Trece Premios Nacionales llaman a honrar la figura de Allende y a condenar el golpe de 1973

A 50 años del derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, un grupo de figuras del mundo de la cultura llamó en una carta abierta a honrar la figura del mandatario, a condenar el golpe cívico militar y a fortalecer el compromiso del “Nunca más”.

Entre ellas figuran trece Premios Nacionales de diversos ámbitos, así como académicos, músicos, poetas y otros artistas.

“A 50 años del Golpe de Estado civil-militar, hacemos un llamado para que esta conmemoración se asuma con la relevancia de un hito histórico fundamental que marcó a generaciones en Chile y el mundo entero. Vimos con horror cómo era derrocado a sangre y fuego no solo un gobierno elegido democráticamente y un presidente que murió en La Moneda defendiendo la democracia, sino también un proyecto de cambio social por vía pacífica, ‘la vía chilena al socialismo’, que, paradojalmente, fue bombardeado para instalar un régimen cuya crueldad y desprecio por la vida y la dignidad humana quedará en los anales de la historia de la humanidad”, señala el documento.

Para los firmantes, a cinco décadas de esta fecha, corresponde que el Estado de Chile lidere tanto la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado como el reconocimiento a la figura del presidente Salvador Allende como hitos centrales para la formación democrática de las actuales y nuevas generaciones.

“El gobierno debe asumir con convicción democrática que tanto el quiebre de la democracia como la muerte de un presidente que defiende con su vida la constitución y las leyes, no pueden ser relativizados con discursos que niegan la historia y socavan las bases mismas de toda institucionalidad democrática”, afirma la misiva.

“Solo así podremos volver a dar sentido al Nunca más y honrar a las mujeres y hombres asesinados, detenidos-desaparecidos, torturados, exiliados y oprimidos por la maquinaria del horror que -desde el Estado- a sangre y fuego dominó nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo del año 1990”, afirma el documento.

Según la carta, “es también responsabilidad de los actores políticos, sociales y culturales no ceder al relato de quienes justifican el Golpe de Estado, minimizan el impacto y los efectos que esta tragedia tiene para la democracia, omiten la relevancia de la intervención extranjera, ocultan el brazo artero y criminal de la sedición de la extrema derecha, entre otros ejemplos”.

“Estos discursos constituyen una lamentable complicidad intelectual con las horas más viles que ha vivido Chile en su historia, y replican la clásica fórmula de culpabilizar a las víctimas de los crímenes de sus victimarios”, advierten los firmantes.

Para ellos, los 50 años del Golpe de Estado se conmemoran en Chile en un contexto de retroceso de las fuerzas democráticas y progresistas luego de las derrotas electorales en el proceso constitucional vigente.

“Con ello, y como parte de la deriva conservadora, asistimos a la proliferación de discursos negacionistas que cuestionan las violaciones de los Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Chile contra hombres, mujeres y niños, documentados profusamente por la justicia y organismos nacionales e internacionales”, lamentan.

“Es por ello que con una mirada de futuro debemos asumir el compromiso de ‘Nunca Más’ y su promesa de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, no como una consigna, sino a través de acciones y políticas públicas que además promuevan en todos los niveles la relevancia del respeto a los Derechos Humanos en una sociedad democrática”.

En ese marco, los firmantes además recordaron especialmente a las mujeres que fueron víctimas del terrorismo de Estado mientras estaban embarazadas.

Ellas fueron Gloria Ester Lagos Nilsson, Cecilia Miguelina Bojanic Abad, Jacqueline Drouilly Yurich, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, Gloria Ximena Delard Cabezas, Diana Frida Arón Svigilsky, Michelle Marguerite Peña Herreros y María Cecilia Labrín Sazo.

“Es hora de que en todos los rincones de Chile se pueda honrar dignamente sus memorias ‘para construir una sociedad mejor’”, agregan.

“Finalmente, hacemos un llamado a las fuerzas democráticas y progresistas del país agrupadas en partidos políticos, organizaciones sociales, culturales, de Derechos Humanos; a los intelectuales, trabajadores, y a todos quienes hacen parte de nuestra sociedad, a articularse en la defensa de la democracia y las libertades, hoy en riesgo con el avance de la ultraderecha parapetada en discursos neofascistas que, como 50 años atrás, representan un retroceso para la humanidad”.

Firmantes

Elikura Chihuailaf, escritor. Premio Nacional de Literatura

Gonzalo Diaz, artista visual. Premio Nacional de Arte

Diamela Eltit, escritora, Premio Nacional de Literatura

Paz Errázuriz, fotógrafa, Premio Nacional de Arte

Manuel Antonio Garretón, sociólogo. Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales

Miguel Lawner, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura

Tomás Moulián, sociólogo, Premio Nacional de Ciencias sociales

Héctor Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisual

Guillermo Núñez, artista visual. Premio Nacional de Arte

Julio Pinto, historiador, Premio Nacional de Historia

Manuel Silva Acevedo, poeta. Premio Nacional de Literatura

Faride Zerán, periodista, Premio Nacional de Periodismo

Raúl Zurita, poeta. Premio Nacional de Literatura

Ignacio Agüero, documentalista

Silvia Aguilera, directora LOM Ediciones

Sergio Aguilo, ex diputado

José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile

Marcela Ahumada, directora ejecutiva Fundación Salvador Allende

Rocío Alorda Zelada, periodista, presidenta del Colegio de Periodistas de Chile

Hugo Arévalo, documentalista, música

Jorge Arrate, miembro del comité ejecutivo de plataforma socialista

Marina Arrate, poeta

Oscar Barrientos, escritor. Premio Iberoamericano Julio Cortázar

Pía Barros, escritora

Jaime Bassa, abogado, Abogado, Ex vicepresidente de la Convención Constitucional.

