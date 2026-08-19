Feria editorial MATERIA IMPRESA anunció los seleccionados para su próxima edición
Brasil, Argentina, México, Perú, Costa Rica, España, Ecuador e Italia, junto a proyectos locales, serán parte de los imaginarios visuales del arte impreso y la edición independiente contemporánea que se congregarán en Santiago, entre el 2 y el 4 de octubre, en el Museo de Arte Contemporáneo.
MATERIA IMPRESA anunció este martes los seleccionados para ser parte de su próxima edición en Santiago de Chile.
En total, serán más de 80 los proyectos de arte impreso que llegarán hasta el Museo de Arte Contemporáneo sede Parque Forestal, de los cuales 28 vienen desde fuera del país.
Tras la llamada abierta a inscribir proyectos editoriales, que estuvo abierta hasta el 31 de julio y mediante el cual se recibieron más de 200 entradas, se dio a conocer la lista definitiva de quienes serán parte de esta cita cultural, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre de este año.
El libro, los libros y sus versiones
Esta 4ª versión MATERIA IMPRESA llega al MAC expandiendo su presencia más allá del hall, al incorporar la sala 5 del museo, como nuevo espacio expositivo, incorporando un taller abierto de oficios gráficos en acción junto al proyecto editorial SE IMPRIME y la Biblioteca de Anomalías de Esto es un Libro (MX).
Editoriales y proyectos de arte impreso, galerías de arte invitadas, performances sonoras, video poemas, charlas, talleres y muestras entre otras actividades, serán parte de la programación para esta nueva versión.
Como señalaron desde MATERIA IMPRESA, la elección de los proyectos estuvo determinada por “un equipo curatorial compuesto por Valeria Vargas y Tonah Trejo quienes le dieron forma a las bases y condiciones que nos permitieron ajustar la lista de proyectos que definitivamente van a exponer su trabajo en MATERIA IMPRESA”.
Parte de los proyectos viene de otras latitudes, lo que para los organizadores representa “un ejemplo de lo pertinente y relevante que es participar en un encuentro de este tipo en nuestro país dejando muy en claro que MATERIA IMPRESA se instala como foco de difusión importante de la diversidad editorial en la zona y para el mundo”.
Así, los proyectos convocados de fuera del país son:
AMADEO GONZALES (PE)
AMAPOLAY (PE)
ATELIER UIO (EC)
BARBA DE ABEJAS (AR)
BARIZA ESTUDIO (MX)
BENJAMÍN VITERI (EC)
COLECTIVO HUELLA (CR)
COLECTIVO LA BANDITA (MX)
DESBORDES EDITORIAL (CR)
EDICIONES ARROYO (AR)
EDICIONES CORRIENTES (MX)
ESTADO DE LIMBO (PE)
FROSSSHH (MX)
HOLYDRAKO (PE)
KIKUYO EDITORIAL (CL – EC)
TALLER LA CÓMPLICE (PE)
LAFAT BORDIEU (CL – ES)
LIBRI FINTI CLANDESTINI (IT)
LOS LABERINTOS (MX)
MALAS HIERBAS (MX)
PITZELIN BOOKS (MX)
SINDYCATO (BR)
TALLER PULPOLET (MX)
TIPOTECAMBULANTE (CL – PE)
TODO ESTO PODRIA NO EXISTIR (AR)
TSUNAMI PRESS (PE)
TUMBALACASA EDICIIONES (MX)
USOS Y COSTUMBRES (AR)
Las y los seleccionados locales son:
ABASTO
ADYNATA EDICIONES
AGENDA KUIR DE TRÍO EDITORIAL
BALIZA
BESTIARIO EDICIONES
CARO M. FUENTES
CASA EN BLANCO
CASITA LUAN
CARLA VACCARO
CATALINA CARTAGENA
CENTRO EDITORIAL
CIANOZAPLA
COLECTIVA SER & GRÁFICA
COLECTIVO NARVAL
COOPERATIVA DE FOTÓGRAFAS EDITORIAL
DEMENTE FOTOGRÁFICA
DISGRESIONES
DORMIDA EDITORA
DUDO EDICIONES
EDICIONES DE LA TIERRA
EDICIONES DEL CIELOROSA
EDICIONES FULGOR
EDICIONES TERRORISMO ESTÉTICO
EDITORIAL NIHIL OBSTAT
EDITORIAL NUNCA MAS
EDITORIAL TALLER DEL MONO
ERÓTICAS FLUIDAS
ESCUELA DE DISEÑO UDP
ESTO ES UN LIBRO
ESTUDIO REPISA
FANZINE ESTRELLITA MÍA
GALERÍA METROPOLITANA
GOMBLU
GRAMAJE EDICIONES
GRANIZO EDICIONES
IMAGEN Y PALABRA
IMAQUINERIA
IMPURO EDICIONES
INSTITUTO TELE ARTE
LA MANO EDICIONES
LA SALVAJA
LAB360
LAB OTF
LAKYS
LIBROS USMAIL
MAL HUMOR
MAREAS NEGRAS
MARTÍN CORTÉS
METALIBRO
MICROPLÁSTICOS
MINIGOLF DEPORTIVO
MORAO MORAO
NARANJA PUBLICACIONES
NAVALÚ TOLEDO-PASTENES
NÜTRAM LAWEN EDICIONES
OBJETO ANCLA
PERRO PRESS
PROCESO DE INSTALACIÓN
RATA ESTUDIO
REPITENTES DEL VERSO
SE IMPRIME
SENSIBLE AL CÓDIGO
TALLER LA GRILLA
TIPO MÓVIL
TRAZAR EDICIONES
TSONAMI EDICIONES
UNIÓN DE EDITORAS EXPERIMENTALES
ZUNI ZINES
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