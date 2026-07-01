El mercado chileno completa su peor racha sin aperturas a bolsa desde el retorno a la democracia

El 28 de junio de 2019 el mercado bursátil vivió uno de los hitos más recordados de los últimos años. Cencosud Shopping, el brazo inmobiliario del retailer fundado por el fallecido empresario Horst Paulmann, abrió su propiedad en la Bolsa de Santiago a través de una oferta pública inicial de acciones.

Gracias al gran interés de los inversionistas la operación logró recaudar 1.055 millones de dólares por la venta del 28% de su propiedad, el monto más alto de la historia para una transacción de este tipo.

Tras esta operación récord ninguna otra compañía ha abierto su propiedad a bolsa, por lo que el domingo que recién pasó se completaron siete años de sequía, el período más extenso desde que volvió la democracia en 1990.

El único lapso que se acerca fue cuando no se registraron aperturas bursátiles entre 1997 y 2022, producto del impacto de la crisis asiática.

La profunda sequía genera preocupación en la industria porque, comentan algunas fuentes, las aperturas no solo benefician a los dueños de las empresas que buscan financiar sus proyectos de inversión. También fortalecen el financiamiento de largo plazo, profundizan el mercado de capitales, aumentan la inversión privada y contribuyen al crecimiento y el empleo.

Los expertos dicen que varios factores explican el estancamiento. Uno de ellos es que a los pocos meses del hito de Cencosud Shopping se produjo el estallido social en octubre de 2019, que además de remecer al segundo Gobierno de Sebastián Piñera provocó incertidumbre en los inversionistas.

“La falta de certezas sobre lo que podía pasar hizo que muchos empresarios frenaran sus decisiones de inversión, incluyendo aperturas a bolsa”, comenta Guillermo Araya, gerente de estudios de una corredora de bolsa.

Luego vino la pandemia del Covid-19, en marzo de 2020, afectando la economía mundial con interrupciones en las cadenas de suministro y el confinamiento. “Muchos países aplicaron estímulos monetarios para potenciar las alicaídas economías. En Chile, el Banco Central redujo la tasa de interés a su nivel más bajo de la historia, haciendo más barato y conveniente endeudarse que abrirse a bolsa”, señala el especialista en inversiones Francisco Soto.

El impacto de algunas discusiones y políticas públicas

El estímulo monetario del Banco Central no fue la única medida para enfrentar la pandemia que desalentó aperturas a bolsa. Con el argumento de ayudar a las personas ante el escaso apoyo que le cuestionaban al Gobierno de Piñera, en 2020 diputados de oposición impulsaron un proyecto de ley para permitir el retiro del 10% de los fondos ahorrados en las AFP. Pese a las advertencias de diversos expertos, el Congreso lo despachó a ley (reforma constitucional). Posteriormente, se aprobaron dos nuevos retiros.

En total, más de 11 millones de personas retiraron casi 46 mil millones de dólares de sus ahorros gestionados por las AFP, los principales inversionistas institucionales del mercado. Para pagarlos, las AFP liquidaron activos nacionales e internacionales, de los cuales entre un 5% y un 7% fueron acciones chilenas.

“Tras los retiros, el mercado accionario perdió profundidad y liquidez, lo que afectó las valorizaciones y redujo el atractivo de una apertura frente a otras alternativas privadas de financiamiento o venta”, comenta una alta fuente de la industria.

Al poco tiempo se sumó un cambio tributario que profundizó el desincentivo. Para financiar la creación de la Pensión Garantizada Universal, a finales del segundo Gobierno de Piñera el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, impulsó y logró aprobar la Ley 21.420 que eliminó y redujo exenciones tributarias, incluyendo la exención a las ganancias por la venta de acciones con alta presencia bursátil.

“Esa exención creada en el Gobierno de Ricardo Lagos generaba mayor incentivo para hacer una apertura porque permitía a los dueños de una empresa poner un precio más alto de la

acción, ya que los inversionistas estaban dispuestos a pagar más porque sabían que con el alza del precio de la acción iban a obtener ganancias que no pagaban impuestos”, indica

Guillermo Araya.

En paralelo, se vivía un álgido proceso de discusión política sobre la constitución. Primero, la Convención Constitucional, cargada hacia la izquierda, propuso un cambio que fue rechazado en septiembre de 2022. Y, luego, el Consejo Constitucional, claramente inclinado hacia la derecha, hizo otra propuesta que fue rechazada en diciembre de 2023.

“Durante la primera mitad del Gobierno de Gabriel Boric tuvimos estos dos fallidos procesos constitucionales que quisieron imponer posturas extremas sin buscar acuerdos amplios. Frente a la incertidumbre, los empresarios postergaron sus inversiones, por lo que al no tener grandes proyectos de inversión no había necesidad de abrirse a bolsa”, señala Araya.

Las condiciones han mejorado, pero faltan señales políticas

Después de que finalizaron los eventos ocurridos desde el estallido que generaron mayor incertidumbre, las condiciones del mercado han mejorado en el último año y medio. Una muestra de ello es la evolución que ha tenido el S&P/CLX IPSA, el principal índice de la Bolsa de Santiago.

Tras subir gradualmente desde más de 4.000 puntos en 2019 hasta más de 6.000 puntos en 2024, en 2025 dio el gran salto cerrando en más de 10.000 puntos, superando por primera vez en la historia ese nivel.

Desde una de las mayores corredoras de bolsa afirman que “las valorizaciones se han normalizado, existe mayor interés de inversionistas institucionales por renta variable y los fondos administrados en acciones muestran una capacidad relevante para acompañar nuevas emisiones. Además, hay compañías que llegan a esta etapa en una posición más sólida que antes. En ese contexto, vemos una base más favorable para que ciertas compañías vuelvan a evaluar una apertura en bolsa”.

Sin embargo, para algunos expertos todavía faltan señales más concretas del mundo político que entreguen más certezas a las inversiones de largo plazo, incluyendo las aperturas.

“El Gobierno de José Antonio Kast impulsa medidas más favorables para el mercado en la (denominada) Ley de Reconstrucción, como reponer la exención del impuesto a la ganancia de capital por la venta de acciones con presencia bursátil, pero si se aprueban con poco margen a favor no entregará mucha confianza porque no sería consensuado. Si luego gana un Gobierno de izquierda probablemente va a querer cambiarlas. Faltan acuerdos políticos amplios que perduren en el tiempo y entreguen certezas a los inversionistas”, dice Araya.

Francisco Soto tiene una mirada similar: “Si una empresa estaba evaluando una apertura puede sentir un impulso ante este escenario más favorable, pero para las que no lo evaluaban es difícil que ocurra. Ver un cambio de tendencia se demorará porque incluso algunos inversionistas extranjeros dicen que tenemos un Gobierno más pro mercado ahora, pero dura solo cuatro años y si después gana Gabriel Boric o Jeannette Jara los avances quedarán en nada. Este péndulo tan oscilante no ayuda a generar confianza en el mundo empresarial”.