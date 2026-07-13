Gobierno declara emergencia preventiva en 10 regiones por intenso sistema frontal

El Gobierno decretó emergencia preventiva en diez regiones ante la llegada de un sistema frontal de alta intensidad que afectará a gran parte del país durante esta semana. La medida busca reforzar la coordinación institucional y anticipar la respuesta frente a posibles daños provocados por lluvias, viento, nieve y marejadas.

La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast, junto con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez. En la cita participaron, mediante videoconferencia, delegados presidenciales regionales.

El decreto N.º 1.212 establece la emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Alvarado sostuvo que se trata de un fenómeno de “gran intensidad y multiamenaza”, cuyo impacto principal se extenderá desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio, especialmente entre Atacama y Biobío.

La autoridad advirtió que el sistema podría alcanzar una magnitud comparable con algunos de los temporales más severos registrados durante los últimos años. Por ello, llamó a revisar techumbres y canaletas, despejar acequias y preparar mochilas de emergencia con provisiones para entre 48 y 72 horas.

El ministro también pidió prestar especial atención a personas mayores, personas con discapacidad y quienes viven solos. Aseguró que la decisión busca anticiparse a la emergencia sin generar alarma y confirmó que 368 Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran activados en distintos niveles.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, indicó que los primeros efectos ya se registraron en Los Lagos, con precipitaciones y viento, aunque sin emergencias de consideración. Añadió que se esperan lluvias intensas durante dos o tres días, acompañadas de fuertes vientos y nevadas en sectores cordilleranos.