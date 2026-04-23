¿Censura? Milei prohíbe ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei decidió prohibir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida sin precedentes recientes que se da en medio de una escalada de tensiones entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.

Según confirmaron fuentes oficiales, la restricción afecta a todos los periodistas que habitualmente trabajan en la sede del Ejecutivo argentino y se mantendrá vigente de forma indefinida. “Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, señalaron desde el gobierno.

La decisión se fundamenta en dos elementos principales: una investigación por una infiltración rusa en medios de prensa y una denuncia penal por “espionaje ilegal” contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), tras la difusión de imágenes grabadas en el interior del palacio de gobierno.

En ese contexto, desde el Ejecutivo indicaron que “se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, medida que deja en suspenso el sistema de acceso a la Casa Rosada hasta que avance la causa judicial.

La denuncia fue presentada por la Casa Militar —organismo encargado de la seguridad del recinto— luego de la emisión del programa “Y mañana qué”, donde se exhibieron registros de pasillos y áreas internas del edificio. Según el escrito, los hechos podrían implicar la divulgación de “secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

El caso quedó radicado en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo, y alcanza tanto a la conductora Luciana Geuna como al periodista acreditado Ignacio Salerno, a quien se le suspendió su permiso de acceso.

Desde la Casa Militar argumentaron que la grabación “expuso a los funcionarios a riesgos injustificados” y que se trató de una “intromisión” que “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”.

La medida se da en paralelo a una nueva ofensiva verbal del Presidente Milei contra periodistas. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario calificó a profesionales de la prensa como “basuras repugnantes” y sostuvo: “Espero que esto llegue hasta los máximos responsables”.

La restricción coincide además con actividades oficiales en la Casa Rosada, donde este jueves Milei tiene previsto recibir al empresario estadounidense Peter Thiel.

El cierre de la sala de prensa marca un quiebre relevante en la relación entre el Ejecutivo y los medios, considerando que el acceso de periodistas al palacio de gobierno se había mantenido incluso durante períodos de facto en Argentina.