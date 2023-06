Centrado en el perdón: cineasta Gabriel Osorio trabaja en un largometraje de “Historia de un oso”

El film dura 96 minutos y continúa el relato del corto ganador del Oscar. El equipo que dirige espera estrenar la cinta en dos años. “Se trata de un personaje que está buscando a su mamá, que fue capturada también por el circo. La pregunta de la película es: ¿podemos perdonar lo imperdonable?, ¿qué se necesita para poder perdonar? Para mí también tiene que ver con generar una utopía. Siento que son los pasos que en Chile todavía no se han dado para llegar a ese perdón, pero en la película sí ocurre”, afirmó. Además relató que su corto para Star Wars, estrenado en mayo pasado, se inspiró en el genocidio selknam.

El cineasta Gabriel Osorio trabaja en un largometraje inspirado en su cortometraje “Historia de un oso”, informó la U. de Chile.

Osorio se convirtió en 2016 en el primer chileno en ganar un Oscar por “Historia de un Oso”. Como si esto fuera poco, este 2023 se unió -junto a su productora Punkrobot- al universo de Star Wars, la franquicia más importante de todos los tiempos. El director fue elegido entre los mejores animadores digitales del mundo para realizar el cortometraje “In the stars” (En las estrellas) de la segunda temporada de la serie Visions. El episodio, de 17 minutos de duración, se estrenó el 4 de mayo en Disney+ y ha sido un éxito rotundo.

Durante su consolidada carrera, el egresado ha mostrado que no le teme a los grandes desafíos, que está dispuesto a perseverar en sus proyectos hasta lograr sus objetivos y marcar la diferencia. Su etapa de formación en la Universidad de Chile le permitió estar preparado para liderar proyectos de gran envergadura, convirtiéndose en un referente a nivel mundial. De hecho, antes de ganar el Oscar con Historia de un Oso, envió el cortometraje a más de 300 festivales. Algo similar ocurrió con la serie de Star Wars, en la que pasó por un proceso de selección para plasmar la visión latinoamericana de la saga.

“In the Stars fue un proceso paulatino, porque primero tuvimos la posibilidad de hacer un pitch. Teníamos tres meses para plantear una idea, donde sabíamos que podía quedar o no. Presentamos cinco imágenes. Así parte, se desarrolla y termina. Es interesante el pitch, porque es súper parecido a lo que terminó siendo el cortometraje. Después de presentar el pitch, pasó un mes y Lucasfilm le dio el vamos al corto”, señaló el guionista en conversación con la U. de Chile.

El episodio cuenta la historia de las hermanas Koten y Tichin, únicas sobrevivientes de una tribu aplastada por el Imperio que invade su tierra para explotar los recursos naturales. El guion está inspirado en la colonización de los pueblos originarios del sur de Chile.

“Tratamos de no ser literales, porque entendemos que esto ocurre en una galaxia muy lejana, no es una historia real. Si bien hay harta inspiración Selknam y Kawéskar, fue bien abierto en ese sentido, como una inspiración libre del proceso de colonización, que finalmente es una historia universal de algo que pasó en todo Latinoamérica”, explicó el cineasta. Agregó, además, que “en lo personal, siento mucho más cercano el proceso de la Patagonia, porque es más próximo temporalmente, fue una de las últimas colonizaciones que hubo en el mundo, o sea, en el año 1920 seguían cazando gente, entonces son 100 años y es bien brutal la historia, no es algo que pasó hace 500 años”, manifestó.

El equipo de Punkrobot viajó a Londres para presentar el tráiler promocional del cortometraje en Star Wars Celebration, la convención de fanáticos más grande de la saga. Gabriel Osorio se sintió apoyado por el público, sobre todo por un grupo de chilenos que alzó la bandera de nuestro país en el evento.

