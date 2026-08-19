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Feria editorial MATERIA IMPRESA anunció los seleccionados para su próxima edición CULTURA Crédito: Cedida

Feria editorial MATERIA IMPRESA anunció los seleccionados para su próxima edición

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Por: El Mostrador Cultura

Brasil, Argentina, México, Perú, Costa Rica, España, Ecuador e Italia, junto a proyectos locales, serán parte de los imaginarios visuales del arte impreso y la edición independiente contemporánea que se congregarán en Santiago, entre el 2 y el 4 de octubre, en el Museo de Arte Contemporáneo.

El Mostrador Fuente Preferida

MATERIA IMPRESA anunció este martes los seleccionados para ser parte de su próxima edición en Santiago de Chile.

En total, serán más de 80 los proyectos de arte impreso que llegarán hasta el Museo de Arte Contemporáneo sede Parque Forestal, de los cuales 28 vienen desde fuera del país.

Tras la llamada abierta a inscribir proyectos editoriales, que estuvo abierta hasta el 31 de julio y mediante el cual se recibieron más de 200 entradas, se dio a conocer la lista definitiva de quienes serán parte de esta cita cultural, que se desarrollará del 2 al 4 de octubre de este año.

El libro, los libros y sus versiones

Esta 4ª versión MATERIA IMPRESA llega al MAC expandiendo su presencia más allá del hall, al incorporar la sala 5 del museo, como nuevo espacio expositivo, incorporando un taller abierto de oficios gráficos en acción junto al proyecto editorial SE IMPRIME y la Biblioteca de Anomalías de Esto es un Libro (MX).

Editoriales y proyectos de arte impreso, galerías de arte invitadas, performances sonoras, video poemas, charlas, talleres y muestras entre otras actividades, serán parte de la programación para esta nueva versión.

Como señalaron desde MATERIA IMPRESA, la elección de los proyectos estuvo determinada por “un equipo curatorial compuesto por Valeria  Vargas y Tonah Trejo quienes le dieron forma a las bases y condiciones que nos permitieron ajustar la lista de proyectos que definitivamente van a exponer su trabajo en MATERIA IMPRESA”.

Parte de los proyectos viene de otras latitudes, lo que para los organizadores representa “un ejemplo de lo pertinente y relevante que es participar en un encuentro de este tipo en nuestro país dejando muy en claro que MATERIA IMPRESA se instala como foco de difusión importante de la diversidad editorial en la zona y para el mundo”.

Así, los proyectos convocados de fuera del país son:

 

AMADEO GONZALES (PE)

AMAPOLAY (PE)

ATELIER UIO (EC)

BARBA DE ABEJAS (AR)

BARIZA ESTUDIO (MX)

BENJAMÍN VITERI (EC)

COLECTIVO HUELLA (CR)

COLECTIVO LA BANDITA (MX)

DESBORDES EDITORIAL (CR)

EDICIONES ARROYO (AR)

EDICIONES CORRIENTES (MX)

ESTADO DE LIMBO (PE)

FROSSSHH (MX)

HOLYDRAKO (PE)

KIKUYO EDITORIAL (CL – EC)

TALLER LA CÓMPLICE (PE)

LAFAT BORDIEU (CL – ES)

LIBRI FINTI CLANDESTINI (IT)

LOS LABERINTOS (MX)

MALAS HIERBAS (MX)

PITZELIN BOOKS (MX)

SINDYCATO (BR)

TALLER PULPOLET (MX)

TIPOTECAMBULANTE (CL – PE)

TODO ESTO PODRIA NO EXISTIR (AR)

TSUNAMI PRESS (PE)

TUMBALACASA EDICIIONES (MX)

USOS Y COSTUMBRES (AR)

 

Las y los seleccionados locales son:

 

ABASTO

ADYNATA EDICIONES

AGENDA KUIR DE TRÍO EDITORIAL

BALIZA

BESTIARIO EDICIONES

CARO M. FUENTES

CASA EN BLANCO

CASITA LUAN

CARLA VACCARO

CATALINA CARTAGENA

CENTRO EDITORIAL

CIANOZAPLA

COLECTIVA SER & GRÁFICA

COLECTIVO NARVAL

COOPERATIVA DE FOTÓGRAFAS EDITORIAL

DEMENTE FOTOGRÁFICA

DISGRESIONES

DORMIDA EDITORA

DUDO EDICIONES

EDICIONES DE LA TIERRA

EDICIONES DEL CIELOROSA

EDICIONES FULGOR

EDICIONES TERRORISMO ESTÉTICO

EDITORIAL NIHIL OBSTAT

EDITORIAL NUNCA MAS

EDITORIAL TALLER DEL MONO

ERÓTICAS FLUIDAS

ESCUELA DE DISEÑO UDP

ESTO ES UN LIBRO

ESTUDIO REPISA

FANZINE ESTRELLITA MÍA

GALERÍA METROPOLITANA

GOMBLU

GRAMAJE EDICIONES

GRANIZO EDICIONES

IMAGEN Y PALABRA

IMAQUINERIA

IMPURO EDICIONES

INSTITUTO TELE ARTE

LA MANO EDICIONES

LA SALVAJA

LAB360

LAB OTF

LAKYS

LIBROS USMAIL

MAL HUMOR

MAREAS NEGRAS

MARTÍN CORTÉS

METALIBRO

MICROPLÁSTICOS

MINIGOLF DEPORTIVO

MORAO MORAO

NARANJA PUBLICACIONES

NAVALÚ TOLEDO-PASTENES

NÜTRAM LAWEN EDICIONES

OBJETO ANCLA

PERRO PRESS

PROCESO DE INSTALACIÓN

RATA ESTUDIO

REPITENTES DEL VERSO

SE IMPRIME

SENSIBLE AL CÓDIGO

TALLER LA GRILLA

TIPO MÓVIL

TRAZAR EDICIONES

TSONAMI EDICIONES

UNIÓN DE EDITORAS EXPERIMENTALES

ZUNI ZINES

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