidió”, recalca Carlos Olivares, presidente de la Asociación de Locatarios de Plaza Perú, que reúne a 30 comercios del icónico barrio penquista. Hay una frustración evidente entre comerciantes y vecinos de la plaza. Es que la remodelación de la Plaza Perú, que debía ser entregada en febrero, para que justamente no se topara con el inicio de clases, ya lleva seis meses de atraso.

Según Olivares, las ventas en promedio han disminuido un 30%, pero en los locales que están directamente frente a la plaza el impacto es de hasta un 80%. “Esto ha significado el cierre de dos locales y estimamos que se han perdido unos 300 puestos de trabajo”, afirma.

Tomás Acuña, vicepresidente de la Asociación de Locatarios, advierte que en muchos negocios pequeños solo quedaron trabajando sus dueños. “Además, se han tenido que endeudar. La obra tiene un costo de $1.240 millones, pero las pérdidas han sido mucho mayores que ese monto. Esta remodelación no era prioridad ni para vecinos, ni para locatarios. Si nos preguntaban qué se necesitaba acá era seguridad, que volviera el retén móvil y que se mejorara la iluminación, por ejemplo”.

El nuevo plazo de entrega para la empresa Tromen, que está a cargo de la obra, es el 12 de septiembre, pero el gremio no confía en que se cumpla, tomando en cuenta que siguen viéndose pocos trabajadores dentro de la construcción y que Contraloría detectó una serie de deficiencias. “Desde el primer día dijimos que faltaba fiscalización, creo que el informe quedó corto”, sostiene Acuña.

Si es que nuevamente no se cumplen los plazos, los comerciantes piden que al menos se avance en la apertura de la zona alrededor de la pileta de la plaza. “Este es un barrio gastronómico, patrimonial, que conecta el centro de la ciudad con la universidad y el hospital. Tiene una importancia que debe ser resguardada. Por eso queremos invitar a que la gente venga, porque los locales están abiertos. Vamos a preparar algunas sorpresas para reactivar el barrio”, explicó Olivares.

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Lo que gastan los municipios en arriendos: Arzobispado recibe $17 millones al mes

En la calle Barros Arana 544 de Concepción hay un pequeño edificio de cuatro pisos, en el que funciona la Dirección de Obras, Rentas y Patentes, pero no pertenece a la municipalidad. El edificio es arrendado y, según los datos solicitados por Transparencia, es el más costoso de los inmuebles que alquilan los municipios del Gran Concepción. En efecto, el municipio penquista paga por este, según la información solicitada por Transparencia, 418 UF mensuales. Es decir, más de $17 millones.

El dueño de este cotizado inmueble es el Arzobispado de Concepción. El contrato entre ambas entidades comenzó a correr el 1 de julio de 2019 y se extenderá hasta julio de 2028. Quien firmó el acuerdo por parte del Arzobispado es el sacerdote Roberto Carlos Valderrama Bastidas (condenado en 2025 a tres años de presidio, con libertad vigilada intensiva por igual lapso, como autor de abuso sexual de una persona mayor de 14 años).

La Municipalidad de Concepción gasta en total más de $28 millones mensuales en arriendos. De hecho, la Dirección de Desarrollo Comunitario funciona en otro inmueble arrendado (el primer piso y piso intermedio de calle O’Higgins 301). El acuerdo por este comenzó en julio de 2023, se mantendrá vigente hasta junio de 2027 y fija un canon de 207,39 UF, equivalentes a unos $8.455.582. Es propiedad de Ida Marsano Crovetto e Inmobiliaria Marsano Limitada.

El tercer inmueble que el municipio de Concepción informó está en Ongolmo 358. Allí funciona la Casa de la Inclusión de la Oficina de la Discapacidad. El contrato comenzó en agosto de 2024, fue prorrogado hasta el 31 de julio de 2026 y tiene un valor mensual de $2.697.510.

En total, los municipios de la Provincia de Concepción gastan anualmente casi $2 mil millones en arriendo de inmuebles para que puedan funcionar las reparticiones a las que no les alcanza el espacio en sus edificios principales.

El de San Pedro de la Paz encabeza el gasto anual, con $540 millones, distribuidos en 26 inmuebles. Concepción aparece después, con cerca de $336 millones, pero repartidos en solo tres contratos anteriores. Tomé suma aproximadamente $252 millones en 22 propiedades y Chiguayante bordea los $228 millones, en 19 inmuebles. Coronel registra alrededor de $204 millones en 9 propiedades y Talcahuano cerca de $180 millones en 15.