“Al principio no sabía cómo lo iban a recibir los fans, porque los fans quieren ver sables láser, quieren ver naves, yo quería que hubiera sables láser, pero la historia simplemente no iba en esa dirección. Sin embargo, la recepción fue muy buena. Estamos súper contentos, nos han apoyado muchísimo y se nota que hay un orgullo de verse reflejado en algo que a uno le gusta, que uno ha seguido desde chico, pero de manera real, porque a veces uno encuentra conexiones con la historia, pero uno sabe que esto no está creado acá ni pensando en uno, pero en este caso sí”, relató.

Un sueño de infancia hecho realidad

En 2016, Gabriel Osorio compitió en los premios Oscar contra Pixar, el gigante de la animación. Para su sorpresa, “Historia de un Oso” se llevó la estatuilla y marcó un hito en Chile. Sin embargo, para el director llegar a ser parte de Star Wars tiene un significado más especial que recibir el galardón de la Academia.

“Yo vengo del dibujo, por eso, estudié Artes Plásticas. El Oscar no era algo que yo pensé que ganaría. De hecho, cuando chico siempre pensé que iba a dibujar cómics, lo que me interesaba era contar historias dibujadas, crear universos, crear personajes”, explicó.

“En ese mundo, el Oscar era algo que no existía, eso era para el cine, yo nunca pensé en el cine como lo central de mi vocación. El Oscar es algo que llegó de sorpresa. Pero para mí Star Wars siempre fue un referente de chico, porque efectivamente hace animación y crea un universo que no existe. Contar una historia oficial es súper satisfactorio. Para mí es más simbólico aun que recibir un Oscar. Como realizador, siempre he sido bien fan de Star Wars. Es una saga a la que le tengo mucho cariño, es una cuestión que casi tiene que ver con la nostalgia”, indicó.

Nuevos proyectos

Actualmente, el cineasta está trabajando en el largometraje de “Historia de un Oso”. El film dura 96 minutos y continúa el relato del corto ganador del Oscar, pero enfocado en el tema del perdón. El equipo de Punkrobot espera estrenar la cinta en dos años.

“El corto ‘Historia de un Oso’ tiene ver con qué pasa cuando una persona se separa de su familia, tiene que ver con la historia de mi abuelo del exilio durante la dictadura, que es algo que marca mi experiencia desde chico. El corto hace la metáfora con un oso que es capturado por el circo, y en la película seguimos la historia, pero desde el punto de vista de las personas que quedan, qué pasa cuando se llevan a alguien y queda la gente buscando a esa persona”, dice.

“Se trata de un personaje que está buscando a su mamá, que fue capturada también por el circo. La pregunta de la película es: ¿podemos perdonar lo imperdonable?, ¿qué se necesita para poder perdonar? Para mí también tiene que ver con generar una utopía. Siento que son los pasos que en Chile todavía no se han dado para llegar a ese perdón, pero en la película sí ocurre”, afirmó.

Primeros acercamientos a la animación

Cuando Gabriel terminó la enseñanza media no existía la carrera de Animación. Como le gustaba dibujar y crear historias ingresó a estudiar Artes Plásticas en la Universidad de Chile. Mientras cursaba el segundo año, participó en un taller que dictaba Francisco Huichaqueo, uno de los primeros animadores digitales que conoció. El docente le mostró softwares para plasmar las ideas que tenía en mente.

“Tomé un electivo de Audiovisual, donde me enseñaron a hacer storyboards. Me fui armando una malla que apuntara hacia la animación y, en paralelo, realicé diplomados sobre animación 3D. Entonces, cuando estaba en cuarto año, sabía animar en 3D. Creo que ese fue finalmente para mí el mayor aporte de haber estudiado Artes: me dio herramientas para encontrar la forma de plasmar una idea de la mejor manera a través de imágenes”, recuerda.

“Historia de un Oso” no tiene diálogo, “y eso tiene que ver con la formación que tengo de pintor, de hacer una historia que se entienda solo a través de la imagen. La parte que he ido desarrollando más en el camino, después, tiene que ver con la escritura, de plasmar la idea a través de letras”, destacó.

