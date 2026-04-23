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EEUU intercepta petrolero vinculado a Irán en océano Índico MUNDO Archivo

EEUU intercepta petrolero vinculado a Irán en océano Índico

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Xinhua
Por : Xinhua
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Estados Unidos interceptó un petrolero vinculado a Irán en el Índico y ordenó desviar decenas de navíos. “Las aguas internacionales no pueden servir como escudo”, afirmó el Departamento de Guerra, en medio del bloqueo marítimo.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Fuerzas de Estados Unidos abordaron el buque “Majestic X”, presuntamente cargado con petróleo iraní, en el océano Índico, en el marco del bloqueo contra Irán. El Comando Central informó que se ordenó a 31 navíos regresar a puerto o cambiar de rumbo, mientras continúan las interdicciones a embarcaciones sancionadas. La medida se produce en medio de la guerra en Medio Oriente, donde el presidente Donald Trump señaló que no hay plazos definidos para el fin del conflicto, pese a la extensión de una tregua.
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Fuerzas estadounidenses interceptaron y abordaron un buque petrolero vinculado a Irán en el océano Índico durante la noche, anunció hoy jueves el Departamento de Guerra.
El buque, llamado “Majestic X”, supuestamente transportaba petróleo proveniente de Irán.

“Continuaremos la aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar navíos que brinden apoyo material a Irán, donde sea que operen”, indicó el Departamento en una publicación en X. “Las aguas internacionales no pueden servir como escudo para actores sancionados”.

A principios de esta semana, militares estadounidenses abordaron otro buque, el M/T Tifani, que había sido sancionado por transportar petróleo iraní.

El Comando Central de Estados Unidos dijo hoy que sus fuerzas en Medio Oriente habían “ordenado a 31 navíos dar la vuelta o regresar a puerto, como parte del bloqueo estadounidense contra Irán”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, mencionó el miércoles que no existe “ningún marco de tiempo” para poner fin a la guerra estadounidense-israelí de semanas de duración contra Irán, aunque una tregua que expiraba el miércoles fue extendida.

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