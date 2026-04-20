Detienen a 3 estudiantes de la Universidad Austral por agresión a ministra Lincolao

La investigación por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, dio un giro relevante este fin de semana tras la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral de Chile, sindicados como los autores del ataque ocurrido durante el inicio del año académico en Valdivia.

El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones de Chile, que identificó a dos hombres y una mujer —alumnos de las carreras de Bioquímica, Historia y Antropología— como responsables de los hechos registrados el pasado 8 de abril.

La detención de los estudiantes contradice la versión inicial entregada por el rector de la casa de estudios, Egon Montecinos, quien había asegurado que los involucrados no pertenecían a la universidad. “Las personas que se quedaron no eran de la universidad (…) eran estudiantes secundarios”, afirmó en su momento.

Al respecto, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert señaló: “Quiero reconocer el trabajo de Policía e Investigaciones de Chile junto al Ministerio Público, quienes luego de distintas diligencias de investigación lograron identificar y detener a los autores de este grave hecho, que es la violencia ejercida respecto de una ministra de Estado. Como gobierno estamos conscientes de que las manifestaciones pacíficas son un derecho, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que estas sean ejercidas a través de la violencia. La violencia nunca es aceptable bajo ningún punto de vista y cualquiera sea la demanda. Son tres personas las responsables e identificadas como autores de estos hechos, dos hombres y una mujer. Hacer presente que el Ministerio de Seguridad interpuso la querella. Vamos a ser partes y concurrir a la audiencia el día de hoy a fin de solicitar las medidas cautelares más gravosas. Porque no hay causa justa que justifique la violencia”.

Según los antecedentes recabados por la investigación, los detenidos participaron en una manifestación que derivó en desórdenes y agresiones directas contra la secretaria de Estado, quien fue objeto de “empujones, gritos e insultos, arrojándole agua y objetos contundentes”, de acuerdo a la querella presentada por el Ejecutivo.

La identificación de los imputados fue posible gracias a registros audiovisuales del incidente, en los que se lograron distinguir con claridad los rostros de al menos dos de los participantes. A partir de estos antecedentes, la policía levantó evidencia suficiente para concretar las detenciones.

Actualmente, los tres estudiantes permanecen en el cuartel de la PDI en Valdivia, a disposición de la Fiscalía Regional de Los Ríos, a la espera de su control de detención y formalización por el delito de atentado a la autoridad.