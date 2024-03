La retrasada inauguración del monumento a Víctor Jara en San Joaquín: escultor acusa irregularidades

En septiembre del 2023 el Parque Inundable Intercomunal Víctor Jara recibió el monumento más grande que se ha hecho en Chile como homenaje al legado del artista, Víctor Jara. Para el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el municipio de San Joaquín organizó una reservada ceremonia como inauguración de la escultura, donde no estuvo invitado el escultor de la importante obra. En una primera instancia, el municipio anunció a través de su página web que la inauguración oficial se realizaría el pasado 6 de enero, sin embargo, el evento fue pospuesto, finalmente se realizará este sábado 16 de marzo.

La obra de doce toneladas de mármol travertino, realizada por Óscar Plandiura, no está compuesta solamente por la figura de Víctor Jara, sino que lo acompaña un grupo de tres niños junto a un perro quiltro, haciendo alusión a la vocación popular y mirada de futuro que tenía el artista asesinado durante la dictadura.

Meses antes del estallido social que se inició el 18 de octubre de 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera se aprobó parte importante del financiamiento para levantar el monumento. Además, el presupuesto se complementó con ayuda del Municipio de San Joaquín, liderado en ese momento por el exalcalde Sergio Echeverría, quién fue junto al escultor a comprar el mármol al norte del país.

Sin embargo, tras la reciente instalación del monumento, Plandiura acusa irregularidades durante el proceso final de realización de la escultura. Es “incomprensible que el monumento al asumir el gobierno de Gabriel Boric y el nuevo alcalde de San Joaquín Cristóbal Labra y a pesar que la obra estaba concluida en un 80%, se le cancela el financiamiento, a pesar del compromiso de inaugurar el monumento el 16 de septiembre del 2023, fecha en que se conmemoraban los 50 años del cruel asesinato del cantautor popular”, señaló.

“Después de más de 3 años de un inexcusable abandono del monumento, y luego de la muerte de Joan Jara, situación que derivó en innumerables quejas, reclamo y expresiones de rabia, las autoridades deciden terminar de financiar el monumento e inaugurar la obra, pero con la condición de que esta sufrirá modificaciones, una de ellas, la mas insólita, que el conjunto de niños con el perrito esculpidos en mármol , no podría formar parte del monumento. La razón esgrimida por el mismo alcalde de izquierda; “la representación de un grupo de estudiantes acompañados de un perrito, era una abierta apología a la violencia””, agregó el escultor.

Un monumento de dos esculturas

Por otro lado, el excalcade Sergio Echeverría recordó que la idea del monumento a Víctor Jara surgió a partir de la renovación del eje que cruza Macul, San Joaquín, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y Santiago Centro. El objetivo era permitir el acceso a los ciudadanos de la zona centro-sur de la capital a un parque de alto estándar, por lo que se decidió nombrar el espacio en honor a Víctor Jara por su compromiso con los sectores populares. Tras una larga espera, durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se renombró el parque y se propuso realizar un monumento, proyecto que contó con el apoyo de la familia y la fundación del cantautor.

Finalmente, en enero de 2020 se realizó la compra de la piedra para realizar el monumento. El exalcalde relató que en ese momento surgieron las conversaciones con el escultor para realizar una instalación de mayor tamaño que incluyera una segunda escultura.

“Surgieron dos ideas, primero que se podía hacer una instalación mucho más grande con una segunda escultura y también la idea de que junto que con esa segunda escultura se pudiera trabajar la idea de una gran inauguración en un espacio urbano muy interesante, nosotros teníamos consciencia de que se iba a entregar un espacio urbano de alto estándar y además iba a ser el monumento más relevante que Víctor Jara iba a tener no solo en Santiago sino que en el planeta”, explicó Echeverría.

“Con ese entusiasmo y con el apoyo muy afectuoso de la fundación y la familia, se empezó a trabajar la idea de una segunda escultura, siempre le planteamos al escultor, era que una idea muy interesante es la población, que siempre está asociado a los niños y también al mundo popular, de la cual el quiltro es un símbolo del Chile de los 60”, agregó.

En ese sentido, recordó que le mostró los bocetos pero “ese entonces había un tema, que era si el perro llevaba o no un pañuelo y porque claramente está asociado a la figura del matamaco. Sin pañuelo esta asociado a la población que forma parte de la historia de Chile”.

“La opinión que le entregue al escultor fue que ninguna autoridad política puede censurar a un escultor, eso es absurdo, pero lo que sí yo creo es que si lleva pañuelo eso va a estar asociado al matacapaco y eso es restringir la figura Víctor Jara. La profundidad de la obra de Víctor Jara en el teatro, en la música, en las artes escénicas en general es de tal profundidad que es restringir la segunda escultura al famoso matapaco. Yo le dije que no era conveniente porque en mi opinión Víctor Jara puede alcanzar la estatura de Violeta Parra que es un símbolo de todos los chilenos”, opinó el exalcalde.

