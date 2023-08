Ciclo de cine y taller sobre “Heynowski & Scheumann” en Cineteca Nacional

Cineteca Nacional, Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda.

29 al 31 de agosto – 19:00 horas.

Inscripciones aquí.

El Goethe-Institut Chile invita a un workshop acerca de los filmes de Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, con el académico Wolfgang Bongers de la Universidad Católica y con Ignacio Albornoz, quien actualmente realiza un doctorado en estudio cinematográficos en Francia.

El workshop se inserta en las exhibiciones de este ciclo, que serán del 29 al 31 de agosto, en la Cineteca Nacional. Este evento se realiza en conjunto con el Museo de la Memoria, quien tiene los derechos de exhibición de estas películas, varias de las cuales fueron restauradas en Alemania para esta ocasión.

Heynowski & Scheumann fueron documentalistas de la RDA que filmaron en Chile antes y después del golpe de estado. Entre sus imágenes más famosas están las del bombardeo al palacio presidencial de La Moneda. En 1965, junto al camarógrafo Peter Hellmich construyeron un colectivo de artistas que realizó varias películas sobre Chile.

El Estudio H&S fue extraordinariamente productivo, con 71 filmes en 26 años, 9 de ellos dedicados a Chile.

El taller titulado “El Studio H&S en Chile” con Wolfgang Bongers e Ignacio Albornoz analizará la huella que dejaron en Chile y pretende ampliar el visionado de las películas de estos documentalistas. La asistencia es voluntaria, previa inscripción, pero no es requisito para poder asistir a las funciones del ciclo.

Acerca de los talleristas:

Wolfgang Bongers es Profesor Asociado en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo su Doctorado en Literatura e Intermedialidad en la Universidad de Siegen, Alemania, y tiene un Magíster en Filología Románica de la Universidad Heinrich Heine Düsseldorf. Como académico y crítico de cine y literatura, se ha especializado en las relaciones e intersecciones entre la literatura y los medios audiovisuales (cine, televisión, instalaciones, arte digital), así como en la construcción de memorias culturales a través de archivos analógicos y digitales, sus tecnologías y materialidades a lo largo del siglo XX y XXI. Ha liderado varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y es autor de numerosos artículos, como también de los libros “Schrift/Figuren: Julio Cortázars transtextuelle Ästhetik” e “Interferencias del archivo: Cortes estéticos y políticos en cine y literatura. Argentina y Chile”. Actualmente es Co-director del proyecto “Futures of Artificial Intelligence” (Millenium Nucleus).

Ignacio Albornoz – Estudiante de doctorado en estudios cinematográficos en Francia y traductor. En la Univeridad de París se ha titulado de Licenciado en Literatura y Lingüística Iberoamericana, Master en Teoría, Historia y Memoria del Cine, con una Maestría en Valorización del Patrimonio Audiovisual y actualmente cursa el Doctorado en Estética, Ciencia y Tecnología de las Artes, especializado en Cine y Audiovisual. Como crítico de cine ha publicado numerosos artículos y libros, entre los que destaca Raúl Ruiz. Potencias de lo múltiple, junto a Iván Pinto Veas (Metales Pesados, 2023).

Ciclo Heynowski & Scheumann 2023

29 al 31 de agosto de 2023, 19 horas – Microcine de la Cineteca Nacional de Chile

Programa:

29 de agosto, 19:00 hrs, películas de Heynowski & Scheumann:

«Más fuerte que el fuego» (1978) – 73 minutos

«Los muertos no callan» (1978) – 76 mins

30 de agosto:

19:00 a 20:00hrs – Taller “El Studio H&S en Chile” con Wolfgang Bongers e Ignacio Albornoz

20:00 a 22:00hrs – películas de Heynowski & Scheumann:

«Compatriotas» (1974) – 7 mins (versión restaurada)

«Salmo 18» (1974) – 6 minutos (versión restaurada)

«Líos con la plata» (1974) – 6 mins (versión restaurada)

«Yo fui, yo soy, yo seré» (1974) -80 mins

31 de agosto:

19:00 a 20:00hrs – Taller “El Studio H&S en Chile” con Wolfgang Bongers e Ignacio Albornoz

20:00 a 22:00hrs – películas de Heynowski & Scheumann:

«El Golpe Blanco» – (1975) – 70 mins. (versión restaurada)

«Un minuto de sombra no nos ciega» (1976)- 67 mins

Reseñas de las películas:

«Más Fuerte que el Fuego»

1978, color y b/n, 75 mins.

