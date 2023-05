Actor Juan Cano: “Yo creo que los personajes te eligen”

Es el protagonista de la premiada cinta “Proyecto fantasma” , que se estrenó este jueves en salas nacionales. Pero no es el único título que estará poniendo el rostro de Cano en la pantalla grande, ya que otras dos cintas chilenas se estrenarían el segundo semestre en nuestro país. Se trata de “Patio de chacales”, dirigida por Diego Figueroa, cuyo estreno comercial estará a cargo de la distribuidora Storyboard Media, y “Un buen hombre”, dirigida por Alexis Donoso, que pronostica su estreno internacional este 2023, y espera arribar a Chile en el marco de los festivales del segundo semestre.

Los últimos años han sido prolíficos para el actor nacional Juan Cano, protagonizando tres cintas chilenas, una peruana y otra argentina.

Este 2023 será el año en que todas estas producciones verán la luz en salas nacionales, partiendo por “Proyecto Fantasma”, dirigida por Roberto Doveris, que se estrenó este jueves.

Pero no es el único título que estará poniendo el rostro de Cano en la pantalla grande, ya que otras dos cintas chilenas se estrenarían el segundo semestre en nuestro país. Se trata de “Patio de chacales”, dirigida por Diego Figueroa, cuyo estreno comercial estará a cargo de la distribuidora Storyboard Media, y “Un buen hombre”, dirigida por Alexis Donoso, que pronostica su estreno internacional este 2023, y espera arribar a Chile en el marco de los festivales del segundo semestre.

En el caso de la argentina “Reparo”, dirigida por Lucía Van Gelderen, la cinta se estrenó a fines de 2022 en Mar del Plata, el único festival clase A de América Latina, y espera su estreno en Chile también en el marco de un certamen cinematográfico durante el segundo semestre. Por último, la cinta peruana “Érase una vez en los Andeas”, dirigida por Rómulo Sulca, será estrenada en salas comerciales en Perú este 2023 y comenzará su circuito por festivales internacionales.

-Juan, cómo te sientes con esta avalancha de estrenos con tu nombre en el cartel.

– Feliz. Estoy gritando “al fin, al fin”. Es que esperé mucho tiempo, porque empecé a grabar todas estas películas por allá por el 2019, 2020… y me imagino que la pandemia fue frenando los procesos. De todas maneras, durante pandemia también seguí grabando otras películas, así que de pronto este año se vienen todos los estrenos juntos, y me parece bacán porque así puedo concentrarme en promocionar estos títulos y al fin poder compartir mi trabajo con el público. Imagínate que hasta hoy nadie me conoce (ríe), estos largos los hice a punta de puro casting, de boca a boca entre directores que recomendaban mi trabajo y de cierta manera se ha fraguado súper puertas a dentro. Entonces ahora creo que es el momento de abrir esas puertas, y que la gente conozca mi trabajo, por eso estoy super feliz.

– Ganaste el premio a mejor actor en BAFICI 2022 con “Proyecto Fantasma”. Y estabas compitiendo con Héctor Noguera, ¿Cómo se siente entrar a esas ligas?

– Fue lindo porque es genial cuando valoran tu trabajo, pero para serte sincero yo ni sabía que existía el premio, de hecho no pude recibirlo en vivo porque estábamos presentando la película en IndieLisboa. Y de repente recibí todos los mensajes y las notificaciones de twitter, y ahí caché… realmente fue muy lindo y ese año en general me la pasé increíble presentando la película ante los públicos más diversos.

– ¿Cómo fue el proceso de hacer esa película? ¿Cómo terminas protagonizando “Proyecto fantasma”?

– A Roberto (Doveris), el director, lo conocí haciendo un papel secundario en su primera película “Las Plantas”, que ganó el premio a mejor película de Berlinale Generation 14+. Eso fue increíble, porque desde ahí la gente del cine me pescó más en serio, es un circuito en donde importa mucho donde estuvo la película, qué dijo la crítica, qué premios tuvo… es distinto al teatro que es más inmediato. Y bueno, con el director nos hicimos super amigos, y compartimos un depa durante casi 4 años en la calle Estados Unidos, cerca de Villavicencio. Así que hacer una película de un chico que comparte su depa y que enfrenta problemas cotidianos, económicos, vocacionales, amorosos… me hizo mucho sentido.

