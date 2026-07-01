Qué ver en el Mundial este miércoles 1: horarios y partidos de la fase de dieciseisavos

El Mundial 2026 continúa este miércoles 1 de julio con una nueva jornada de dieciseisavos de final, instancia que definirá a otros tres clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo.

La programación comenzará a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Inglaterra enfrentará a Congo. El conjunto inglés buscará confirmar su favoritismo ante una selección congoleña que accedió a esta ronda como uno de los mejores terceros del torneo. El encuentro será transmitido por D Sports y estará disponible en la plataforma Paramount+.

Más tarde, desde las 16:00 horas, el Lumen Field de Seattle recibirá uno de los partidos más atractivos del día. Bélgica se medirá frente a Senegal en un duelo entre dos selecciones que dejaron buenas sensaciones durante la fase de grupos. El compromiso podrá seguirse por Chilevisión en televisión abierta, D Sports en TV cable o satélite y Paramount+.

La jornada concluirá a las 20:00 horas en el Levi’s Stadium de San Francisco, donde Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina por un cupo en los octavos de final. El conjunto norteamericano intentará aprovechar su condición de local ante una selección bosnia que avanzó como uno de los mejores terceros. El partido será transmisión de ADN Deportes y podrá verse por D Sports y la plataforma Paramount+.