Denuncia

En la misma línea, Plandiura acusa “sufrir la suspensión de los pagos adeudados, presiones de un(a) ex ministro (a), el alcalde de izquierda Cristóbal Labra, e incluso autoridades del MOP%, todos exigiendo de forma delirante modificar el monumento, unos pidiendo eliminar los niños, otros eliminar el perrito, y otros modificar los textos inscritos en los pedestales de las estatuas”.

“Cómo es posible que esta diversidad de autoridades no sepan que no pueden, ni tienen atribuciones para modificar una obra emplazada en el espacio público aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales. Todos ellos por desconocimiento o abuso de poder, en virtud del cargo que ostentan, incurrieron en censurar un monumento público aprobado por la institucionalidad competente. Es importante consignar que el Monumento, con todos los elementos antes descritos, se encuentra aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales. (ORD: 1341 – 24 de marzo 2022)”, manifestó el escultor.

Por último, el artista recalcó que “el Monumento a Víctor Jara ‘modificado’ se inaugura de forma privada, con 45 invitados, sin prensa ni publicidad, tampoco la presencia de la familia y sin haber invitado al escultor creador de la obra, a las 10:00 de la mañana del domingo 10 de diciembre, encabezando la inauguración el mismo alcalde que hizo lo imposible para que este homenaje no se realizara, no dimensionando la relevancia y el significado profundo de este monumento. De hecho una segunda inauguración más masiva programada para el 6 de Enero, fue suspendida por el mismo alcalde Labra a última hora, de manera arbitraria, generando frustración en cientos de personas, las que llegaron ese día y se manifestaron con impotencia en las redes sociales ante la suspensión intempestiva y el ultraje a la figura de nuestro gran Víctor Jara”.

Adicionalmente, hasta el cierre de este reportaje, el concejal y presidente de la comisión de Cultura, Artes, Patrimonio y Educación del municipio, Gustavo Arias, no ha respondido las preguntas enviadas por este medio. En el sitio web del municipio se publicó una noticia el 11 de diciembre, luego del Día Internacional de los Derechos Humanos donde se da cuenta del homenaje realizado a Víctor Jara pero también se afirma que “El monumento será oficialmente inaugurado el 6 de enero del 2024”.

La visión de la familia y la Fundación Víctor Jara

La hija del cantautor y presidenta de la Fundación Víctor Jara, Amanda Jara relató que durante el proceso de realización de la escultura fue a visitar el taller de Plandiura, quien le explicó cuál era la imagen que se buscaba proyectar de Jara.

“A nosotros como familia y como Fundación no nos interesaba una obra de un Víctor en un plinto solo, sino que era una obra un espacio escultórico más que un monumento”, dijo Amanda Jara.

“Óscar nos presentó la foto que quería hacer y era una imagen que se tomó en una población de Víctor con los niños de ahí y nos encantó la idea. Nos imaginamos a los cabros chicos jugando ahí, no un culto a la personalidad, sino un espacio escultórico donde incluso los niños, las niñas se podían reconocer”, agregó.

En ese sentido, Amanda Jara sostiene que es importante que Víctor Jara no fuese representado solo, sino que incluyera a los niños con el quiltro.

En relación a la inauguración que se realizó el 10 de diciembre, Amanda Jara señaló que no asistió debido a que la invitaron con dos días de anticipación.

“A mí me avisaron como un dos días antes y no pude participar porque tenía otra agenda digamos, no y no pude participar entonces le dije que espero que se haga una inauguración popular para los vecinos, para las vecinas y estaba trabajando en eso y surgió la segunda fecha que fue el 6 de enero”, expresó.

Si bien la escultura del perro no lleva un pañuelo, en ocasiones puntuales personas se han acercado al monumento y le han colgado un pañuelo rojo hecho de tela.

Además, respecto al pañuelo rojo dijo que “los vecinos pueden hacer lo que los vecinos quieran, no veo que hayan vandalizado la obra. Ellos están expresando algo ahí que sería interesante que la municipalidad les preguntaran los vecinos y vecinas, qué es lo que quieren decir con eso. Que alguien le ponga el pañuelo un perrito, ¿qué podemos hacer nosotros? Además, esta esta obra ha sido impulsada desde los vecinos y vecinas, ellos fueron los que empezaron a presionar para que la explanada donde iban a hacer estas obras de mejoramiento fuera más bonita. Los vecinos y vecinas se organizaron y empezaron a impulsar esta idea de un homenaje a Víctor Jara que es parte además de la historia de San Joaquín, entonces ellos sintieron que era de toda lógica que hubiera ahí un homenaje a mi papá”.

Por último recalcó que “mi mayor deseo es que esta obra, que además es hermosa, sea inaugurada como corresponde abiertamente con los cabros chicos, con jóvenes, con los viejitos, y los perritos. Eso sería bonito y que sea inaugurado con música y danza, eso es lo que yo deseo y deseamos en la Fundación, al final los espacios públicos para eso se hacen”.