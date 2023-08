Novela gráfica sobre infancia clandestina en dictadura será publicada en EEUU

“Historias Clandestinas” se convertirá en una de las primeras historietas nacionales en ser traducida y vendida en el mercado estadounidense. Esta obra se presentó durante la reciente edición 2023 de la Comic-Con San Diego.

Durante la reciente participación de Chile en la Comic-Con San Diego -donde el país estuvo presente gracias al apoyo de ProChile- se presentó la traducción de la novela gráfica “Historias Clandestinas” (Editorial LOM), de Ariel Rojas Lizana y Sol Rojas Lizana, la cual será comercializada durante las próximas semanas en Estados Unidos.

Este lanzamiento en la Comic-Con permitió que la novela (llamada “Clandestine Stories” en inglés) se convierta en una de las primeras historietas nacionales en ser traducida y vendida en ese mercado.

“Historias Clandestinas” cuenta visualmente la infancia de los hermanos Rojas Lizana quienes vivieron 10 años en una casa de seguridad junto a una pareja opositora a la dictadura militar, quienes eran buscados por el régimen de Augusto Pinochet.

“Este es un hito relevante en la exportación e internacionalización de la narrativa gráfica chilena, donde por primera vez se vende en Estados Unidos una historieta chilena traducida al inglés. El mercado norteamericano es considerado como foco para la narrativa gráfica, donde ahora no solo tenemos una oferta exportable de servicios profesionales para esta industria, sino que también historietas en inglés que pueden ser leídos por millones de personas”, explica Raúl Vilches, jefe del Departamento de Economía Creativa de ProChile.

El libro es la primera publicación de la editorial “End of the World Comics” que Sam Cannon, junto a su hermano Christopher, fundaron a fines de 2022 y la cual se dedica a la traducción y la publicación de novelas gráficas latinoamericanas para el mercado norteamericano.

Panel en Comic-Con San Diego 2023

La edición traducida de “Historias Clandestinas” fue presentada en el panel “Chile’s Military Coup at 50 Years: A Bilingual Conversation with Survivors, Artists, and Scholars Questioning Democracy, Memory, and Human Rights in Chilean Graphic Novels”, conversatorio que se enmarcó en la participación de Chile en la Comic-Con San Diego 2023.

Al panel asistieron Ariel Rojas y Rodrigo Elgueta -quien presentó su obra “Los Años de Allende”, la cual también será publicada en Estados Unidos gracias a “End of the World Comics”- en un diálogo con el académico chileno Hugo Hinojosa y Sam Cannon.

“Es un honor que mi libro sea el primero en ser publicado en el mercado de la historieta, el comic y la novela gráfica en Estados Unidos, que es la puerta de entrada al mundo angloparlante. Agradezco a ProChile ya que esta institución apoya al emprendedor y al creativo chileno para que nuestro país se proyecte como lo merece en el mundo”.

Alianza con editorial estadounidense

“Ends of the World Comics”, la editorial de Sam Cannon, ha sido apoyada por ProChile, quienes han facilitado reuniones con distintos actores de la narrativa gráfica chilena. Es más, en diciembre de 2022, Cannon participó en el “Aguacero Festival Internacional del Comic Valdivia” donde pudo conocer la amplia oferta regional y chilena de historietas.

“ProChile ha facilitado el hacer nexos con los creadores y las editoriales chilenas para que ‘Ends of the World Comics’ tuviera la oportunidad de llevar el cómic chileno al mercado estadounidense. Sin esta la colaboración, este hito histórico nunca hubiera sido posible”, acota Sam Cannon.

El académico y editor estadunidense opina que la publicación de “Historias Clandestinas” y el anuncio de la publicación de “Los Años de Allende” al inglés “establece al cómic chileno en el escenario más importante del cómic en los Estados Unidos. Ahora la novela gráfica chilena se presenta entre los otros grandes productores de literatura visual de primer nivel mundial. Se abrirán caminos para los talentosos creadores chilenos y asimismo permitirá al lector norteamericano acceder a historias que no se han visto jamás en esta región”.