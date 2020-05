Exitoso programa de lectoescritura animado por los ganadores del Oscar se suma a TV Educa

Con la animación de Punkrobot Studios, reconocidos por ganar un Oscar el año 2016 por “Historia de un Oso”, el Programa Alfadeca de la Fundación Sara Raier de Rassmuss basado en prácticas exitosas de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura a nivel mundial, será parte del contenido educativo que Canal 13 aportará para la franja de TV Educa Chile desde la próxima semana. El Programa contará con 33 capítulos de 10 minutos cada uno y estará enfocado en enseñar a leer y escribir todas las letras del abecedario, sobre todo a aquellos estudiantes que actualmente no tienen una conexión a Internet ni un adulto que los guíe en su aprendizaje.

Alfadeca TV es la versión para televisión del programa de lectoescritura que realiza la Fundación Sara Raier de Rassmuss- que preside su hijo, el empresario Juan Enrique Rassmuss - en 5 comunas de Santiago. Ante la crisis del Coronavirus y la suspensión de las clases, se realizó un programa de televisión para apoyar a esos niños que están sin clases y además sin posibilidades de tener clases on line porque no tienen internet.

“Queremos que esta contingencia no genere más desigualdad en los aprendizajes. En un año normal, el 60% de los estudiates de 1º básico termina su año escolar sin saber leer y escribir. Esta crisis generada por el Coronavirus impactará en un alza de este porcentaje, afectando principalmente a aquellas comunidades más vulnerables. Con la valiosa colaboración de Punkrobot Studios, hemos puesto a disposición de la televisión abierta nuestro programa Alfadeca, que esperamos ayude a muchos hogares en este momento” agregó Ricardo H.C. Evangelista , director ejecutivo de la Fundación Sara Raier de Rassmuss frente a las motivaciones de impulsar este proyecto televisivo.

Lectoescritura

La importancia de trabajar los contenidos de lectoescritura en los niños y niñas que hoy no están asistiendo a colegios y escuelas es fundamental. Las cifras así lo demuestran. En nuestro país, el 60% de los estudiantes de segundo básico no logra niveles de aprendizaje adecuados en lectura. Es más, 158 mil estudiantes no leen ni escriben al terminar primero básico y cerca del 58% no comprende lo que lee llegando a cuarto básico, según cifras de la Agencia de Calidad de la Educación (Estudio Nacional de Lectura 2º básico, 2017).

“A nosotros nos interesa que los niños y niñas pueden tener en televisión contenidos que sean apropiados para ellos y que así este medio de comunicación pase a ser una herramienta no solo de entretenimiento sino que también de educación, cultura e información, por lo que a nosotros nos tiene muy contentos de poder aportar en un área tan importante como la lecto escritura”, dice Patricio Escala de Punkrobot Studios.

Los capítulos del Programa Alfadeca apuntarán a un contenido estrictamente pedagógico, elaborado por Alix Anson, docente inglesa creadora del Programa Alfadeca y el equipo de la Fundación Sara Raier de Rassmuss. Cada capítulo presentará dos letras en donde los niños y niñas podrán reconocer su sonido y escribirlas. Todo este material, que forma parte del currículum nacional para 1º básico, fue animado por el equipo de Punkrobot Studios.

Para las familias con niños en Primero Básico lo más importante es no entregarles una cantidad abrumadora de información. Es mejor inspirar confianza haciendo bien las cosas clave, no lograrlo podría hacer que las familias se sientan aún más vulnerables y aisladas, agrega Alix Anson.

Debido a la pandemia y a la cuarentena, el Mineduc ha tenido que direccionar la educación a una plataforma web para continuar el proceso educativo de 3,5 millones de escolares de nivel básico y medio que han quedado con sus clases suspendidas. Pero en Chile, el 87,4% de los hogares cuentan con acceso a Internet, sin embargo, sólo el 18,9% de ellos lo hace desde un computador. Más aún, 632 localidades distribuidas en 170 comunas del país no poseen acceso a Internet. En cambio, existen 2,7 televisores en promedio por hogar y la cobertura es de más del 87% de la población, lo que transforma a la TV en una herramienta de mayor difusión a nivel nacional, teniendo la oportunidad de convertirse en el profesor más importante de aquellos hogares que más lo necesitan.

Sobre Fundación Sara Raier de Rassmuss

Juan Enrique Rassmuss Raier crea en 2012 la Fundación Sara Raier de Rassmuss (FSRR) en memoria de su madre, una mujer que dedicó gran parte de su vida a realizar aportes sociales y educativos. El propósito de la Fundación es lograr que todos los niños y niñas lean y escriban al finalizar 1º básico. Actualmente la Fundación ejecuta el Programa Alfadeca, metodología basada en evidencia científica que apoya directamente a Docentes y Directivos para desarrollar sus capacidades y mejorar sus prácticas educativas en lectoescritura. El Programa hoy está en 5 comunas, 20 escuelas, 33 salas y atiende a cerca de 1.155 niños y niñas de 1º y 2º básico.