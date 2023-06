Cineasta británico presenta documental sobre exiliados chilenos en Inglaterra

“Chileans of the north”, de Chris Paul, se exhibirá este jueves en el festival Migration Matters, en la ciudad de Sheffield. La película cuenta con los testimonios de los refugiados y también de los británicos que les ayudaron a hallar un techo, aprender el idioma y conseguir un trabajo. Una chilena comenta: “Nos da tristeza lo mucho que duró la dictadura, tantas vidas perdidas, cuantas vidas afectadas. Nunca crecí con tías y tíos. Me da pena, nunca pude ir a tomar un té con mi abuela. La familia es muy importante para los chilenos, como para la mayoría de la gente, de las culturas. Nosotros nunca tuvimos eso”.

El cineasta británico Chris Paul presentará este jueves su documental “Chileans of the north” en el festival Migration Matters, en la ciudad de Sheffield.

La cinta explora la historia de los chilenos que arribaron al Reino Unido tras el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, y encontraron un nuevo hogar allí.

En la cinta, los chilenos cuentan lo que ocurrió en el momento del derrocamiento, cómo fue comenzar una nueva vida en el Reino Unido, y cómo el activismo y la solidaridad unió a toda una comunidad.

La exhibición será seguida por un foro con algunos de los participantes de la película.

Posteriormente, la cinta además será exhibida el 23 de septiembre en la University of East London, tras lo cual habrá un conservatorio con el director.

Origen

Según el sitio Latin American Bureau (LAB), Paul quiso contar específicamente la historia de los chilenos refugiados que llegaron a Sheffield y Rotherham en los años 70, por qué vinieron y qué había ocurrido en Chile.

También quiso contar sobre las personas que se organizaron para recibirlos y ayudarlos. Por ejemplo, el Sheffield Trades Council y los sindicatos que les ayudaron a encontrar trabajos; sus experiencias y sensaciones, así como hechos negativos, como el racismo que enfrentaron ocasionalmente, su sensación de desarraigo, sus esperanzas de regresar a Chile y las dificultades que tuvieron al intentarlo.

También la fortaleza de su propia comunidad, su cultura y música, la comida y las festividades que comparten con sus anfitriones; sus hijos, nacidos en el Reino Unido o criados allí, y sus sensaciones sobre Chile, sus familias y su propia identidad.

Impacto local

No menos importante fue el impacto de la comunidad chilena en Sheffield. Esto es descrito en el film por Helen Jackson, una activista laborista de la época, y parlamentaria por Sheffield Hillsborough de 1992 a 2005.

“Fue el contacto real con gente que escribía desde la cárcel en Chile lo que enganchó a la gente. No fue simplemente una pieza mecánica de solidaridad. Esta era gente real, que era activa en un movimiento sindical allí. Fue ese vínculo el que hizo la diferencia”, relató a LAB.

“Llegué a un lugar muy oscuro aquí. Estaba lleno de humo, no podías ver nada”, recuerda uno de los chilenos. “Pensé que iba a quedarme dos semanas, podíamos irnos cuando quisiéramos… no sabía que había allí un grupo de solidaridad con Chile. Me costó tomar conciencia de eso”.

El golpe y sus repercusiones

Los refugiados describen sus vidas en Chile antes del derrocamiento de Allende y su tristeza tras el golpe militar del general Augusto Pinochet.

“Una sensación muy triste porque sabíamos que todo cambiaría de inmediato”, relata un chileno. Algunos estuvieron en la cárcel y uno de ellos en Villa Grimaldi, uno de los principales centro de detención y tortura de la dictadura.

Carlos, por ejemplo, recibió ayuda de la Vicaría de la Solidaridad. El gobierno laborista de la época le ofreció una visa. Sergio y Miriam recibieron apoyo de grupos en Noruega y luego Inglaterra. Bernabé, tras llegar a Londres, fue informado que el partido laborista en Sheffield tenía dos cupos, y se fue a vivir con la familia Jackson.

