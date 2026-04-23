Publicidad
La arista patrimonial de Ley Miscelánea: gabinete tendría beneficio potencial de $292 mil millones PAÍS Agencia Uno

La arista patrimonial de Ley Miscelánea: gabinete tendría beneficio potencial de $292 mil millones

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Un documento de Nodo XXI estima que cuatro medidas del proyecto económico del Ejecutivo podrían generar un beneficio potencial de $292.515 millones para 63 autoridades del Gobierno. De acuerdo a esta simulación, los principales beneficiados serían los ministros Fernando Barros y Daniel Mas.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un estudio preliminar de Nodo XXI sobre declaraciones de patrimonio e intereses de 63 autoridades sostiene que la Ley Miscelánea podría tener una relevante arista patrimonial para el propio gabinete. La minuta calcula un patrimonio total de $1.148.294 millones entre esas autoridades y un beneficio potencial agregado de $292.515 millones derivado de cuatro medidas: rebaja del impuesto corporativo, reintegración total del sistema tributario, tasa reducida para repatriación de capitales y exención de contribuciones.
Desarrollado por El Mostrador

Un estudio elaborado Nodo XXI pone el foco en una dimensión poco discutida de la Ley Miscelánea: el efecto patrimonial que varias de sus medidas podrían tener sobre las propias autoridades que hoy integran el Gobierno. El documento analiza 63 autoridades —el Presidente, 24 ministros y 34 subsecretarios— y examina el impacto de cuatro medidas: rebaja del impuesto corporativo, reintegración del sistema tributario, tasa rebajada para repatriación de capitales y exención de contribuciones.

El informe, elaborado por Juan Andrés Mena define su ejercicio como una “simulación de cuánto razonablemente se puede esperar que se beneficien ante escenarios plausibles y conservadores”.

El punto de partida del estudio es el volumen patrimonial de esas autoridades. La minuta calcula que el patrimonio total del grupo asciende a M$1.148.294.633, equivalente a 1,33% del Presupuesto del Sector Público 2026, fijado en M$86.256.836.000. Además, compara esa riqueza con los tramos altos de patrimonio en Chile: sostiene que 7 autoridades, incluido el Presidente José Antonio Kast, están por sobre la riqueza promedio del 1% más rico; que 5 autoridades superan el promedio del 0,1%; y que los ministros Fernando Barros y Daniel Mas se ubicarían dentro del 0,01%, es decir, entre las 1.840 personas más ricas del país.

En la cima de ese ranking, el estudio ubica al ministro de Defensa, Fernando Barros, con un patrimonio de $679.036.656.000; al ministro Daniel Mas, con $264.653.988.000; al canciller Francisco Pérez Mackenna, con $56.608.016.000; a la ministra Ximena Lincolao, con $51.828.849.000; y al subsecretario Nicolás Balmaceda, con $34.481.407.000.

Más abajo, pero igualmente sobre los mil millones, figuran José Ignacio Vial ($12.605.730.000), José Antonio Kast ($5.091.912.000), Martín Arrau ($5.034.319.000), Mara Sedini ($4.121.224.000), María Elisa Cabezón ($3.590.563.000), Claudio Alvarado ($2.378.731.000), Jorge Quiroz ($2.220.802.000) e Iván Poduje ($2.020.416.000). La minuta añade que “las 20 autoridades de mayores patrimonios todas tienen activos sobre los mil millones de pesos” y que Barros “más que duplica a las siguientes 19 autoridades combinadas”.

También te puede interesar:
Uno es el autor de “Parásitos”: La Moneda pagó a 11 integrantes de la OPE antes que asumiera Kast
Uno es el autor de “Parásitos”: La Moneda pagó a 11 integrantes de la OPE antes que asumiera Kast
Usó el vehículo de su padre: Carabineros detiene a ingeniera de 27 años por robo en casa de La Reina
Usó el vehículo de su padre: Carabineros detiene a ingeniera de 27 años por robo en casa de La Reina

La comparación entre patrimonio personal y tamaño de las carteras también es uno de los ejes del documento. Según la tabla incluida en la minuta, el patrimonio de Barros equivale al 30,3% del presupuesto de Defensa; el de Pérez Mackenna al 52,5% del de Relaciones Exteriores; el de Balmaceda al 100,3% del de su subsecretaría; el de Vial al 40,5%; el de Kast al 21,6% del presupuesto de Presidencia; el de Sedini al 10% del de Segegob; y el de Cabezón al 41% del de su subsecretaría. En el caso de Daniel Mas, el documento consigna una relación de 16,3% respecto del presupuesto de Economía y de 483,1% respecto del de Minería.

Sobre esa base patrimonial, la minuta estima un “beneficio anual potencial agregado” de M$292.515.734 para las 63 autoridades, si se aprobaran las cuatro medidas analizadas. El estudio subraya la magnitud de esa cifra con varias equivalencias: la asimila a 0,081% del PIB nominal estimado para 2026; a 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el Gobierno, calculada en M$2.602.868.682; a 1,73 hospitales de Coronel; a 2,55 veces el costo para terminar la Etapa 2 del GAM; a 35,67 veces el costo de la tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda; a 6,6 teletones; y a 19,5 comisarías, valoradas en $15.000 millones cada una.

