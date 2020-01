Noches de bar en el puerto: libro “Nocturno” presenta fotografías de míticos bares Cinzano y El Canario

Personas tomando, fumando, hablando, comiendo, bailando, besándose y esperando a alguien que no llega. Esas son las escenas que el fotógrafo Pablo Cabrera capturó en los míticos bares de Valparaíso Cinzano (Aníbal Pinto 1182) y El Canario (Cumming 142).

Cabrera llegó a estudiar Ingeniería Química al puerto a los 17 años y al poco tiempo Valparaíso se volvió su hogar. Era la década del 90 y aún era común que cada cerro tuviera sus propios locales. En Valparaíso nadie le preguntaba de dónde venía, ni qué hacía, sino que las personas conversaban de otros temas y pasaban el rato en plena transición democrática, época en que los bares eran frecuentados por los vecinos de los cerros. En ese período participó del taller de fotografía de la U. Santa María y se dijo que alguna vez tenía que registrar la vida al interior de esos establecimientos. Pasaron los años y se decidió a hacer Nocturno, cuyo libro fue financiado por el Fondart 2019.

“Pasé harto tiempo en los bares, muchas veces conocía a las personas, otras veces no, y me lanzaba a hacer las fotos lo más cerca posible. No tengo idea por qué, pero no podía estar lejos. Así que las fotos no están modificadas, no tienen zoom ni nada por el estilo, están impresas desde la distancia en que fueron hechas”, explica el fotógrafo.

Noches de bar en el puerto

Nocturno tiene 34 fotografías digitales que muestran en blanco y negro los matices de las noches de bar en el puerto, donde el tango vive a través de sus músicos. Para eso, el fotógrafo autodidacta se sentó durante 10 años en ambos locales para mirar reflexivamente a los clientes, preguntándose a través de la cámara quiénes eran, de dónde venían y qué hacían ahí.

“Siempre me dejaron el espacio para hacer las fotos, para desenvolverme mientras visitaba los bares. Así que también me volví parte del espacio. Porque al final yo iba, tomaba algo y al rato ya estaba haciendo fotos. Así estuve desde el 2007 hasta el 2016, yendo periódicamente los fines de semana, y era divertido porque cuando entraba escuchaba que el dueño o algún mozo decía: ya llegó el fotógrafo”, cuenta el artista.

Pablo Cabrera

Es un fotógrafo cuyo trabajo documental se ha orientado hacia la fotografía de autor. Se inicia en la fotografía análoga desde 1989, al aparecer la fotografía digital, el año 2002 comienza a registrar su entorno personal. Su primer proyecto lo realiza el año 2006 donde viaja a Lebu, Chile, luego de haber vivido en ese lugar 30 años atrás. Entre el año 2007 y 2016 realiza las fotos de Nocturno.

En la última década se ha dedicado a desarrollar un cuerpo de obra que se inicia a través de la publicación digital de Lebu el año 2015. Ha participado en festivales de fotografía, siendo seleccionado para revisión de visionado en el FIFV 2017, 20 fotógrafos - Bolivia 2018, seleccionado para residencia en FOCCO 2019 y la publicación de Nocturno este mismo año.

Nocturno es un cuerpo de fotografías digital, en blanco y negro que trata acerca de retratar a los clientes del Cinzano y El Canario como una forma de verse a sí mismo. Actualmente está trabajando en un proyecto llamado Impares, acerca de soledad del desarraigo.

Nocturno se encuentra a la venta en FLACH Galería (Villavicencio 301- A, Barrio Lastarria). Horarios: martes a viernes de 12:30 a 20:30 horas, y sábado y domingo de 15:00 a 21:00 horas.