Di Girolamo: “La dictadura nos hizo bien al Ictus porque nos obligó a no hacer teatro de panfleto”

Hace un par de semanas donó sus más de 3.000 piezas al Archivo de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, institución con la que conserva un vínculo afectivo por ser la primera en la que trabajó cuando llegó de Italia a los 19 años.

El escenógrafo, pintor, director y asesor cultural Claudio Di Girolamo (Roma, 1929) afirmó que actualmente “el teatro es solamente político y lo político siempre es un panfleto”, en una entrevista con el diario El País.

El artista le achacó la responsabilidad a la dictadura del ex general Augusto Pinochet (1973-1990) por cortar el proceso creativo y a que, desde el retorno a la democracia, “ha sido muy lenta la cosa”.

Entre otros, declaró que él no fundó el emblemático Teatro Ictus, sino que fueron Mónica Echeverría y Paz Yrarrázaval.

Allí Di Girolamo trabajó durante décadas con un grupo de alumnos que emigraron del Teatro Ensayo de la UC. Presentaron obras catalogadas de vanguardistas y llenaron las salas sábado tras sábado.

“La dictadura nos hizo bien al Ictus porque nos obligó a no hacer teatro de panfleto, nos lo prohibían. La gente nos preguntaba ¿cómo lo hacen? Aprendimos a decir sin decir y a no decir diciendo”, recordó.

Nuevo teatro

Recientemente, Di Girolamo creó el Taller Teatro Dos en busca de savia nueva.

“Yo hago teatro y tengo que estar con los tiempos para poder dialogar”, afirma.

“Para entender una idea de teatro contemporáneo tiene que durar cierto tiempo y ahora nada dura. Estamos en una sociedad de mercado”.

El artista además declaró que “nací y me moriré siendo un curioso. Sobre la muerte, estoy curioso de saber lo que hay allá. Es definitorio de este proceso, pero no es definitivo. Y que no me digan que hablo de la vida eterna porque soy religioso. Yo sé que esto no termina, pero cambia”.