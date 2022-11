Santiago W Fest arranca este sábado con más de 100 obras en competencia, invitados internacionales y una batería de actividades para todo público en su segunda versión

Con webseries de Chile, Latinoamérica y el mundo, junto a destacados invitados del formato en Argentina, país invitado, llega la segunda versión del Santiago W Fest que desde este sábado 12 y hasta el jueves 17 tendrá exhibiciones, paneles y charlas que darán cuenta de la diversidad temática, estilos y modos de producción que actualmente tiene el formato en distintas partes del mundo.

El certamen del año pasado reunió y premió de manera inédita la producción de webseries chilenas a 10 años de las primeras incursiones en el formato en los géneros, ficción, animación y no-ficción. Este año y con Argentina como país invitado, el festival amplió su premiación a Latinoamérica y el resto del mundo, recibiendo más de 100 obras producidas entre 2021 y 2022 provenientes de países tan diversos como Rusia, Brasil, Canadá y México, entre otros.

Además, se incorporan a la premiación categorías nuevas como Webseries en Cuarentena y Trailers & Pilotos, junto con mantener categorías de la primera versión que han resultado tener repercusión como Mejor Webserie de Autoría Femenina y el premio Aporte al Desarrollo del Formato.

Desde el sábado 13 y hasta el miércoles 16 de estarán exhibiendo en la Sala de Cine UC, el City Lab del GAM y el Microcine de la Cineteca Nacional, cuya programación diaria se encuentra en la cuenta de Instagram del festival en la sección destacados, a la que puede accederse por este link.

Entre las webseries destacadas en exhibición se encuentran la producción de ciencia ficción argentina Distopía, que se estará exhibiendo el sábado 12 a las 14:00 en el City Lab del GAM y cuyo autor y protagonista, Martín Cruz, estará conversando sobre su obra en un panel junto al guionista e investigador Carlos Reyes, fundador del sitio Ergocomics.cl y guionista de la novela gráfica –histórica, Los Años de Allende, en la Sala de Cine UC el domingo 13 a las 16:00 Hrs.

Otra producción destacada es la webserie ecuatoriana Mortal Glitch la primera serie de acción y fantasía producida por Touché Films para YouTube Originals que se podrá ver el sábado 12 a las 18:00 Hrs. también en el City Lab del GAM. La producción ha sido premiada en el Bilbao Seriesland, Premios Produ y Streamy Awards. Las nominaciones llegan tras haber obtenido más de 34 millones de visualizaciones en sus cinco episodios, luego de su estreno en septiembre de 2020 en YouTube.

Por el lado de las producciones nacionales, el domingo 13 desde las 11:00 Hrs. se estará exhibiendo en e City Lab del GAM la primera webserie chilena en 360° y Realidad Virtual (VR) de Chile, Cultura Oceánica, que podrá verse en la ocasión con cascos VR y a las 12:00 habrá un conversatorio con los realizadores de la productora Almagico TV y el académico de la PUC, Ricardo Vega, experto en narrativas visuales, diseño y tecnología.

Una de las producciones que más ha llamado la atención es la italiana Like Me Like a Joker, una producción que se enmarca en el subgénero de las fanwebseries, inspirada en el universo DC y en específico en el de los villanos de Batman y que va en su tercera temporada. Esta producción se podrá ver en el evento “Webseries y Cosplayers”, el sábado 12 a las 17: Hrs. También en el City Lab del GAM, con los cosplayers Kasplayer y Max Morgan como invitados, junto a los realizadores de la webserie nacional Huentecos.







El festival cuenta con aportes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el patrocinio de Embajada de la República Argentina y la Facultad de Comunicaciones de la PUC. Desde el año pasado, en el que el país invitado fue Perú, el festival cuenta con el Lima Web Fest como festival partner y este año se incorporan en esta categoría el Buenos Aires Series, cuyo director… estará participando en foros y paneles de festival; el Río Web Fest, uno de los certámenes de este formato más antiguos y grandes del mundo; The Panamá Series Festival; Miami Web Fest y el Festival de Cine Chileno, FECICH con el que se organizó el W Lab, laboratorio de regional de proyectos de webseries el pasado mes de septiembre en el Parque Cultural de Valparaíso.