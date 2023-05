Astrónomos chilenos dan un nuevo paso hacia la comprensión de la misteriosa energía oscura

Investigadores de la Universidad de Chile y de la Universidad de La Frontera, junto a científicos griegos, lograron descartar dos de los cuatro modelos de energía oscura que existían hasta ahora. El estudio de esta aún misteriosa fuerza que impulsa la expansión del universo fue publicado en la última edición de la revista International Journal of Modern Physics D.

Empleando resultados de observaciones astronómicas y software computacional, científicos chilenos y griegos crearon una propuesta que les permitió examinar los comportamientos posibles de la energía oscura desde el origen del universo, ocurrido hace 13.800 millones de años, informó la Universidad de Chile.

La investigación fue publicada en el último número de la revista científica internacional Journal of Modern Physics D.

“La energía oscura es una propiedad del espacio que los científicos pensamos está impulsando la expansión del universo, haciéndola acelerada. Sabemos que la energía oscura está ahí por la forma en que se comporta el cosmos. Hasta antes de nuestra investigación se proponían ‘cuatro tipos’ de energía oscura variables en el espacio y en el tiempo. Hoy, gracias a este trabajo, solo dos siguen en pie: el modelo fantasma y el modelo fantasma-quintaesencia número 1”, explica Grigoris Panotopoulos, físico e investigador del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad de la Frontera y ex postdoctorado de la Universidad de Chile.

Se van dos y quedan dos

“Una de las formas propuestas para esta energía oscura es la llamada energía fantasma, la cual predice una aceleración mayor que la producida por la constante cosmológica de Einstein. En tanto, la quintaesencia podría inducir al universo una aceleración menor que la predicha”, sostiene Luis Campusano, académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y coautor de este trabajo.

Los científicos de ambas instituciones, además, constataron algo inesperado. “Notamos que las curvas que representan estos comportamientos se intersectan en un cierto momento de la evolución del universo. No sabemos aún el por qué”, indica Gerald Barnert, estudiante del Magíster en Ciencias, mención física de la FCFM, U. de Chile.

La constante cosmológica

El estudio de la energía oscura es algo reciente y fundamental para entender la evolución del universo.

Sin embargo, fue Einstein quién en 1917 introdujo la noción de una fuerza gravitatoria repulsiva en el espacio, representada por una constante cosmológica en las ecuaciones de su Teoría de Relatividad General. Lo hizo para ajustar sus predicciones al universo estático revelado por las observaciones de la época.

Los resultados se publicaron en la última edición de la revista científica Journal of Modern Physics D bajo el título: Correlation of structure growth index with current cosmic acceleration: constraints on dark energy models (Correlación del índice de crecimiento de estructura con la aceleración cósmica actual: límites para modelos de energía oscura, en español).

Para saber más de lo que está pasando en el mundo de la ciencia y la cultura, súmate a nuestra comunidad Cultívate, el Newsletter de El Mostrador sobre estos temas. Inscríbete gratis AQUÍ