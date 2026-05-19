Alcalde Iglesias (Ind-UDI): la metáfora de Kast “ha sido el error más importante de este gobierno”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la explicación entregada por el Presidente José Antonio Kast sobre su promesa de campaña de expulsar a 300 mil migrantes irregulares, calificándola como “el error más importante” que ha cometido hasta ahora el Gobierno.

El jefe comunal independiente pro UDI abordó la controversia luego de que el Mandatario afirmara primero que la promesa era una “metáfora” y posteriormente corrigiera el concepto señalando que se trataba de una “hipérbole”.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Iglesias sostuvo que la ciudadanía sí entendió aquella propuesta como un compromiso concreto del Ejecutivo.

“Lamentablemente las personas sí pensaban eso”, afirmó el alcalde, apuntando a que el Gobierno debe hacerse responsable de los mensajes emitidos durante la campaña presidencial.

A juicio del edil, el problema no pasa por la imposibilidad material de concretar expulsiones masivas en un solo día, sino por el cambio de interpretación posterior que realizó La Moneda.

“Decir que eso fue una metáfora es un error gigante”, señaló Iglesias, agregando que la administración de Kast “tiene que estar a la altura de lo que dijo en campaña”.

El alcalde recalcó que, aunque nadie esperaba una expulsión inmediata y total de migrantes irregulares apenas asumiera el Gobierno, sí existía una expectativa de avanzar decididamente en esa dirección.

“Obviamente que nadie cree que esto iba a ser de un día para otro”, sostuvo, aunque insistió en que “la expulsión de cientos de migrantes no fue una metáfora, fue un compromiso con las personas”.

Las declaraciones del jefe comunal se suman a las críticas que surgieron incluso desde sectores cercanos al oficialismo luego de los dichos del Presidente.