Jose Bengoa, Profesor

Soledad Bianchi, ensayista, crítica cultural

Michel Bonnefoy, escritor

Eugenia Brito, poeta, critica literaria, Universidad de Chile

María Eugenia Camus, periodista

Manuel Canales, sociólogo,

Rossana Carrasco, politóloga Carmen Castillo, cineasta.

Alfredo Castro, actor

Roberto Celedón, abogado

Jacques Chonchol, agrónomo, ex ministro de agricultura del Gobierno de Salvador Allende

Charo Cofré, cantora popular

Gregory Cohen Muñoz, escritor, cineasta, profesor

Juan Ignacio Colil, escritor

Ivonne Coñuecar, escritora, periodista

Alejandra Costamagna, escritora

Renato Cristi, profesor emérito de filosofía

Genaro Cuadros, arquitecto urbanista, UAHC

Pablo de la Barra, cineasta

Víctor Hugo de la Fuente, director Le Monde Diplomatique Chile

Leonardo de la Prida, abogado, ex fiscal, Osorno

José del Pozo, profesor asociado de historia, Université du Québec, Montreal, Canadá

Ramón Díaz Eterovic, escritor

Mia Dragnic, socióloga

Horacio Durán, músico, Grupo Inti-Illimani Histórico

Patricia Espinosa, académica, crítica literaria

Francisco Javier Estevez, comité ciudadano de memoria democrática

Soledad Falabella, académica

Nona Fernández, actriz, dramaturga

Pierina Ferretti, directora ejecutiva Fundación Nodo XXI

Juan Forch, escritor, periodista

Cristián Galaz, cineasta

Benjamín Galemiri, dramaturgo

Federico Galende, académico

Magdalena Garcés, abogada y defensora de Derechos Humanos.

Mario Garcés, historiador

Liliana García, actriz

Gustavo González, periodista y escritor

Sonia González, escritora

Patricia Guzmán, actriz

Ana Harcha, artista escénica, académica

Carmen Hertz, diputada

Alvaro Hoppe Guiñez, fotógrafo, periodista

Douglas Hubner, periodista Jaime Huenún, poeta

Margarita Iglesias, historiadora, académica Facultad Filosofía y Humanidades, U. de Chile

Manuel Jacques, constitucionalista, Universidad Bolivariana

Gonzalo Justiniano, cineasta

Rodrigo Karmy, académico

Marcelo Leonart, escritor

Miguel Littin, cineasta

Eugenio Llona, periodista y poeta.

Elisa Loncon Antileo, académica. Ex Presidenta Convención Constitucional

Jaime Lorca, director del Centro de Formación Memoria y Futuro

Jorge Magasich, historiador

Claudio Mandler, Asociación Judía Diana Aron, AJDA

Carlos Margotta, presidente Comisión Chilena de Derechos Humanos

Camila Miranda, presidenta Fundación Nodo XXI

Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista

Lina Meruane, escritora

Jorge Montealegre, escritor

Marcelo Montecino, fotógrafo

Maribel Mora Curriao, poeta

Diego Muñoz, escritor

Rosabetty Muñoz, poeta. Premio Manuel Montt de Poesía

Claudio Nash, abogado, académico

Naín Nómez, profesor de literatura, poeta

Kemy Oyarzún Baccaro, escritora y académica

Pablo Oyarzún, filosofo, académico Universidad de Chile

Nivia Palma, abogada, ex directora de la Dibam y ex ministra de Bienes Nacionales

Dino Pancani, profesor de la Universidad de Chile

Claudia Pascual, senadora

Jorge Pavez, profesor, ex presidente del Colegio de Profesores Claudio Pérez, fotógrafo

Mauricio Pesutic, actor

Roxana Pey, presidenta Fundación Cenda

Roberto Pizarro, economista

Luis Poirot, fotógrafo

Pablo Policzer, profesor de ciencia política, Universidad de Calgary, Canadá

Ximena Poo, académica

Alvaro Ramis, académico

Loreto Rebolledo, antropóloga

Jorge Reveco, comunicador audiovisual

Nelly Richard, crítica cultural

Manuel Riesco, vicepresidente Fundación Cenda Roberto Rivera, escritor, director de la SECH, ex presidente

Grínor Rojo, académico profesor titular de la Universidad de Chile

Gonzalo Rovira, ex presidente de la FECH

Shenda Román, actriz

Carmen Romero Quero, gestora cultural

Margarita Romero, médica, defensora Derechos Humanos

Carlos Ruiz Encina, sociólogo

Esperanza Silva, actriz

Andrea Slachevsky, neuróloga, académica Universidad de Chile

Paulo Slachevsky, director LOM ediciones, fotógrafo

Bernardo Subercaseaux, académico profesor titular de la Universidad de Chile

Alia Trabucco Zerán, escritora.

Sergio Trabucco, cineasta

Sergio Trabucco Zerán, periodista

José Leandro Urbina, escritor

Silvia Vera Sommer pedagoga

Leonora Vicuña, fotógrafa

Pedro Vicuña, poeta

Lautaro Videla, economista

Lieta Vivaldi, abogada

Paul Walder, director de El Clarín

Claudia Zapata, directora del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos. U. de Chile

