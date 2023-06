Presidente Boric anuncia que Chile busca ser sede del Tratado de los Océanos

Desde el Congreso Nacional el Presidente Gabriel Boric presentó la segunda cuenta pública del Gobierno actual, en materia ambiental se refirió a las distintas áreas involucradas. Por un lado anunció que buscará que Chile se transforme en la ser capital mundial de la protección de los océanos. Además, recalcó la importancia de desarrollar las industrias del litio y el hidrógeno verde. El Mandatario planteó que “Chile es uno de los principales productores de energías renovables del mundo y hoy el desafío es poder almacenar toda esa energía solar y eólica”. También, mencionó el avance en el Congreso del proyecto de ley que busca crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Este jueves el Presidente Gabriel Boric realizó la segunda cuenta pública de su mandato. El discurso duró casi cuatro horas donde recalcó los principales logros del Gobierno en su primer año y también las proyecciones en materias medioambientales. Entre los tres ejes centrales del discurso el desarrollo sostenible fue uno de ellos.

Desde el Congreso Nacional en Valparaíso Boric expresó que “en materia ambiental, también nos hemos propuesto asumir una posición de liderazgo”.

La primera mención que hizo el Mandatario a la crisis climática fue a través de la cooperación internacional, donde destacó la labor realizada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien guió las discusiones sobre pérdidas y daños en la COP27.

“Hace casi un año, junto a importantes socios como Canadá, EEUU, México y Colombia, logramos concretar el acuerdo para un corredor de protección marina a lo largo del Pacífico americano”.

Además, el Presidente expresó que “en las próximas semanas se depositará en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el Tratado de los Océanos después de 16 años de discusión”.

En la misma línea, anunció que “Chile ha presentado su candidatura para ser sede ONU del tratado, apostando a ser capital mundial de la protección de los océanos”.

Desarrollo sostenible

El tercer de eje del discurso del Presidente se centró en el desarrollo sostenible, donde lo definió como”aquel que cuida la salud de las personas y la del medio ambiente. Un desarrollo sustentable es también aquel que crea estabilidad, empleos y perspectivas de crecimiento en beneficio de las personas. Un tipo de desarrollo que no pasa por encima de la gente ni de la naturaleza”.

Al respecto, recalcó que el potencial para desarrollar una economía sostenible e innovadora que tiene que Chile:

“Tenemos litio y cobre, somos líderes mundiales en energías renovables, tenemos el potencial de generar una industria turística de alto nivel y, por sobre todo, contamos con el talento y el empuje de las chilenas y chilenos que día a día innovan, emprenden, generan conocimiento y sustentan con su trabajo a nuestra economía y la sociedad entera”, mencionó.

“Aprovechar esas oportunidades requiere dejar de lado la ganancia de corto plazo y trabajar por el bien de Chile y los chilenos todos. En eso estamos”, agregó.

En relación a energía, expresó que en su mandato buscarán que Chile se transforme en los principales productores del mundo en litio e hidrógeno verde.

“Son muchas las empresas e inversionistas internacionales que ya han manifestado su interés de trabajar con nosotros, y se han iniciado las negociaciones con el principal operador del Salar de Atacama. Los invito a compartir esta visión, donde el Estado, junto con los privados tienen un rol fundamental, en el que cada uno aporta y donde la suma de los dos es mucho más que lo que lograría cada uno por separado”, dijo sobre el litio.

Respecto al desarrollo del hidrógeno verde mencionó que “nuestro objetivo es convertirnos en uno de los principales productores del mundo. Y eso lo haremos junto a las localidades que han sufrido la antigua apuesta por los combustibles fósiles: con ellas construiremos una estrategia local de desarrollo limpio y sostenible. Para que ciudades como Tocopilla, Mejillones, Quintero o Coronel puedan cerrar sus termoeléctricas sin perder fuentes de trabajo y mejorar su calidad de vida. Para que Punta Arenas, mi querida ciudad natal, tenga un futuro brillante y próspero después del petróleo y el gas natural”.

Adicionalmente, planteó que “Chile es uno de los principales productores de energías renovables del mundo y hoy el desafío es poder almacenar toda esa energía solar y eólica”.

“Este es un paso fundamental para lograr la carbono neutralidad antes de 2050, para lo cual este año ingresaremos un proyecto de ley para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán su operación a fines de 2026. Este proyecto será el más grande de América Latina, tendrá una inversión de 2 mil millones de dólares y estará en el Desierto de Atacama”, agregó.

