Ciclo “Aventuras del cine mudo – IOIC South America Tour” en Centro Arte Alameda

Cartelera “Aventuras del cine mudo – IOIC South America Tour”

En Centro Arte Alameda, Av Libertador Bernardo O'Higgins 139. Metro Baquedano.

Días 6 y 7 de septiembre.

Precios: Preventa $4000, día del evento $5000. Abono $8000 pesos para todas las funciones.Venta online a través de la plataforma de Dale.cl

En la época del cine mudo las películas se musicalizaban en vivo. Con la llegada del sonido esta tradición se perdió, y con ello, cierta mística que la experiencia aportaba.

En Centro Arte Alameda queremos revivir la magia del cine clásico, por esto los invitamos al festival “Aventuras del cine mudo – IOIC South America Tour” organizado por el instituto suizo IOIC – Institute of Incoherent Cinematography que festeja sus 10 años con una gira por Chile, Argentina y Brasil, donde muestra una selección de películas mudas de ficción y documentales.

“Viaje a la luna” (1902) del George Méliès, "Nanook of the North" (1922) de Robert Flaherty y "Las aventuras del príncipe Achmed" (1926) de Lotte Reiniger son algunos de los títulos que veremos entre el 6 y 7 de septiembre en SALA1.

Los asistententes disfrutarán de aventuras audaces y expediciones gloriosas, la mayoría son películas experimentales cuya forma misma es atrevida y aventurera. También habrá algunos films de ciencia ficción que exploran el mundo fantástico de las tecnologías más modernas, otras etnográficas y documentales al margen del mundo civilizado, informes de expediciones y viajes, la conquista de lugares tan remotos como el Polo Sur, el monte Everest o el planeta Marte. Estas obras examinan el carácter onírico del medio moderno.

Todas estas películas se presentan acompañadas de la música de artistas internacionales quienes experimentan con distintos géneros, desde el jazz y la música improvisada, hasta el post-rock y la electrónica.

Este festival forma parte del programa COINCIDENCIA – Intercambios culturales Suiza-América del Sur – de la fundación suiza para la cultura Pro Helvetia.El evento se realizará en Centro Arte Alameda el 6 y 7 de septiembre.

VIERNES, 6 DE SEPTIEMBRE – CENTRO ARTE ALAMEDA (LIBER BERNARDO O’HIGGINS 139)

21 h La aventura de la evolución: “Una pregunta que usted se hizo a menudo: Como llegamos a estar sobre esta tierra?” Una respuesta ilustrada a esta y varias otras preguntas dan los famosos hermanos pioneros Max y Dave Fleischer, los inventores de la técnica rotoscope y creadores de figuras tan famosas como Koko, Betty Boop y Popeye. La interpretación de los Fleischer sobre la eterna disputa entre la ciencia y la religión presenta los argumentos científicos apoyando la teoría de Darwin en una combinación de secuencias animadas y escenificadas.



Película: Evolution (US 1923, 41 min), Dave & Max Fleischer

Música: Mika Martini (elec). El artista de música electrónica Mika Martini alias Frank Benkho y su sello discográfico independiente Pueblo Nuevo Netlabel forman parte de la evolución de la música electrónica desde hace tiempo. El va a presentar una nueva sonorización electronica en vivo de esta joya cinematográfica educacional.

21:45 h La vida y la muerte de las plantas: “El milagro de las flores” es una película alemana de cámara rápida que por primera vez hace visible en escala grande el movimiento continuo de las plantas. La materia prima cinematográfica fue sacada de una película promocional para fertilizante. En combinación con escenas de danza pantomímica que representan el crecimiento y el auto movimiento de las plantas, esta película sobre la vida y la muerte de las plantas se vuelve un ejemplo visualmente encantador del llamado Kulturfilm.



Película: Das Blumenwunder (DE 1926, 63 min), Max Reichmann

Música: Tout Bleu - Simone Aubert (voc, git, elec), POL (elec) & Agathe Max (vl, elec). Tout Bleu es la banda nueva de la cantante y guitarrista de Ginebra Simone Aubert junto a POL en electrónica y Agathe Max en violín amplificado. Sus sonidos exploran un no-wave atmosférico, una invitación pre-rock al viaje y la introspección.



23 h El mundo raro de HP Lovecraft: "The Call of Cthulhu" es el cuento más famoso del autor de culto HP Lovecraft. La película de aventuras trotamundos retoma la construcción tripartita de la narrativa y partiendo del 1920 pasa por el 1908 al 1870 y regresa. Además, la historia encarna la visión nihilista de HP Lovecraft, su perspectiva cósmica y su sentimiento que la humanidad está condenada por su propia insignificancia.



Película: The Call of Cthulhu (US 2005, 47 min), Andrew Leman

Música: Dave Phillips (elec, field recordings). El ruidista Dave Phillips, uno de los fundadores del grupo legendario Schimpfluch del siglo XX tardío va a hacer la sonorización en vivo de esta película muda del siglo XXI. Con sus aparatos electrónicos manipula con virtuosidad y en tiempo real su archivo gigante de grabaciones de campo.



SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE – CENTRO ARTE ALAMEDA (LIBER BERNARDO O’HIGGINS 139)

14 h Viajes al espacio extraterrestre: la primera aventura cinematográfica importante de un viaje al espacio extraterrestre es el famoso “Viaje a la luna” (1902) del gran mago de los comienzos del cine narrativo, el francés George Méliès. De ahí en adelante, muchas películas se centran alrededor de viajes espaciales como el “Viaje al planeta Júpiter” del segundo gran maestro del cine temprano, el español Segundo de Chomón, la muy divertida “El Motorista automático” (1911) del pionero inglés Walter R. Booth o algunas películas de los hermanos Fleischer, sobre todo dos cortos con Koko el payaso, el protagonista de “Out of the Inkwell” (1918-1929), una serie animada muy querida de la época del cine mudo.



Películas: Le Voyage dans la lune (FR 1902, 14 min, hand-coloured), Georges Méliès; Le Voyage sur Jupiter (FR 1909, 10 min, hand-coloured), Segundo de Chomón; The Automatic Motorist (UK 1911, 6 min), Walter R. Booth; Trip to Mars (US 1924, 7 min) y Ko-Ko’s Earth Control (US 1928, 6 min), Dave & Max Fleischer.

Música: Dadaglobal - David Daniel (elec). El artista electrónico Dadaglobal, que es notorio por sus sonorizaciones humorísticas de películas mudas va a hacer las bandas sonoras de estos cinco cortos.



15 h Las aventuras del príncipe Achmed: esta película de la directora de cine alemana y gran pionera de la animación con siluetas, Lotte Reiniger es fantástica. Los orígenes del cine de animación con siluetas remontan a la venerable tradición de más de 2000 años del teatro de sombras chino. Con esta primera película animada de larga duración sobre las aventuras del príncipe Achmed, el personaje más famoso de“Las mil y una noches” Lotte Reiniger se aseguró un lugar en el panteón de los más grandes animadores de todos los tiempos.



Película: Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Deutschland 1926, 64 min), Lotte Reiniger

Música: Bitter Moon - Réka Csiszér (voc, elec) & Simone Bernardoni (elec). El duo de electro tropical Bitter Moon con la cantante Réka Csiszér y el tecladista Simone Bernardoni van a hacer la sonorización de esta fascinante película.

16:30 h Un retrato de la vida en el Ártico: este docudrama conmovedor sobre el hábil esquimal Nanook y su familia es una historiade la vida y el amor en el Ártico actual y sigue siendo la obra maestra de Robert Flaherty. El retrato apasionadamente bello de los placeres y las penas de la vida indígena en el Ártico fue hecho en plena colaboración con los Inuit de los que varios conocían su cámara mejor que él mismo.



Película: Nanook of the North (US 1922, 79 min), Robert J. Flaherty

Música: Lluvia Ácida - Héctor Nego Polar Aguilar Triviño (elec) & Rafael Cheuquelaf Bradasic (elec). La música para este retrato del Norte la hacen dos pioneros de la música electrónica del Sur: Lluvia Ácida. Después de varias sonorizaciones de expediciones a la Antártida esta es la primera vez que se dirigen al Norte. Pero como alguna vez escribió el poeta chileno Vicente Huidobro: “Los cuatro puntos cardinales son tres: el Norte y el Sur.”

21 h El Himalaya cinematográfico: ni George Mallory ni su compañero Andrew “Sandy” Irvine sobrevivieron su tercer intento de escalar el monte Everest en 1924. La última vez fueron vistos unos 250 metros por debajo de la cumbre. Aún hoy, 20 años después de encontrar los cuerpos la gente especula si los dos lograron llegar a la cima antes de su muerte o no. El acontecimiento épico va a quedar para la memoria de la posteridad también por las imágenes atmosféricas impresionantes que Captain Noel tomó con su cámara de mano. Siguió a la expedición hasta 7000 metros de altitud y después continuó filmando desde esa base con una cámara telescópica fabricada a medida.



Película: The Epic of Everest (UK 1924, 86 min), John Baptist Lucius Noel

Música: Koch-Molina-Friedli - Hans Koch (bcl, ss), Maximo Endrek (b) & Lionel Friedli (dr). Un trio de versados improvisadores de Chile y Suiza va a hacer la sonorización en vivo de esta película visualmente tan imponente.

22:45 h Un Chaplin bolchevique: según Serguéi Eisenstein esta sátira picaresca sobre la situación en Rusia antes y después de la revolución es la respuesta bolchevique a Charlie Chaplin. Y Chris Marker le dedicó un documental al director ruso donde la película “Schastye” (= felicidad) juega un rol central. El protagonista es un campesino ruso explotado que intenta encontrar un lugar en el orden social nuevo. El camino lleno de obstáculos que lleva a la comunidad de la granja colectiva pasa por una incesante cascada de episodios grotescos y expresivos que ponenal descubierto una sociedad corrupta que aspira a la libertad individual.



Película: Schastye (RU 1934, 62 min), Aleksandr Medvedkin

Música: Dave Phillips (elec, field recordings). Dave Phillips es un ruidista intransigente y un activista sónico con una profunda compasión por el sufrimiento “humanimal”. Este es el estreno de su nuevo soundtrack para esta comedia surreal sobre el socialismo real que está diametralmente opuesta al realismo social.