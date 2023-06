Primera exposición individual en EE. UU. de artista chilena Sylvia Palacios Whitman

La muestra en la Americas Society, que se inauguró esta semana, destaca más de 50 años de obras de la creadora, desde históricas performances a dibujos recientes.

La artista chilena Sylvia Palacios Whitman inauguró esta semana en las Americas Society la muestra “To Draw a Line with the Body”, su primera exposición individual en Estados Unidos.

Las curadoras de la exposición son Aimé Iglesias Lukin, directora y curadora en jefe de Art at Americas Society, y Rachel Remick, curadora asistente de Art at Americas Society. La exposición presenta las obras clave de Palacios Whitman, incluyendo bocetos, videos, documentación fotográfica de performances y nuevas obras a gran escala sobre papel.

La muestra se centra en la conexión fundamental entre dibujo y performance que hace Palacios Whitman.

“Sylvia Palacios Whitman es verdaderamente una artista interdisciplinaria que se mueve entre el dibujo y la performance de una manera única. Sus obras son divertidas y cautivadoras, y da mucha atención a su historia personal en ellas”, dijo Remick, la co-curadora.

“Desde las reconocidas performances de la década de 1970 hasta los dibujos en papel y las esculturas que realiza en la actualidad, el trabajo de Palacios Whitman está arraigado en un agudo sentido de la experimentación”.

Trayectoria

Palacios Whitman (Osorno, 1941) es una artista visual y de performance que se mudó a Nueva York en 1961 y comenzó a trabajar con el movimiento y la danza contemporánea. Pronto se convirtió en una figura clave de la escena vanguardista del centro de Manhattan.

A través de actuaciones individuales y grupales, Palacios Whitman creó un “lenguaje coreográfico” distinto, que incluía la participación de artistas inexpertos y usaba movimientos cómicos y gestos exagerados. En Human Paper Coil (1975), Palacios Whitman camina sobre un suelo de papel con un diseño en espiral.

Luego la artista recoge el centro de ese papel y lo enrolla alrededor de su cuerpo. La imagen creada en esta performance comienza con la de un suelo aparentemente estático y se transforma en Palacios Whitman atrapada por esa superficie de papel.

Las obras de la exposición también demuestran el interés de Palacios Whitman por la historia personal y los temas autobiográficos. En Visit to See the Monkey and Other Childhood Stories (1960-2019), una obra clave en la presentación, Palacios Whitman utiliza dibujos sobre su infancia en Chile, creados durante las últimas seis décadas, para ilustrar escenas artísticas.

Mujeres de las Américas

Sylvia Palacios Whitman: To Draw a Line with the Body es la segunda exposición de la serie de Americas Society centrada en artistas que se identifican como mujeres de las Américas. La serie se inició en 2021.

“Esta muestra es un ejemplo más de una artista que no ha recibido la atención institucional que su amplia producción merece”, dijo Iglesias Lukin, co-curadora.

“Las obras de Palacios Whitman nos permiten pensar no sólo en lo que significa hablar de infancia y nostalgia en la obra de mujeres artistas, sino también en la de una artista migrante para quien el ‘hogar’ y el pasado tienen un significado particularmente conmovedor”.

“Sylvia Palacios Whitman: To Draw a Line with the Body” además contará con la publicación de un libro de bolsillo. Americas Society también presentará una serie de programas relacionados con la exposición.

“Es un honor poder presentar gran parte del trabajo de Palacios Whitman en un solo espacio y darles a nuevas audiencias la oportunidad de experimentar sus dibujos y performances”, dijo Remick. “En el espíritu de la serie, esta exposición le da luz a las contribuciones cruciales de Palacios Whitman a la vanguardia de la década de 1970 en Manhattan y da una nueva atención académica a su práctica artística en conjunto”.