Crisis hídrica

“La falta de agua es uno de los padecimientos más dolorosos del mundo rural. Frente a esto, tenemos como meta asegurar el derecho humano al agua y garantizar también necesario acceso a este recursos para la producción de alimentos”, aseguró el Presidente.

Entre los puntos a los que se refirió el Presidende Boric fue el desarrollo rural donde en materia ambiental estableció tres focos: “fortalecer la seguridad alimentaria, seguridad hídrica y dotar a las zonas rurales de servicios indispensables para el desarrollo de la vida como salud y educación”.

Sobre el acceso a agua potable rural, recordó que se han “construido 39 de estos sistemas entre Tarapacá y Aysén para más de 36 mil personas y estamos prontos a concluir la construcción de 8 nuevos proyectos que beneficiarán a 4 mil 600 personas en Camiña Alto, Terao y Valle Simpson. Durante este año y el 2024, el MOP proyectamos construir y mejorar sistemas beneficiando a 76 mil personas”.

Además, mencionó que el Gobierno ha logrado avances en la Ley de Fomento al Riego “que establecerá mecanismos clave para la adaptación del sector agrícola al cambio climático, para una mejor focalización de apoyos y para mejorar los sistemas de riego a lo largo del país. Esperamos que se apruebe este año y lograr duplicar los subsidios para pequeños y medianos agricultores, pasando de 9 a 18 mil millones al año”.

Protección ambiental

Ya transcurridas dos horas de discurso, el Mandatario mencionó la triple crisis ecológica que incluye la crisis climática, la de contaminación y la de biodiversidad.

“Ante la crisis de contaminación y su expresión más extrema, que son la zonas de sacrificio, estamos enfocados en recuperar para la gente los territorios que han pagado el precio del modelo de desarrollo que hoy buscamos superar”, expresó.

“Ayer cumplimos una promesa histórica para Quintero y Puchuncaví, con el inicio del cierre gradual de la Fundición Ventanas, gracias al acuerdo al que llegamos con las y los trabajadores. Esta es una decisión estratégica para Codelco y para el país un pasó más hacia la justicia ambiental y la aplicación de los principios del acuerdo de Escazú. Sin embargo no es suficiente y los episodios de contaminación e intoxicación de cientos de niños en las últimas semanas así nos los recuerdan. Tal como CODELCO transita hacia mejores estándares, también deben hacerlo las 16 empresas privadas del polo industrial, a la vez que el Estado fortalece su capacidad de fiscalización. Tal como me dijeran los estudiantes del Colegio Francia de Quintero en carta que me enviaron el 30 de mayo, debemos velar por sus derechos a la educación y a tener una vida segura y sana”, agregó.

Respecto a la crisis de biodiversidad, mencionó el avance en la tramitación del proyecto de ley que creará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Sin embargo, en relación a las manifestaciones contra la propuesta del Gobierno sobre concesiones en áreas protegidas, el Presidente dijo que “teníamos la voluntad de que en la áreas protegidas no se renovaran las concesiones de salmonicultura por el impacto que provocan en el suelo marino, eso desgraciadamente se perdió en la Comisión Mixta y me parece que esta es una industria que genera mucho empleo que es importante, que hay que cuidar pero que tiene que ser más reflexiva respecto a sus estándares ambientales en las se puede hacer mejor y podemos cuidar nuestros ecosistemas de mejor manera”.

“Desde que asumimos el Gobierno a la fecha, hemos avanzado en la creación de 16 áreas protegidas de norte a sur, protegiendo ecosistemas tan valiosos y vulnerables como el desierto florido. En total, hemos sumado 374.225 hectáreas al resguardo de la biodiversidad y de nuestro patrimonio natural”, agregó.

En relación a la crisis climática, mencionó que en la línea de la Ley Marco de Cambio Climático, “trabajamos en dos grandes líneas: en primer lugar, implementando las urgentes y tan necesarias estrategias de adaptación para garantizar la supervivencia de nuestro pueblo, de sus sistemas de vida y de los ecosistemas. Esto es un esfuerzo transversal que se manifiesta, por ejemplo, en el foco que tiene la Ley de Riego que estamos impulsando, para producir más con menos agua y garantizar su uso sustentable, o en la gestión de riesgo de desastres que lidera Senapred que hoy está tomando acciones preventivas anticipándose a la llegada del fenómeno del Niño”.

“Enfrentar la triple crisis ecológica implica cambiar de manera gradual, pero decidida, el modo en que nos planteamos el desarrollo industrial. Con ese objetivo estamos impulsando importantes cambios en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para generar certezas y confianzas en todos los actores”, dijo.

