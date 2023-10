Se estrena “La anunciada muerte de Willy Semler”, dramedia sobre la muerte

Tras su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara, “La anunciada muerte de Willy Semler”, primer largometraje de ficción de Benjamín Rojo llegará a salas chilenas este jueves 19 de octubre.

Se trata de una dramedia en la que Willy Semler, quien se interpreta a sí mismo, pasa por un mal momento. Su última obra es un desastre y su hija lo ignora. Sin embargo, un diagnóstico médico le devuelve la atención pública y vuelve a ser una celebridad.

El elenco lo completan Francisca Rojo, Cuti Aste, Valentina Acuña, Jaime McManus, Patrizio Gecele y Ale Farinelli.

“Propuesta novedosa”

“En muchas ocasiones que me tocó compartir con Willy y con Kiki (Francisca Rojo) terminábamos hablando de cine. De películas en común que nos gustaban, de directores, actrices y actores. Una conversación entre cinéfilos. Así, poco a poco, fue creciendo la idea de hacer algo juntos. En un comienzo sin mayores expectativas, solo desde las ganas de hacer una película. Luego, cuando comenzamos a escribir, el proyecto fue tomando fuerza con un espíritu de hacer algo desde la simpleza. La sencillez se transformó en una guía estética”, cuenta Benjamín Rojo, quien trabajó en el guion junto al escritor Matías Celedón.

“Siempre que nos juntamos surge de forma espontánea una conversación cargada de ironía, de comentar cualquier desgracia desde la comedia. De reírnos de nosotros mismos. Hay un tono en común. No se trata de hacer una comedia para hacer reír, sino que la comedia nos permite establecer una mirada que da cuenta de lo inabarcable e incomprensible que puede llegar a ser la vida. El guion es el reflejo de esa mirada, posiblemente por esta razón se encuentra en la frontera del drama y la comedia”.

Para el director, “lo más evidente a nivel temático es la presencia de la muerte y todo lo que genera”. Cuenta que el guion fue trabajado a partir de una pregunta: ¿qué harías si sabes que te vas a morir y aun te queda algo de tiempo?

“Una posibilidad es entender que la muerte nos permite distinguir lo realmente importante de lo superficial. Es una invitación al protagonista para que resuelva sus “temas pendientes”. Sin embargo, en la vida nada se presenta de forma tan clara, por lo tanto, este proceso de ajuste de cuentas no está exento de torpezas y contradicciones. La idea de que Willy de interpretarse a sí mismo va en esta misma línea, nos permitió jugar con la fama y acentuar el conflicto entre lo superficial y lo esencial”, destaca el realizador.

“Por otro lado, la historia está articulada en el deseo conjunto de los personajes por sacar adelante una obra de teatro. Deseo que a ojos del espectador parezca absurdo dadas las condiciones del proyecto, pero que para los personajes representa una verdadera motivación. En este sentido, la película muestra con ironía las pequeñas empresas cotidianas e irrelevantes en las que nos embarcamos, pero que, de cierta forma, le dan sentido a la vida. En concreto, la película lo trabaja desde el mundo del arte y la búsqueda del artista por trascender, de quedar en el recuerdo colectivo después de la muerte. De esta forma, el conflicto entre lo superficial o lo esencial aflora nuevamente. La satisfacción del ego propio versus la renuncia al aplauso en pos de la reconciliación con los seres queridos”, expresó.

“El público que vea la película se va a encontrar con una propuesta novedosa y fresca, poco habitual en el cine chileno”, agrega Rojo. “Es una historia con una puesta en escena muy cuidada y un guion con toques de humor negro que le harán pasar un buen momento al espectador”.

“Dos mundos”

La actriz Valentina Acuña (“Sudamerican Rockers”, “Zamudio”) interpreta a la hija de Willy.

“Es una chica que tiene alrededor de 26 años que estudió teatro. Es una joven rebelde con una actitud fuerte y un poco agresiva. Ella se defiende ante el mundo y frente a la figura paterna que le genera mucho conflicto y no le permite ser lo suficientemente sensible con su papá. Todo lo contrario, siempre hay un enfrentamiento y sarcasmo”, comenta.

“Camila es totalmente independiente y busca serlo porque eso le ha ayudado a reafirmarse en la vida. En algún momento se sintió abandonada y a propósito de esa sensación es que decide enfrentar la vida con más fuerza. Tiene mucho carácter y lo ha desarrollado con el tiempo, pero inconscientemente quiere ser contenida y comprendida. Fue muy interesante trabajar esta relación con Willy. Creo que es una realidad en que el conflicto con el padre o la madre nos atraviesa a muchos”, destaca.

Trabajo de Cuti Aste

Una de las sorpresas de “La anunciada muerte de Willy Semler” es la actuación del destacado músico Cuti Aste, quien también hace de sí mismo.

“Definir mi personaje no es sencillo porque me represento a mí mismo en la película. Pero no como soy ahora sino como lo fue hace 25 años en relación a ciertos hábitos y ciertas formas de reaccionar las que con el tiempo he madurado”, confiesa. “Es un personaje de contrastes porque si bien es cierto la mayor parte del tiempo es simpático y alegre también es un personaje que marca las notas más álgidas de estallidos de ánimo sulfurosos. Se sale rápidamente de sus casillas, pero en general es un personaje muy emotivo que está siempre a un lado de Willy, es su amigo, su consejero y lo apoya. Es un personaje bisagra que interactúa con todos los demás”.

“La preparación de mi personaje fue un trabajo conjunto con Benjamín quien me iba dando el tono”, agrega Aste.

“Aprendí mucho durante el rodaje. Con la preparación del texto me fui interiorizando de los desafíos que tendría después frente a cámara. Fue un trabajo muy rico de conexión grupal. Muy agradecido de esta oportunidad de poder actuar y de este tan extraño de representarse así mismo en una película, pero no es una fotografía de uno, sino que es una caracterización”.

FICHA TÉCNICA

Título: La anunciada muerte

Género: Ficción / comedia

Duración: 75 minutos

País: Chile

Elenco: Willy Semler, Francisca Rojo, Cuti Aste, Valentina Acuña, Jaime McManus, Patrizio Gecele, Ale Farinelli.

Director: Benjamín Rojo

Guionistas: Benjamín Rojo, Matías Celedón

Productora ejecutiva: Dominga Ortúzar, Florencia Rodríguez

Coproductores: Yagán Films

Producción general: Francisco Ovalle

Director de fotografía: Eduardo Bunster

Primer asistente de cámara: Nicolás Bórquez

Segundo asistente de cámara: Mariana Cuevas

Gaffer: Antonio Parada

Eléctrico: Camilo Peralta

Directora de arte: Érika Pulgar

Ambientadora: Carolina Poblete

Utilería: Antonia Flores

Vestuarista: Mónica Cortés

Sonido directo: Peter Rosenthal

Microfonista: Francisco Cortés

Montajista: Juan Eduardo Murillo

Música original: Cuti Aste y Benjamín Rojo

Post producción de sonido: Yagán Films

Post producción de imagen: Alabatros Post