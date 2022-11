Cineteca Nacional de Chile conmemora el Día del Cine Chileno con una cartelera que reflexiona sobre la filmografía local

El 29 de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno, en memoria de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, quienes, en 1974, fueron detenidos por agentes de la DINA y permanecen desaparecidos hasta hoy. Una fecha que busca dar cuenta de la importancia del cine como herramienta de cambio social y que en la Cineteca Nacional de Chile será abordada con diversas actividades, incluyendo la muestra: El cine en el cine chileno, que se extenderá por una semana.

En el marco de esta conmemoración, se realizará durante la mañana del lunes 28 una función especial de los cortometrajes de 1971 Crónica del salitre de Angelina Vázquez, cuyo director de fotografía fue Jorge Müller y Flores S.A., co-dirigido por un grupo de estudiantes de la Escuela de Artes de la Comunicación UC, entre ellos la cineasta Carmen Bueno. La actividad, en la que participarán representantes del campo audiovisual y cercanos a la pareja de cineastas, contempla, además, la inauguración de una muestra permanente en el foyerde la sala de cine, con copias de afiches de cine chileno resguardados en el archivo de Cineteca Nacional de Chile, que podrá ser visitada desde ese día.

“Es muy importante conmemorar esta fecha porque volvemos a pensar en nuestra historia cinematográfica, en lo importante que es resguardarla y difundirla, en cómo contribuye a nuestra memoria histórica. Pero nunca debemos olvidar su origen, que nace de la injusta ausencia de Carmen Bueno y Jorge Müller. Dos jóvenes creadores cuyos talentos quedaron truncados por una represión cívico-militar, que justamente temía de lo que un cine chileno, auténtico, puede generar: identidad, comunidad y reflexiones sobre nuestras realidades”, comenta Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile.

El martes 29, a las 19 horas, en tanto, se realizará una función liberada, previa reserva de tickets en la página web de la Cineteca Nacional, del documental Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica, de Adriana Zuanic. El mismo explora el cine mudo antofagastino de los años 20, a través de testimonios en locaciones, recreaciones de época y documentos gráficos y cinematográficos, dando cuenta del proceso de una ciudad en búsqueda de su patrimonio fílmico perdido.

Por su parte, la muestra "El cine en el cine chileno", se realizará desde el 23 al 30 de noviembre. El mismo incluye siete funciones presenciales con películas nacionales que, directa o indirectamente, revelan el proceso de hacer cine, es decir, películas que tratan de películas o sobre hacer películas.

La selección incluye ficciones y documentales que abarcan desde 1944 al año 2016 y sus funciones se realizarán a las 17 horas en el microcine de la Cineteca Nacional de Chile (y a las 16 horas el domingo 27). Los títulos incluyen Escándalo de Jorge Délano (miércoles 23); La vida me mata de Sebastián Silva (jueves 24); Sonrisas de Chile de José Bohr (viernes 25); Cuentos sobre el futuro de Pachi Bustos + Gestación de Grupo Proceso (sábado 26); Como me da la gana I y II de Ignacio Agüero (domingo 27 a las 16 horas); Hollywood es así de Jorge Délano (martes 29); y El viento sabe que vuelvo a casa de José Luis Torres Leiva (miércoles 30).

“Nos resultó interesante desplegar este ciclo donde el mismo cine chileno se piensa, a través de juegos argumentales o exploraciones más conceptuales. Todas estas películas ponen al cine como centro, pero también como una instancia importante para pensar lo que es ser habitante de este país. Como Cineteca Nacional de Chile tenemos ese rol también, protegiendo y difundiendo este patrimonio audiovisual con miras, justamente, a vernos y conocernos mejor. En este sentido, el cine es fundamental para nuestra sociedad”, agrega Morales.

La Cineteca Nacional de Chile también será parte de la programación de la tradicional jornada conmemorativa organizada por Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para el día 29. Esto, mediante una función especial del documental Dos años en Finlandia, de Angelina Vázquez, que retrata a la comunidad chilena de exiliados en ese país tras el golpe de estado de 1973, y que es resguardado por el archivo de la Cineteca. La exhibición se realizará en forma presencial a las 14:30 horas, con entrada liberada.

Función especial Día del Cine Chileno

Antofagasta, el Hollywood de Sudamérica (Adriana Zuanic, 2002, 90 min, ficción)

Martes 29 de noviembre | 19:00 horas

Entrada liberada, previa reserva aquí.







Muestra: El cine en el cine chileno

Funciones: 17:00 horas | Microcine, nivel -2

Entrada: $2.500

Escándalo (Jorge Délano, 1940, 72 min, ficción) | Miércoles 23 de noviembre

La vida me mata (Sebastián Silva, 2007, 89 min, ficción) | Jueves 24 de noviembre

Sonrisas de Chile (José Bohr, 1970, 100 min, ficción) | Viernes 25 de noviembre

Cuentos sobre el futuro (Pachi Bustos, 2012, 68 min, documental) + Gestación (Grupo Proceso, 1989, 34 min, documental | Sábado 26 de noviembre

Como me da la gana (Ignacio Agüero, 1985, 30 min, documental) + Como me da la gana II (Ignacio Agüero, 2016, 86 min, documental) | Domingo 27 de noviembre

Hollywood es así (Jorge Délano, 1944, 94 min, ficción) | Martes 29 de noviembre

El viento sabe que vuelvo a casa (José Luis Torres Leiva, 2016, 104 min, documental) | Miércoles 30 de noviembre