Reconstrucción documental del 11 de septiembre de 1973 en La Moneda

El 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende ingresa a las 7:30 horas a La Moneda, la sede de su gobierno. La abandona en las primeras horas de la tarde, ya muerto. Esta película relata en detalle lo que sucedió en ese periodo con documentos fílmicos y fotográficos, grabaciones de radio y de TV que eran inéditos hasta entonces. Se trata del material filmado de Peter Hellmich y el sonido de Manfred Berger registrado en Santiago el día del golpe. También incluye entrevistas con los cabecillas responsables y registra los recuerdos del hombre que estuvo con Allende hasta el final, el doctor Danilo Bartulín. Además integra una entrevista con la viuda de Allende, Hortensia Bussi, especialmente realizada para esta película en México. A través de las imágenes de los acontecimientos de ese día en La Moneda surge el relato cautivante y las interpretaciones intentadas por amigos y enemigos.

«Los Muertos no Callan»

1978, color y b/n, 76 mins.

Los valientes testimonios de Moy de Tohá e Isabel Letelier, a quienes Pinochet convirtió en viudas.

Con dignidad y sin prisa, dos mujeres cuentan su historia. El destino personal de ellas se entrelaza de manera creciente con el destino de Chile, su país. Moy de Tohá e Isabel Letelier, esposas de dos ministros de defensa de la Unidad Popular, quedaron viudas después del golpe militar, porque lo que sus esposos conocían era demasiado peligroso para Pinochet. Por razones de rango, Augusto Pinochet frecuentó durante años sus casas; de los recuerdos de ambas mujeres se perfila la personalidad del ahora gobernante. Muchos documentos personales de la vida y de la muerte de José Tohá y de Orlando Letelier pudieron ser salvados y poseen un valor inestimable para mostrar una visión de la política militar.

«Compatriotas!»

1974, blanco/negro, 7 mins.

El último discurso de Allende – una película homenaje

Ruido de aviones, estallan bombas, humo y llamas sobre el venerable edificio de La Moneda. Un título describe la situación: «Cuando aviones y tanques fascistas atacan el 11 de septiembre de 1973 el palacio presidencial de La Moneda en Santiago, Salvador Allende, desde el lugar que le corresponde, se dirige una vez más al pueblo de Chile». Se reproduce completa la grabación del último discurso de Salvador Allende; la calidad sonora se conserva. Se agregan escenas filmadas y fotos sobre el golpe y aquellas que revelan también el semblante de la gente, con escenas de entusiasmo, de acción patriótica y de represión, pero también de sereno coraje. La película concluye con un acercamiento al rostro de Allende.

«Salmo 18»

1974, b/n, 6 mins.

Intento de Pinochet por lograr la bendición de la Iglesia – El primer Te Deum

Un solemne canto de coro se escucha en un templo, mientras militares están presentes en ella y el título reza: «Anno Domini 1973, el 18 de septiembre los generales ordenaron al cardenal arzobispo de Santiago y a las autoridades máximas de todas las confesiones religiosas existentes en Chile, que concurrieran a la Iglesia de la Gratitud Nacional en Santiago». «Un oficio religioso por orden la de la Junta para alabar a la Junta». Los militares están presentes con escolta armada, mientras el cardenal Raúl Silva Henríquez imparte una bendición y dice palabras de profundo significado en ese momento: “Por todos los que sufren y oran, o se encuentran en situaciones conflictivas o viven en angustiosa soledad. Para que sean liberados, consolados, pacificados. Roguemos al Señor!”. Su rostro permanece serio y digno; el sentido de sus palabras, en cambio, es comentado por H&S con escenas de perseguidos y torturados. Los militares abandonan el templo mientras resuenan las palabras del Salmo 18: «Alzaron el grito al Señor; y no los oyó. Y los desmenuzará como polvo al soplo del viento; como lodo de plaza los exterminaré» (Salmo 18, 42-43).