El más favorecido

El desglose por concepto es todavía más revelador. De los $292.515 millones estimados, apenas $59,7 millones corresponderían a ahorro en contribuciones, $608,8 millones a menor impuesto de Primera Categoría y $1.377,9 millones a mayor crédito contra Global Complementario.

El grueso del efecto, en cambio, se concentra casi por completo en un solo componente: el “ahorro en repatriación”, que la minuta calcula en $290.469.245.000. El propio estudio concluye que “el concepto por el cuál potencialmente mayores beneficios personales podrían obtener las autoridades del nuevo gobierno es la tasa rebajada a la repatriación”.

Ahí aparece el nombre más favorecido del estudio: Fernando Barros. La minuta sostiene que “solamente el ministro Barros, potencialmente podría repatriar sus capitales en el extranjero trayéndole esto un ahorro personal de $209.994.189.490 por una única vez”.

En la tabla de beneficios agregados por autoridad, Barros aparece con un beneficio potencial total de $210.272.881.481. Muy por detrás figuran Daniel Mas con $33.495.968.897; Ximena Lincolao con $16.958.323.830; Francisco Pérez Mackenna con $16.706.530.165; Nicolás Balmaceda con $10.818.881.182; y José Ignacio Vial con $4.033.701.117.

El estudio también identifica beneficios menores, pero persistentes, por otras vías. En el caso de Daniel Mas, la minuta señala que la reintegración y la rebaja del impuesto corporativo podrían reportarle “$1.005.733.050 y $498.528.022 al año respectivamente”.

Para Francisco Pérez Mackenna, el documento calcula que la sola exención de contribuciones en la primera vivienda implicaría un ahorro anual de $21.471.691. Para el Presidente José Antonio Kast, el beneficio potencial estimado asciende a $43.119.439; para Martín Arrau, a $37.219.397; para María Elisa Cabezón, a $29.563.176; para Paula Estévez, a $16.663.831; para Claudio Alvarado, a $11.862.951; para Jorge Quiroz, a $11.443.856; para Mara Sedini, a $8.433.180; y para Iván Poduje, a $7.481.955.

También te puede interesar:
RN toma distancia de proyecto de Quiroz: advierten déficit fiscal en primeros años de aplicación
RN toma distancia de proyecto de Quiroz: advierten déficit fiscal en primeros años de aplicación
Jorge Burgos: “Quiroz sorteará con holgura idea de legislar. Después viene la discusión de verdad”
Jorge Burgos: “Quiroz sorteará con holgura idea de legislar. Después viene la discusión de verdad”

Beneficios vs poda presupuestaria

Uno de los apartados más políticamente sensibles es el que compara esos beneficios con la poda presupuestaria que el propio Gobierno ha exigido a las carteras. El informe sostiene que “las 6 mayores riquezas dentro del gabinete del nuevo gobierno coinciden con las que mayores beneficios potencialmente podrían reportarles las 4 medidas estudiadas” y agrega que “la magnitud de los beneficios… supera con creces la meta de reducción del 3% de sus respectivas carteras”.

Los ejemplos que entrega son elocuentes: en Defensa, el recorte de 3% sería de $67.248.736.000, mientras el beneficio potencial de Barros llegaría a $210.272.881.000, es decir 312,7% de esa meta; en Minería, el ajuste sería de $1.643.467.000, frente a un beneficio de Mas por $33.495.969.000, equivalente a 2.038,1%; en Relaciones Exteriores, $3.233.733.000 versus $16.958.324.000 (524,4%); en Subsecretaría de Obras Públicas, $1.031.771.000 versus $10.818.881.000 (1.048,6%); y en Subsecretaría de Medio Ambiente, $934.805.000 versus $4.033.701.000 (431,5%).

La metodología, de todos modos, es central para entender el alcance real del documento. El documento advierte que no se trata de una estimación de beneficio efectivo, sino de una simulación “plausible y conservadora”, construida sobre las declaraciones de patrimonio e intereses.

Para la rebaja del impuesto corporativo, asume una rentabilidad anual promedio de 10% sobre el valor libro de acciones o derechos societarios. Justifica ese supuesto en la rentabilidad histórica del IPSA, que, según el texto, fue de 10,04% anual compuesto entre 2016 y 2026 y de 16,3% en el subperíodo 2021-2026. También supone un margen de operación de 10% y usa el umbral de 75.000 UF —a $39.934,33 por UF al 17 de abril de 2026— para distinguir entre régimen general y Pyme.

En materia de repatriación, el documento modela el beneficio suponiendo que los capitales declarados en el extranjero se liquidan y vuelven a Chile pagando una tasa especial de 7%, en lugar del Global Complementario que correspondería normalmente.

Esa franquicia, según el documento, aplicaría a quienes repatríen dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley y mantengan invertidos los recursos en Chile por al menos 8 años. Para contribuciones, el cálculo se limita a autoridades que al término del gobierno tendrán 65 años o más, usando una tasa conservadora de 1% sobre el inmueble de mayor avalúo declarado como referencia para la vivienda principal.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad