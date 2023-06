Cineasta británico y su filme sobre exiliados en Inglaterra: “Es parte de la historia de Chile”

“Chileans of the north”, de Chris Paul, se exhibirá este jueves en el festival Migration Matters, en la ciudad de Sheffield. La cinta cuenta con los testimonios de los refugiados y también de los británicos que les ayudaron a hallar un techo, aprender el idioma y conseguir un trabajo. Tres mil chilenos vivieron el destierro en la isla. “Hoy Gran Bretaña es un país multicultural, pero en los 70 no era así. Fue difícil al inicio. Hubo mucha ayuda de la comunidad, pero también había racismo y prejuicio contra los chilenos”, explica en esta entrevista. “La segunda generación se tuvo que manejar con dos identidades, conociendo Chile desde afuera, a través de las festividades”, añade.