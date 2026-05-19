“Un arcoíris negro” vuelve a Mori Recoleta en Mes del Orgullo con propuesta que cruza humor y horror

“Un arcoíris negro” llega a Teatro Mori entre el 28 de mayo y el 13 de junio, con funciones los jueves y viernes a las 20:30 horas y los sábados a las 21:00. Esta temporada coincide con la antesala y el desarrollo del Mes del Orgullo, marcando su retorno a Santiago tras una destacada circulación por festivales y eventos culturales.

Con dramaturgia y dirección del colectivo Los Contadores Auditores —integrado por Felipe Olivares y Juan Andrés Rivera—, la obra propone un cruce entre lenguaje teatral y coreográfico para abordar, desde una estética provocadora, las complejidades de las diversidades sexuales y de género.

La puesta en escena, interpretada por un elenco de performers LGBTQ+, construye un recorrido fragmentado por distintos momentos, imaginarios y tensiones que han marcado la historia de las disidencias. A través de una sucesión de cuadros que combinan ironía, incomodidad y referencias culturales, el montaje articula una reflexión sobre identidad, representación y conflicto.

Desde episodios que dialogan con los orígenes de la organización homosexual hasta escenas que tensionan las dinámicas contemporáneas del activismo y la exposición pública, la obra despliega una mirada que evita la simplificación y se adentra en zonas menos abordadas del discurso.

“Hicimos un estudio a partir de encuestas a personas de la comunidad, y eso nos permitió construir un texto dramático que aborda los temas que la propia comunidad LGBTQ+ considera más controversiales o tabú”, señala Juan Andrés Rivera. En esa línea, el montaje se distancia de representaciones unidimensionales para proponer personajes y situaciones atravesadas por contradicciones, matices y conflictos.

Por su parte, Felipe Olivares destaca el cruce de lenguajes que articula la propuesta: “La obra recoge los aprendizajes de nuestra experiencia en el teatro musical y los pone al servicio de una propuesta más política”.

Con una trayectoria de más de 16 años y más de 20 montajes, Los Contadores Auditores han desarrollado un lenguaje propio que combina humor, música y crítica social, consolidándose como una de las compañías más relevantes de la escena contemporánea.

Para más información y venta de entradas, el público puede visitar teatromori.com, donde también se encuentran disponibles descuentos para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y beneficiarios de LT Beneficios.

UN ARCOÍRIS NEGRO

Fecha: Del 28 de mayo al 13 de junio

Horario: Jueves y viernes, a las 20.30 hrs | Sábado, a las 21.00 hrs

Lugar: Mori Recoleta (Bellavista 77, Recoleta)

Duración: 90 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Dramaturgia y dirección: Los Contadores Auditores | Elenco: Aukan Yeray, Dan Calfulén, Josefina Cerda, Kani Quiñones, Kevin Yévenes, Ro Escobar, Rosario Álamos y Xaviera Vera | Coreografía: Philippa Jesus, Ian Harting y Brigitte Kattan | Música Original: Entrópica | Audiovisuales: Ximena Sánchez y Matías Carvajal | Maquillaje y pelucas: Carla Casali | Diseño escenográfico y vestuario: Los Contadores Auditores | Diseño Iluminación: Daniela Frésard | Colaboradores: Rae del Cerro y Kani Quiñones | Coproducción: Cultura Capital y Engranaje Medios.