«Líos con la Plata»

1975, color y b/n, 6 mins.

Billetes como volantes de la resistencia, presentados por el director del Banco Central, el general Cano

«Esa misma noche del 11 de septiembre, me llamó el presidente de la Junta de Gobierno, el general Pinochet, y me dijo: “Usted ha sido designado presidente del Banco Central. Hágase cargo de inmediato”». Desde entonces el general Eduardo Cano ha ejercido el mando sobre la circulación del dinero y eso le ocasiona problemas. Recluta nuevos billetes para luchar contra la inflación mientras a otros los arresta. Cuando personalmente presenta a algunos de los “detenidos”, la cosa se pone divertida: «Aquí por ejemplo este billete se refiere a la Junta militar como junta de ladrones, lo que ustedes comprenden que no es la realidad». Leyendas escritas por desconocidos sobre los ornamentos del papel moneda son desafiantes mensajes de la resistencia, como “Allende vive”. Surgen imágenes de los días de la Unidad Popular, y entre los ceros y filigranas aparece una consigna destinada a hacer temblar a los que dominan : «Perdimos una batalla, pero no la guerra».

«Yo Fui, Yo Soy, Yo Seré»

1974, b/n, 80 mins.

Miradas y voces desde dos campos de concentración, a la vez que un himno al Norte Grande chileno.

En febrero de 1974, un equipo del Estudio H&S trabaja en Chile. Pese a la expresa prohibición de la Junta, logra penetrar en dos de los campos de detenidos en el norte de Chile, Chacabuco y Pisagua. Estos documentos fílmicos y sonoros reflejan la realidad de los campos en esos días. Los entrevistados no saben quiénes son los que se les acercan. Todas las entrevistas se realizaron bajo estricta vigilancia militar. Pero las miradas y las voces hacen sentir las emociones de su vida diaria, la incertidumbre, la arbitrariedad, el miedo al aislamiento y la humillación. Pero además permiten ser testigo de una silenciosa solidaridad entre los detenidos, orientada al deber de sobrevivir y de conservarse para lo que vendrá después. Algunos obreros que provienen de las muchas generaciones presentes en la pampa salitrera ofrecen también su testimonio del dolor, el hambre y la rebelión, de represalias del pasado y un creciente sentido de unión. En este legado se funda el título de la película. El filme se estrenó en el Festival de Leipzig ese mismo año y en otros países poco después.

«El Golpe Blanco»

1975, b/n, 70 mins.

Maniobras desestabilizadoras de la CIA contra la Unidad Popular

y lecciones del “modelo chileno”

La película plantea interrogantes que se proyectan más allá del Chile de ese momento. Se pregunta acerca de lo que sucedió antes del golpe de septiembre del 73, y si ya existía una estrategia de la derecha chilena medio año antes de las elecciones, y la forma en que se aplicó. H&S sostienen que detrás de los provocadores, el corte de caminos, la desaparición de la harina y el toque de cacerolas hubo una estrategia de crear caos para después levantarse indignados contra ella. El equipo fílmico sigue la pista a los fondos de la CIA, las manos por las que pasaron, y cómo se los utilizó para enfrentarse a fuerzas populares. Un vocero de derecha recomienda que “la lección de Chile” sea aprovechada “por los demás países occidentales”.

«Un Minuto de Sombra no nos Ciega»

1976, b/n, 67 mins.

Pese a las prohibiciones, observaciones y entrevistas en Chile dos años después

Llevada por la curiosidad de ver lo que sucederá, la gente se aglomera en torno a la cámara en un concurrido lugar de Santiago. Se nota que el reportero es extranjero. “Aquí no se puede hablar”, exclama uno. Otros concuerdan, “es el miedo. Todos tienen miedo”. Y sin embargo no callan, a pesar del riesgo que corren, y piden: ”Díganlo afuera”. Chile vuelve a hablar, con reveladoras imágenes de Santiago, testimonios de sufrimiento, pero también de la lenta recuperación de las ganas de defenderse.