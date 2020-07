Físicos realizan hallazgo que apuesta a disminuir el consumo energético de las pantallas de cristal líquido

La investigación encontró un efecto que podría mejorar la resolución y la eficiencia energética de las pantallas de la próxima generación tecnológica. “La gran mayoría de los dispositivos actuales tiene una pantalla de cristal líquido, que contienen perlas de vidrio para mantener el espesor de las láminas de cristal, estas son las mismas que usamos en este experimento”, explica Valeska Zambra, estudiante del Magíster en ciencias mención física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Al analizar la respuesta de las perlas, ante impulsos eléctricos, los científicos determinaron que “podrían disminuir el consumo energético de las pantallas, a través de dos efectos claves: el de aberración y el de resolución de imágenes”, añade Zambra.

La investigación es producto de más de 10 años de desarrollos que han sido liderados por el académico de la U. de Chile Marcel Clerc. “Lo que hicimos fue aplicar corriente a una celda de cristal líquido que contiene perlas de vidrio distribuidas al azar. Al aplicar electricidad las moléculas cambian de orientación en diferentes direcciones formando una especie de remolinos pequeños (que miden unos 5 micrómetros) a los que llamamos vórtices”, agrega la también investigadora del Instituto Milenio de Óptica MIRO.

Tornados capaces de construir

“Hasta ahora se sabía que los vórtices solo podían aniquilarse de a pares, si chocaban con otro de carga inversa (negativa contra positivo), o que giraban en sentido contrario. Pero ahora, determinamos que poniendo estas perlas en el cristal líquido, estos pueden aniquilar vórtices”, señala el profesor Clerc, quien es también doctor en Física de la Universidad de Niza (Francia)

Estos perlas también implican una nueva y sorprendente posibilidad: la de destruir tornados o huracanes, que en el fondo también son vórtices. “Nuestro experimento, hecho a escala microscópica, aniquila los vórtices. En un mundo feliz podríamos llevar nuestro conocimiento hacia una escala macroscópica y postular a la destrucción de huracanes, huracanes de verdad. Pero esto significa hacer otros estudios para establecer las bases teóricas del fenómeno”, concluye Zambra.

Junto a Zambra y Clerc, también participaron en este estudio, Raouf Barboza (Universidad de Nápoles Federico II), Umberto Bortolozzo (HOASYS) y Stefania Residori(Universidad de Nice-Sophia Antipolis).

La investigación fue publicada en la revista Physical Review E con el título "Umbilical defect dynamics in an inhomogeneous nematic liquid crystal layer” (“Dinámica del defecto umbilical en capa nemática de cristal líquido no homogéneo”).