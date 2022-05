Talleres de Men Who Dance en Chile

Campus Bellavista, Escuela Moderna, calle Chucre Manzur s/n, Providencia.

27, 28 y 29 de mayo

Más información aquí.

Luego de recorrer Brasil, Colombia y Paraguay, el Inter-American Choreographic Institute (ICI) establecido en Miami, Florida, llega a Chile para ofrecer una serie de talleres a través de su propuesta Men Who Dance (Hombres que bailan), un festival consagrado para explorar el tema de la “masculinidad” en la danza a través de las artes escénicas.

Parte del éxito de esta nueva propuesta se basa en mostrar la diversidad y evolución del hombre bailarín a través del arte, no solo desde sus nuevos espacios en la danza, sino que desde su vulnerabilidad. El proyecto este año se desarrollará en Chile (mayo), Argentina (junio) y Brasil (agosto) para encontrar los mejores talentos que tendrán la oportunidad de presentarse en el Men How Dance de Miami.

El evento tendrá talleres de Ballet Clásico, Jazz, Contemporáneo y Pax de Deuz ofrecidos por profesionales de la danza reconocidos internacionalmente. Entre otros destacados, contará con la presencia de la maestra Brasileña Alice Arja y el americano Ray Sullivan, quienes dictarán clases y observarán a los participantes para preseleccionar a los mejores.

Los bailarines preseleccionados tendrán la oportunidad de audicionar al proceso de selección final para bailar en el Men Who Dance de Miami el 26 y 27 de Noviembre, 2022, en el Broward Center for the Performing Arts (www.browardcenter.org). El año pasado el festival contó con la participación de 25 bailarines representando 13 países.

ICI surgió en 2014 buscando potenciar el trabajo y las relaciones con organizaciones artísticas internacionales. Su misión es la creación, expansión y apoyo de emprendimientos artísticos públicos y público-privados que, sobre todo, brinden un amplio acceso a los espectáculos y exposiciones al público en general, promocionando oportunidades y estrategias claras para a promover una economía cultural, y enaltecer temas y experiencias de las diversas culturas Interamericanas.