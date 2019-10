Científicos lamentan que estando “en un punto de no retorno” ante el Cambio Climático se pierda la posibilidad de actuar a tiempo

El mundo científico y organizaciones ambientalistas lamentaron este miércoles la cancelación de la COP25, la cumbre ambiental que iba a realizarse en diciembre en Santiago.

Las reacciones oscilaron entre el estupor y la resignación, y aunque algunos señalaron que la reunión se podría haber realizado de todas formas, la mayoría expresó comprensión dada la crisis que vive el país.

"Teníamos esta oportunidad para discutir temas que generalmente no se discuten a nivel más transversal en la sociedad, pero creo que es necesario que Chile atiende primero lo más urgente y necesario que son estas demandas sociales, incluyendo la demanda socioambiental, que es parte de las injusticias que se ven a nivel de país", sintetizó Ignacio Rodríguez, director del Centro de Humedales del Río Cruces de la U. Austral de Chile.

Mundo ambiental

Entre los ecologistas, hubo críticas al Ejecutivo.

Como “un enorme fracaso para las demandas e injusticias medioambientales que enfrenta el país”, calificó Greenpeace el anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera.

"Sabemos que es una decisión difícil. Sin embargo, muchos creíamos que la realización de este congreso internacional abría oportunidades para avanzar en las políticas ambientales que tanto Chile como el mundo necesitan para la construcción de sociedades más justas y generadoras de equidad social", comentó por su parte la ONG Oceana.

"La COP25 es la reunión que busca una alianza global para el cambio climático, y hoy ha quedado claro que este Gobierno no tiene la capacidad política de realizar un evento de esta magnitud, sobre todo con la cantidad de problemas ambientales no resueltos que tenemos en Chile", dijo por su parte el documentalista César Villarroel.

"Creemos que sin duda la bajada de la COP25 baja la presión para el Gobierno en temas ambientales, lo cual es preocupante estando ad portas de decisiones tan importantes que aún no se han resuelto como el fallo del tribunal ambiental sobre Dominga", expresó.

Mundo científico

En el mundo científico hubo estupor, pero también resignación.

Jorge Babul, presidente del Consejo de Sociedades Científicas, expresó que "no estamos convencidos de la importancia de la investigación y del conocimiento para avanzar en el desarrollo de nuestro país. Tenemos que tener un eclipse total para hablar de ciencia o la COP para comprometernos con una vida sustentable".

"Creo que dadas las condiciones de seguridad, se comprende la decisión del gobierno", señaló Raúl Cordero, académico de la U. de Santiago. "Pero al igual que la lucha por la equidad, la acción climática se justifica en el anhelo de justicia. En ese sentido es un error alejar la COP de un país en el que justamente la inequidad está en el centro del debate".

"El costo es muy alto, porque el cambio climático era uno de los temas contingentes de este año, y es parte de una tremenda problemática social a nivel mundial. Todo lo que se iba a tratar era pertinente a Chile", expresó Juan Diego Maya, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la facultad de medicina de la Universidad de Chile. "La cancelación además va a revitalizar la visibilidad de la crisis que vive Chile a nivel global".

Para Francisco Ferrando, académico de la Universidad de Chile, se pierde una gran oportunidad para el país en términos de formular y desarrollar proyectos y demostrar capacidad en innovar en medidas concretas de remediación y adaptación ante el escenario climático e hídrico que nos está afectando, y "que recrudecerá en magnitud si no actuamos hoy".

"El punto de no retorno es ahora, y ante ello, las acciones deben ser inmediatas. De otro modo el mañana se ve caótico, y las revueltas sociales serán el pan de cada día".

"Perdimos una gran oportunidad, porque el Ministerio de Ciencias trabajó por meses en este evento, que iba a mostrar el valor que tiene la ciencia en la sociedad como impulsor de bienestar", reflexionó Claudio Hetz, director del Instituto de Neurociencia Biomédica (BNI) de la U. de Chile. "Ojalá pueda realizarse en el futuro".

"Creo que era la oportunidad, para que desde Chile, se plantearan los lineamientos y compromisos ambientales para el mundo en medio de una crisis ambiental, provocada, probablemente por este sistema de mercado que tenemos actualmente. Somos uno de los países que más sufre las consecuencias del cambio climático y el valor simbólico de la COP en Chile era relevante en lo estratégico y también en lo simbólico", complementó Florencia Tevy, Dra en Bioquímica, Dir. GEDIS Biotech, miembro de la Red de Investigadoras Chilenas.

Mundo político

En el mundo político, los comentarios fueron similares.

"Esta no era la COP de Chile, era la COP del planeta de la humanidad", indicó el senador Guido Girardi, de la Comisión del Futuro.

"Chile se comprometió a poder desarrollar esta COP, pero lamentablemente esto no va a poder ser realidad. Creo que aquí hay una falta de responsabilidad del gobierno, creo que Chile debió haber realizado la COP de todas maneras, este era una COP ciudadana, no una COP de presidente de países. Este año no habrá encuentro, no habrá COP25, no se podrá desarrollar ni en Chile ni en ninguna parte del mundo y eso es tremendamente lamentable".