Sergio Lavandero González es elegido Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, anunció este lunes que el químico farmacéutico y doctor en Bioquímica, Sergio Lavandero González, ha sido elegido Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022.

La decisión fue tomada por un jurado que dirimió por unanimidad este galardón, el que fue encabezado por el ministro y que está integrado por Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile; Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile y representante del Consejo de Rectores; María Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de Ciencias; y Francisco Bozinovic, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020 (último galardonado con esta distinción).

El ministro Ávila explicó que el jurado basó su decisión “considerando sus notables aportes en ciencia fundamental y sus aplicaciones a la salud humana. Destacan sus pioneras y valiosas investigaciones relativas al descubrimiento de nuevos mecanismos moleculares en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, constituyéndose en un referente a nivel mundial”.

"Hijo de la educación pública"

Sergio Lavandero agradeció la distinción, y afirmó que “es producto de que soy hijo de la educación pública de calidad” y que “estos premios reconocen a un individuo, pero es el trabajo colectivo de muchas personas y uno es producto de eso”.

“El área en que trabajo son las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las patologías que enferman y matan a la mayor parte de los chilenos y la población del mundo, en orden de importancia, enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes”, dijo Lavandero, destacando también la labor del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) por formar “nuevas generaciones de científicas y científicos que hagan investigación relevante para el país”.

Por otra parte, el ministro Ávila afirmó que, durante la deliberación, el jurado estimó que es necesario que el país estimule aún más la participación de mujeres en carreras científicas, dado que este año no hubo mujeres postulantes a este Premio Nacional. Respecto a eso, la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo, destacó que “tenemos que impulsar a las científicas para que se reconozca su trabajo y se presenten como candidatas al Premio Nacional”.

Biografía del galardonado

Sergio Lavandero nació en Santiago el 19 de septiembre de 1959. Es licenciado en Química y Farmacia y doctor en Bioquímica de la Universidad de Chile, y se ha perfeccionado en instituciones académicas de Holanda, Inglaterra, Australia y Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor adjunto de la University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas, EE.UU.) y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), formado por la U. de Chile y la U. Católica.

Junto a su equipo de trabajo, ha descrito nuevas ideas, mecanismos y procesos celulares que ocurren en la génesis y desarrollo de patologías cardiacas. Por ejemplo, el descubrimiento de una nueva forma de insuficiencia cardiaca (insuficiencia cardiaca con función sistólica preservada); el descubrimiento -en colaboración de María Paz Ocaranza, Jorge Jalil y Mario Chiong- de Angiotensina-(1-9), que es un péptido regulador del sistema cardiovascular; y descubrimientos sobre alteraciones en el funcionamiento y comunicación de organelos subcelulares vinculados con patologías.

Lavandero tiene 34 años de trayectoria ejerciendo la docencia, la extensión y la investigación científica. Se ha perfeccionado en el National Heart & Lung Institute del Imperial College of Science, Technology & Medicine (Londres, Inglaterra); Erasmus Universitat (Rotterdam, Holanda); National Institutes of Health (Bethesda, EE.UU.), St. Vincents Hospital, Research Cardiovascular Center (Melbourne, Australia) y en University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas, Texas, EE.UU.).

Sus contribuciones a la investigación y a la docencia han sido complementadas con un aporte a las sociedades científicas nacionales (Bioquímica y Biología Molecular, Cardiología y Ciencias Fisiológicas) e internacionales (International Heart Society for Heart Research, American Heart Association).

También se destacan la creación y dirección del primer Centro de Excelencia chileno para el estudio de las Enfermedades Crónicas (Advanced Center for Chronic Diseases, ACCDiS) y la instalación y dirección inicial del Proyecto Asociativo Regional de Divulgación y Valoración Científica y Tecnológica EXPLORA: PAR Explora Región Metropolitana Norte (2019-2022).

Ha sido presidente de la Sección Latinoamérica de la International Society for Heart Research (ISHR) y es el único representante de Iberoamérica como Editor Asociado de Circulation, revista científica N°1 del área cardiovascular. En 2019 fue invitado a la Nature Reviews in Cardiology, a describir los avances científicos más importantes en la medicina cardiovascular ocurridos en los últimos 15 años.

Además, ha publicado más de 312 artículos en revistas internacionales indexadas, seis capítulos de libros, 30 artículos en revistas nacionales y tiene a su haber cinco patentes. La plataforma de investigación Research.com lo destacó como el segundo investigador más citado en Chile en el campo de la Biología y la Bioquímica.

Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas

En tanto, el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, que el Gobierno de Chile entrega cada dos años, recayó este 2022 en el doctor Ricardo Araya Baltra, médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en psiquiatría por el Maudsley Hospital de Londres y doctor del Instituto de Psiquiatría de Londres, quien se convierte así en el primer profesional de la salud mental en recibir este reconocimiento.

El doctor Araya –actualmente Profesor Titular y director del Centro de Salud Mental Global del King’s College London e investigador senior del Núcleo Milenio Imhay alojado en la Casa de Bello–, tiene una destacada carrera en el ámbito de la salud mental. Ha sido Profesor Titular de la Universidad de Bristol y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Fue además director del Centro de Salud Mental Global (CGMH) en Londres por siete años, donde diseñó y administró el Magíster en Salud Mental Global, la maestría de mayor prestigio sobre este tema en el mundo, con aproximadamente 500 graduados.

