El escritor Paul Auster presenta su nuevo libro “La llama inmortal de Stephen Crane”

El destacado autor anglosajon Paul Auster escribió una monumental biografía de más de mil páginas del escritor de finales del siglo XIX Stephen Crane. El autor de La roja insignia del valor, vivió menos de 30 años, desde 1971 a 1900. Su vida y su obra fue lo que llevó a Auster a publicar en Seix Barral en español La llama inmortal de Stphen Crane.

“Había leído a Crane en la adolescencia. Volví a releerlo hace unos años, cuando trabajaba en la novela 4321, y me puse a pensar por qué ya no se lo lee en las escuelas norteamericanas como se hacía antes. Entonces, decidí escribir un libro que reflejara mi aprecio por la grandeza de su obra. Claro que no imaginé que escribiría mil páginas. No fue algo planeado, una cosa llevó a la otra. Quise generar un nuevo interés hacia su obra. Creo que fue el primer modernista de Estados Unidos; se adelantó a lo que sucedería en el siglo XX”, dijo el escritor este jueves desde su casa en Brooklyn en una conferencia, según reseñó el diario "La Nación" de Argentina.

Para Auster pese a que el escritor no vivió la innovación del siglo XX es un autor que se puede leer en clave actual: “Le habla a una persona de hoy. Sus textos están muy vivos y eso me propuse demostrar con mi libro: creo que Crane ha sido abandonado y quiero regresarlo al centro. Lo merece tanto como Herman Melville y Henry James”.

Stephen Crane y su obra revolucionaria

Auster quiso destacar que Crane no fue un personaje marginal de su época. Al contrario, cuando publicó La roja insignia del valor, en 1896, se convirtió “en una celebridad nacional”. La clave de su “revolucionaria obra” está, según el famoso biógrafo, en que “Crane cambió las reglas del juego en la literatura estadounidense

En la introducción de la biografía el autor escribió: “No lo enfoco como especialista o erudito, sino como viejo escritor sobrecogido por el genio de un autor joven. Después de pasar los dos últimos años enfrascado en cada una de las obras de Crane, habiendo leído hasta la última de sus cartas publicadas, tras apoderarme de hasta el más pequeño detalle biográfico que caía en mis manos, me encontré tan fascinado por la frenética y contradictoria vida de Crane como por la obra que nos dejó. Fue una vida extraña y singular, llena de riesgos impulsivos, marcada con frecuencia por una demoledora falta de dinero, así como por una empecinada e incorregible entrega a su vocación de escritor, que lo arrojaba de una situación inverosímil y peligrosa a otra”.

En la conferencia Auster calificó la obra de Crane como “revolucionaria” y que “cambió las reglas del juego en la literatura estadounidense”.

Así lo explicó: “Tomó una posición filosófica diferente. Quitó los juicios morales y las infinitas descripciones a las ficciones del siglo XIX para contar la verdad con una mirada de fotógrafo, de investigador. Desnudó la prosa. Solo escribía lo esencial. Eso fue revolucionario”.

Uno de los aspectos que cautiva a Auster de la vida de Crane es que solamente vivió 28 años, su corta vida terminó debido a una tuberculosis.

“Vivió tan poco que la gente tiende a olvidarse de él. Si yo hubiera muerto a los 28 hubiera sido, apenas, una piedrita en un océano. Me casé a los 27, a los 28 había publicado algunos libros de poesía y había hecho muchas traducciones. Había acumulado un montón de hojas con ficciones que nunca me habían gustado. Recién al inicio de mis 30 comencé a hacer mi camino como escritor”, expresó Auster.

Respecto a la extensión de la biografía el autor de la Trilogía de Nueva York sostuvo :“No quiero escribir más tantas páginas. Es muy difícil”.

Cultura de la cancelación

Finalmente la conferencia terminó con una pregunta respecto a la cultura de la cancelación. Primero dijo que esa “tendencia”, le causa mucho pesar. “No es algo prometedor para la cultura. Creo que quienes la promueven son jóvenes idealistas que ya van a madurar”.

Pero luego cambió de tema y comentó sobre su preocupación sobre el aumento de popularidad de personajes republicanos: “Lo que me preocupa mucho más que ese tema es el poder creciente y extremadamente peligroso de la derecha en Estados Unidos y de personajes que quieren destruir la democracia como Donald Trump. Si esto sigue así, en los próximos años no habrá un Estados Unidos como lo conocemos. El poder de los republicanos locos me parece mucho más grave”, concluyó Auster.