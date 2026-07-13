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Gobierno declara emergencia preventiva en 10 regiones por intenso sistema frontal PAÍS

Gobierno declara emergencia preventiva en 10 regiones por intenso sistema frontal

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La medida regirá entre el 13 y el 21 de julio, desde Atacama hasta Los Ríos. El fenómeno traerá lluvias intensas, fuertes vientos, nevadas, posibles ventiscas y marejadas, con su mayor impacto previsto entre el martes y el sábado.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno decretó emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio en diez regiones, desde Atacama hasta Los Ríos, por un sistema frontal de alta intensidad. El evento traerá lluvias, fuertes vientos, nieve, posibles ventiscas y marejadas. Las autoridades activaron 368 comités de emergencia y llamaron a preparar provisiones para entre 48 y 72 horas, proteger a personas vulnerables y seguir la información oficial.
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El Gobierno decretó emergencia preventiva en diez regiones ante la llegada de un sistema frontal de alta intensidad que afectará a gran parte del país durante esta semana. La medida busca reforzar la coordinación institucional y anticipar la respuesta frente a posibles daños provocados por lluvias, viento, nieve y marejadas.

La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por el Presidente José Antonio Kast, junto con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el subsecretario del Interior, Max Pavez. En la cita participaron, mediante videoconferencia, delegados presidenciales regionales.

El decreto N.º 1.212 establece la emergencia preventiva entre el 13 y el 21 de julio en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Alvarado sostuvo que se trata de un fenómeno de “gran intensidad y multiamenaza”, cuyo impacto principal se extenderá desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio, especialmente entre Atacama y Biobío.

La autoridad advirtió que el sistema podría alcanzar una magnitud comparable con algunos de los temporales más severos registrados durante los últimos años. Por ello, llamó a revisar techumbres y canaletas, despejar acequias y preparar mochilas de emergencia con provisiones para entre 48 y 72 horas.

El ministro también pidió prestar especial atención a personas mayores, personas con discapacidad y quienes viven solos. Aseguró que la decisión busca anticiparse a la emergencia sin generar alarma y confirmó que 368 Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentran activados en distintos niveles.

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Alicia Cebrián, indicó que los primeros efectos ya se registraron en Los Lagos, con precipitaciones y viento, aunque sin emergencias de consideración. Añadió que se esperan lluvias intensas durante dos o tres días, acompañadas de fuertes vientos y nevadas en sectores cordilleranos.

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