Reconocimiento

“Creemos que este premio debe ser fundamentado a partir del amplio reconocimiento, tanto nacional como internacional, del doctor Araya en su calidad de científico y también en su calidad de investigador aplicado en el campo de la salud mental. Parte de su expediente está relacionado con la importancia que da la investigación tanto a nivel nacional como global, en el sentido de comprender la salud mental desde una perspectiva de salud pública, generando soluciones de alto impacto a problemáticas prioritarias como desde un enfoque integrador e intersectorial", señaló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, este viernes 26 al anunciar al ganador del reconocimiento.

Sus investigaciones, agregó, "han contribuido a la generación de evidencia científica de alta calidad en la toma de decisiones y especialmente sobre estrategias de carácter sostenible en el ámbito de acceso de las personas a tratamientos de salud mental de grupos históricamente excluidos".

El jurado estuvo compuesto por el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2020, Edmundo Acevedo; y los representantes del Consejo de Rectores y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.







En nombre del jurado, la rectora Devés señaló que "el doctor Araya combina dos cosas: un reconocimiento científico formidable, con una producción científica en las más altas revistas de la especialidad, pero también con la aplicación de esa investigación científica de alto nivel en problemas de salud pública en países de bajos ingresos y en poblaciones vulnerables".

En esta línea, destacó además que "él ha hecho aportes importantísimos en programas sobre depresión y en salud primaria, y es central como una señal de lo que la ciencia debe realizar".

Líder mundial en psiquiatría

El profesor Ricardo Araya Baltra es un científico reconocido internacionalmente que ha dedicado su carrera profesional a la investigación aplicada en el campo de la salud mental y a promover la importancia de ésta a nivel nacional y global. Su visión de la salud mental es desde la perspectiva de la salud pública, buscando soluciones prácticas, pero de alto impacto a problemas prioritarios con un enfoque integrador e intersectorial.

Sus líneas de investigación se han centrado en la salud mental de poblaciones vulnerables y de bajos recursos, últimamente focalizándose en poblaciones jóvenes. Su trabajo ha contribuido a la generación de evidencia científica de alta calidad para la toma de decisiones, especialmente sobre estrategias sostenibles para mejorar el acceso a tratamiento en salud mental de grupos históricamente excluidos.

Dentro de los más de 60 proyectos de investigación en que ha participado en los últimos 35 años, destaca un estudio realizado por su equipo y publicado en Lancet para mejorar el tratamiento de mujeres con depresión en la atención primaria de Chile. Dicho estudio sentó las bases para la introducción del primer Programa Nacional de Tratamiento de la Depresión en Atención Primaria en Chile. Este programa se ha adaptado y replicado en diversos países alrededor del mundo.

En Latinoamérica, el profesor Araya es un líder de la investigación aplicada en salud mental. Entre los muchos proyectos que ha liderado destaca un proyecto colaborativo con las prestigiosas Universidades de Sao Paulo (Brasil) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú), en el que diseñaron una plataforma tecnológica que ofrece ayuda a personas con depresión coexistente con otras enfermedades físicas crónicas, como hipertensión o diabetes.

Dicha investigación constituye uno de los muy pocos estudios experimentales del uso de tecnología en salud en países de mediano o bajos ingresos y los resultados fueron publicados por la prestigiosa revista JAMA (2021). Actualmente, trabaja en Colombia desarrollando un modelo de atención para jóvenes afectados por el conflicto armado. En Guatemala, en tanto, desarrolló un modelo de ayuda psicosocial basado en el empoderamiento de madres de familias mayas consideradas de alto riesgo.

Líder indiscutible

A nivel global, el profesor Ricardo Araya ha sido un líder indiscutible de la investigación en salud mental aplicada al desarrollo de soluciones para optimizar el tratamiento de los trastornos mentales en países de escasos recursos en África, Latinoamérica y Asia. En el año 2007, fue uno de los fundadores del Movimiento Global de Salud Mental, que ha liderado los esfuerzos internacionales en este ámbito durante las últimas dos décadas.

El destacado psiquiatra cuenta con más de 300 publicaciones científicas. Ha publicado más de 20 trabajos en Lancet, la segunda revista médica de más alto impacto en el mundo, siendo el único investigador chileno que ha liderado publicaciones sobre salud mental de proyectos realizados en Chile en esta prestigiosa revista.

La candidatura del doctor Araya al Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas fue patrocinada por el cuerpo académico de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la U. de Chile plantel y contó con el apoyo de diversos especialistas, instituciones y organismos chilenos y extranjeros, incluyendo la Organización Mundial de la Salud.

La historia del Premio Nacional de Ciencias Naturales

El Premio Nacional es el máximo reconocimiento que otorga el Estado a las y los chilenos que se distinguen por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo de sus respectivos campos y áreas del saber. El galardón está regulado por la Ley Nº 19.169 de 1992 del Ministerio de Educación.

Los premios comenzaron a otorgarse en 1942, con la creación de los Premios Nacionales de Literatura y de Arte. Desde entonces, distintas normas legales han modificado e introducido nuevas disciplinas del arte y del conocimiento, y actualmente se entregan reconocimientos en 11 disciplinas distintas, cada dos años.

El Premio Nacional de Ciencias fue creado en 1968, para reconocer a la persona o al equipo de científicos que destaquen por su obra en el campo de las ciencias puras o aplicadas. En 1992, este premio fue separado en tres: Ciencias Exactas, Ciencias Aplicadas y Tecnológicas y Ciencias Naturales, que es el que fue otorgado hoy.

Desde 1992, han sido otorgados 16 premios nacionales en esta área de las ciencias, incluido el galardón de Lavandero, reconociendo a científicos especializados en la Bioquímica, Química, Biofísica, Neurobiología, Botánica, Ecología, Genética, Ficología, Hidrobiología y Biología Integrativa.