Pedro recuerda a Helen, una mujer “que ayudaba a los chilenos, trayendo cosas en su camioneta VW, almohadas, etc. Era una persona fantástica y muy activa. No sé cómo lo hacía. Era maestra, pero al mismo tiempo una activista de tiempo completo”.

El Sheffield Trades Council intentó facilitar oportunidades laborales, alojamiento y clases de inglés. Intentaban averiguar los antecedentes antecedentes laborales de los refugiados para conectarlos con el sindicato de su especialidad.

La fortaleza de la comunidad

Tanto para los chilenos como sus anfitriones, la fortaleza y vitalidad de su comunidad fue muy importante.

“Estaban bien organizados y eran muy politizados, hicimos muchas cosas sociales juntos. La presencia de los chilenos dio más sentido al May Day (festividad veraniega). Los chilenos siempre estaban allí, porque querían celebrar en la municipalidad”, recuerda Helen Jackson.

Los chilenos llevaban sus banderas, fiestas, fútbol, muestras, arpilleras, bailes, música y comida típica.

El ímpetu creció en 1989, cuando Pinochet perdió el plebiscito y entregó el gobierno en 1990 a Patricio Aylwin.

‘Pero fue una tristeza que Pinochet no haya sido derrotado, él hizo un acuerdo. Como saben, aún intentamos sacar la Constitución de Pinochet. No fue una revolución”, comenta Maria.

“También nos da tristeza lo mucho que duró la dictadura, tantas vidas perdidas, cuantas vidas afectadas. Nunca crecí con tías y tíos. Me da pena, nunca pude ir a tomar un té con mi abuela. La familia es muy importante para los chilenos, como para la mayoría de la gente, de las culturas. Nosotros nunca tuvimos eso”.

El padre de Maria, Sergio, agrega:

“Volver hubiera sido duro para nosotros. Mis padres habían muerto. Para nosotros volver significaba separarse de nuestros hijos. El mayor ya tenía familia aquí. El segundo estaba enamorado de una chica aquí. Maria era una adolescente, así que habría sido un segundo exilio para ella”.

Maria concuerda:

“Todos habían crecido aquí y hecho nuestras vidas aquí. Probablemente hubiera significado que mamá y papá se marcharan solos. Pero ellos nunca dejarían a sus hijos, y menos a un nieto”.

El arresto de Pinochet

En ese contexto, el impacto de la detención de Pinochet en Londres en 1998 fue enorme.

“Estaba en Londres, caminando por la calle, cuando vi un diario con el titular ‘Pinochet arrestado'”, recuerda Maria.

“Me fui a la London Clinic, donde Pinochet estaba detenido, no lo olvidaré hasta el día que muera… salí del Metro y doblé en la esquina y escuché el grito de ‘asesino’. Se me pararon todos los pelos. Me habían hablado de él durante 17 años. Pinochet, Pinochet, odiando a Pinochet. Recuerdo que de niños fantaseábamos la manera de matarlo. Fue una figura muy cercana en nuestras vidas. Personificaba el mal, la sombra de la dictadura. Así que tenerlo (detenido) en la London Clinic… y había cientos de chilenos y más, gritando hacia las ventanas”.

Importancia de la solidaridad

Para Helen Jackson, es todo un símbolo que la película sea presentada en el festival Sheffield, porque entrega una gran evidencia de la importancia de la solidaridad, el intercambio cultural y el esfuerzo de la comunidad en toda ayuda a los refugiados.

“Para muchos de los que estuvimos involucrados, nos hace sentir que tenemos un gran trabajo por hacer, no tanto sobre la recepción de la migración que ha crecido tanto en los últimos años, sino para reconocer el sufrimiento en tantos países, en todo el mundo… los migrantes simplemente no pueden regresar. Debemos tener comprensión, porque ya sea el cambio climático, humanidad, crueldad, guerras, hay que recibir a las personas que sufren en sus propios países”.