– Roberto Doveris ha dicho en muchas ocasiones que eres un actor de método. ¿Cuál sería ese método?

– Ocupo cosas clásicas: hacer un buen backstory del personaje, pero sobre todo trabajar la escucha, actuar en el tiempo presente, y tener muy claro tener cual es su relación con otros personajes. También entender el recorrido de ese personaje en la hisotria, porque después la producción te desordena todo y uno queda medio colgado, jaja. Por eso es importante tener la mirada por encima, global, conocer a fondo el personaje. Con el tiempo, me he dado cuenta que volver a las bases de la creatividad es super bueno… después de casi 10 años actuando, me he dado cuenta de eso, que hay que ser riguroso con las bases.

– ¿Pero qué son las bases?

– La creativdad en general, soltar la imaginación, no hay límites, entregarse al proceso creativo. En general uno se fija mucho en lo práctico, en lo inmeditado, onda “mi personaje es así, o asá”… y al final si dejas un espacio para volar la imaginación aparecen otras cosas, que son mucho más atractivas. De hecho para hacer el papel de Pablo en “Proyecto Fantasma” en un momento decidí inspirarme en mi mejor amigo del colegio, alguien que yo conozco mucho y que me permitió encontrar un tono, una forma de ser, y después también comencé a permearme de gestos de Roberto, el propio director, pero fue más allá de crear el personaje, fue una decisión creativa aproximarse así al personaje.

– En las otras películas haces papeles muy distintos, casi es difícil reconocerte. Estoy pensando en tu rol en la serie “Héroes invisibles”, por ejemplo, que es realemente otra cosa, a diferencia de otros actores que se sienten más en una misma tecla siempre.

– Uno no es igual con toda la gente. Yo soy distinto con mi mamá, con mi papá, soy distinto con mi mejor amiga, y otro con mi mejor amigo. Uno habla cosas distntias en distintos círculos, así que no creo que sea tan distinto en la actuación… uno puede inspirarse en alguna de esas máscaras, comenzar a construir desde una de esas versiones de uno mismo. Y también… esto va a sonar medio pachamámico, pero yo creo que los personajes te eligen, o sea mi papá participó en la UP y crecí escuchando esas historias, así que no fue difícil aproximarme a ese personaje de “Héroes Invisibles”. Así mismo, cuando interpreté a un psicópata en “Mea Culpa”, recurrí a mis propias oscuridades, y desde ahí despego hacia otros lugares, pero me parece natural esa cosa camaleónica, es mi oficio, y eso hace que sea tan divertido!

– En “Patio de Chacales” tu personaje no habla, es un tipo muy callado. ¿Cómo fue eso?

– Fue super interesante de interpretar, porque me propuse escuchar el entorno. Ocultando todo lo que sentía el personaje, o sea tenía una fachada que parecía ser fuerte, pero por dentro había mucha vulnerabilidad. Es un junior de unos torturadores en la dictadura chilena, y está pa’ los mandados… y por eso está siempre en contacto con el protagonista de la película, que es un vecino de la casa que ocupaba la CNI. Además es joven, entonces es inexperto, quiere cumplir, pero también tiene mucho miedo, no se esperaba que lo que le tocaría fuera tan terrible. Pero como es joven también se siente por encima de todo, son varias capas las que definen al personaje, y el desafío era ser capaz de mostrar todas esas capas a través de las escenas.

– Has estado en películas con modelos de producción muy distintos. Algunas gigantes, como la serie “Héroes invisibles”, y otros más modestos. ¿Cómo influye eso en tu trabajo o en la forma en que vives el proceso?

– En las producciones grandes estás más solo, todo el mundo está en su propia tarea y es como una industria en que todo funciona; se arman menos espacios para hacer grupos de amigos o distenderse, qué se yo. De todas maneras siento que hay otras diferencias que también son importante, como por ejemplo en las producciones independientes; a veces te puedes sumergir un poco más en los imaginarios de los directores, mucho más que en una serie, por ejemplo. Puede sonar obvio, pero las temáticas de las películas independientes son más arriesgadas y eso a mí me interesa más, yo creo que es más mi perfil como actor, lo diferenciaría incluso con la tele, donde he tenido que trabajar varias veces. Son distintos registros que no sólo tienen que ver con el tamaño de la producción si no también hacia qué público apuntan, y también nuestro trabajo es adaptarnos a eso, ser conscientes y rendir lo mejor posible en cada proyecto.