En la solicitud de Transparencia también se pidieron informes o estudios de mercados en los que se hayan basado los municipios para elegir los inmuebles, pero las casas edilicias no disponían de esta información. Uno de los municipios -el de Talcahuano- respondió sobre este punto que el valor corresponde al “propuesto por el arrendador” y se realiza según la “oferta existente en el momento”.

“Cuando una municipalidad compromete recursos públicos en un arriendo, no basta con que exista un contrato firmado. Debe poder reconstruirse por qué se escogió ese inmueble, qué alternativas se evaluaron y cómo se determinó que el precio era conveniente. Si esa trazabilidad no existe, se debilita el control interno y también la posibilidad de fiscalizar la decisión”, explicó Pamela Leiva Cárdenas, asesora jurídica especializada en probidad y transparencia pública.

* Este es un extracto de un reportaje realizado por Florencia Farías, Nicolás Ludueña y Francisca Hernández, licenciados en Comunicación Social por la Universidad de Concepción.

Un mensaje de Inacap

Estudiantes y docentes de INACAP Los Ángeles impulsan remodelación del Centro de Visitantes Angostura

La iniciativa contempla la participación 130 estudiantes y 8 docentes de las carreras de Informática, Ciberseguridad, Telecomunicaciones, y Diseño e Industria Digital, coordinados por las áreas académicas de Tecnológicas Aplicadas y Crea INACAP. En la que transformarán el Centro de Visitantes Angostura de Colbún en un espacio de experiencia educativa, inmersiva e innovadora mediante tecnologías interactivas.

“Este proyecto refleja el valor de nuestra formación práctica, nuestros estudiantes y docentes liderando soluciones reales de alto impacto que conectan la tecnología, el aprendizaje y el desarrollo sostenible de la zona”, destacó Johnatan Toledo, director del Área Tecnologías Aplicadas de INACAP Sede Los Ángeles.

Durante la primera visita a terreno, el equipo evaluó las instalaciones que serán intervenidas y remodeladas, llevando los conocimientos de los alumnos y docentes a desafíos prácticos, reales y de innovación en beneficio del Biobío.

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Germán “Negro” Estrada: “Casa de Salud es un museo bailable”

Germán Estrada, conocido en el ámbito cultural como “DJ Negro Pésimo”, es un artista y gestor que se ha convertido en una figura central de la identidad creativa de Concepción. A sus 60 años, y con tres décadas de trayectoria dedicadas a la música y la bohemia, Estrada se define como un creador integral: es compositor (incluso de una ópera), escritor, DJ con carrera internacional y miembro de diversas bandas como Florida, Garay Palma y Bosque.

La importancia de su proyecto posiblemente más emblemático, Casa de Salud, trasciende la idea de un simple local nocturno. Estrada lo define como un “museo bailable”, un multiespacio que funciona como un ecosistema para el arte, la entretención y la cultura. El nombre surgió como una respuesta mordaz –una “vendetta“–, luego de que el Ministerio de Salud clausurara su local anterior, “El Rumba”. Desde entonces, el Negro Pésimo ha transformado una antigua fábrica de galletas en un centro neurálgico de la bohemia, con siete salones temáticos. Es el lugar que cualquier penquista recomendaría a un foráneo que quiere pasarlo bien y conocer el espíritu de la ciudad.

—El nombre es muy asertivo, ¿cuál es la historia detrás de “Casa de Salud”?

—Derivó de una especie de “vendetta“. Resulta que el Ministerio de Salud nos clausuró el local anterior, llamado “El Rumba”, porque estábamos en una zona declarada no habitable tras el terremoto. Yo ya venía con un historial de problemas legales por ruidos en otros locales como “Cariño Malo” o “La República”, así que cuando abrimos este lugar decidí llamarlo así. Además, nos propusimos que el ruido fuera cero, instalamos aislación y limitadores de audio desde el primer día para no afectar a la comunidad.

—Casa de Salud es conocida, entre otras cosas, por la cantidad y variedad de artistas que se presentan en una misma semana. ¿Qué criterios sigues para elegir?

