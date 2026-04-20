Coopeuch fortalece acceso a música y artes en regiones junto a conciertos gratuitos de primer nivel

Durante 2026, el programa “Sembrando Cultura”, desarrollado por Coopeuch en alianza con el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), dará continuidad a su destacado aporte al acceso democrático a la cultura, con una nueva temporada de conciertos gratuitos en distintas ciudades del país, abiertos a toda la comunidad.

Con más de dos décadas de trayectoria, “Sembrando Cultura” se ha consolidado como una de las iniciativas de colaboración público-privada más relevantes en el ámbito cultural, permitiendo que miles de personas de diversas regiones accedan a espectáculos artísticos de alto nivel, fortaleciendo el vínculo entre cultura, territorio y desarrollo social.

“Este año seguiremos fortaleciendo el programa “Sembrando Cultura”, con nuevas funciones que nos permitan llegar a más comunidades del país. Para Coopeuch promover el acceso a la cultura es parte de nuestra visión de desarrollo inclusivo y de largo plazo, coherente con nuestro modelo empresarial cooperativo. Por eso, facilitar su acceso es parte del compromiso que tenemos con nuestros cerca de 1 millón 300 mil socios, con sus familias y con Chile. Impulsar “Sembrando Cultura” refleja la convicción de que la cultura debe ser para todos, y que a través de una gestión sólida y con alianzas de largo plazo podemos generar un impacto positivo y sostenible”, afirmó Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch.

Por su parte, Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), indicó que “recorrer Chile de la mano de Coopeuch es una actividad que nos llena de alegría por cuanto es una visión compartida de que la cultura y las artes deben ser asequibles en todo el territorio nacional. Ya son más de 25 años colaborando con Coopeuch, y así hemos podido llenar de música distintos espacios del país. Este 2026 tendremos foco en Rancagua y Viña del Mar, donde estaremos nuevamente con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, solistas y cantantes, con un programa dedicado a celebrar las melodías de nuestro hermoso país”.

Conciertos 2026

La programación 2026 contempla dos conciertos gratuitos en Rancagua y Viña del Mar, con la participación de Orquesta Sinfónica Nacional del Chile bajo la dirección del director Carlos Vieu.

El repertorio “Chile Sinfónico” ofrecerá un recorrido por la música chilena y latinoamericana, integrando obras de destacadas compositoras y compositores nacionales, junto a piezas emblemáticas del repertorio sinfónico y vocal, reafirmando el espíritu transversal y formativo del programa.

Conciertos

Rancagua

Jueves 23 de abril a las 20:00 horas Lugar: Teatro Regional Lucho Gatica, Rancagua



Viña del Mar

Martes 28 de abril a las 19:00 horas Lugar: Teatro Municipal de Viña del Mar