—No somos un local “pachanguero”. Nuestra búsqueda es más divergente y exploratoria, siempre buscando calidad en la curatoría. Tenemos 12 conciertos a la semana. Siempre hay una exploración de las nuevas escenas de música. Siempre estoy tratando de escuchar proyectos nuevos. Por otro lado, la cantidad de postulaciones de bandas que se quieren presentar en Casa de Salud es de entre 30 y 50 a la semana.

—¿Cómo nació el proyecto “Conce Suena” y qué impacto ha tenido? ¿es una vuelta de mano a Concepción?

—Nació porque la cantidad de bandas en Concepción es una locura; debe haber unas dos mil en este momento. Como no me alcanzaban las fechas del año para todos, decidimos crear un día dedicado a la música emergente penquista. Es un concurso con jurados y votación del público que termina en una final anual. Esto ha generado una mística muy bonita y ha permitido ver bandas nuevas cada miércoles con un nivel profesional altísimo, algo que hace diez años era inimaginable.

—Has mencionado que Casa de Salud es más que un escenario. ¿Qué otros elementos componen este ecosistema creativo?

—He querido resolver varios temas de la cadena de valor de la música. Además del escenario, contamos con salas de ensayo, un estudio de grabación, una agencia de comunicaciones y producción audiovisual, y dos sellos discográficos. También soy un gran coleccionista, por lo que dentro del local hay una especie de museo con obras de artistas locales e internacionales, instrumentos y máscaras. Todo esto es parte de un esfuerzo por profesionalizar la industria creativa local y poner en valor el patrimonio industrial y arquitectónico del barrio.

—Después de 30 años dedicado a ser DJ, músico, gestor cultural, empresario bohemio, ¿crees que este es tu mejor proyecto?

—Siento una “realización”. Siento que a pesar de que he sido bastante desordenado en mi vida, y siempre además he sido bueno para impulsar el desorden, he tenido propósitos claros respecto de lo que quiero hacer con mi vida. Me he dedicado a la música con pasión. Soy compositor, he difundido la obra de otras personas, empujado una escena, empujado una identidad local. Todo lo que hemos ido soñando como centro cultural se ha ido cumpliendo.

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Chinchillas, tortugas, dragones barbudos y serpientes: decomisan especies en peligro que coleccionaba un matrimonio de Coronel

Una denuncia por maltrato animal derivó en uno de los decomisos más grandes que se recuerden en la región de animales exóticos. “Era un matrimonio que se dedicaba a la exhibición de animales exóticos en distintos puntos del país“, explicó el subprefecto Rodrigo Arévalo, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Ambientales y contra el Patrimonio Cultural de la PDI en Concepción, acerca del origen de esta especie de zoológico personal.

Arévalo añadió que luego de ser alertados por personal del Servicio Agrícola Ganadero, acudieron a un domicilio en la comuna de Coronel donde terminaron encontrando una treintena de animales, la mayoría en malas condiciones. Entre estos se cuentan tortugas de patas rojas, guacamayos, chinchillas, dragones barbudos, serpientes pitón bola, iguanas, geckos leopardo, una boa constrictora y otros reptiles.

El Ministerio Público, por intermedio de la fiscal Ana María Aldana, especialista en delitos ambientales, formalizó a un hombre mayor de edad, quien sería el responsable de esta “colección de animales exóticos”. Se le imputan delitos relacionados con maltrato animal e infracciones a la normativa vigente sobre protección y tenencia de especies. El sujeto quedó con firma mensual y arraigo nacional. “Los animales que ahí estaban no reunían las condiciones propicias, dada la alta temperatura, escasa agua y prácticamente nula alimentación“, explicó el subprefecto.

Arévalo manifestó que los dueños del inmueble facilitaron parte de la documentación con la que ingresaron algunos animales al país, pero la forma de obtención de ellos y si se cumplió la normativa “es todavía materia de investigación“, recalcó.

Los ejemplares fueron retirados desde el inmueble y trasladados hasta dependencias del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Andrés Bello, donde quedaron bajo custodia transitoria y evaluación especializada, a la espera de las coordinaciones correspondientes para su posterior reubicación por parte del SAG.

Para despedirnos, les dejamos el siguiente panorama: este fin de semana -sábado y domingo- se realizará la Fiesta del Cholguazo en la Plaza de Lirquén. El evento es gratuito y se desarrollará desde las 12 hasta las 20.30 horas. Algunos de los platos se cocinarán en un disco gigante, el cual mide 3,2 metros de diámetro.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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