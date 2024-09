“Bordadoras de la Memoria” inauguraron en Valparaíso exposición “Medidas de la Dignidad”

En el marco de las actividades que se realizan en el Parque Cultural de Valparaíso (PCV) con motivo de los 51 años del golpe militar, la Unidad de Patrimonio, Memoria y DDHH inauguró la exposición del colectivo “Bordadoras de la Memoria de Valparaíso”, creado en 2016 con la participación de 35 mujeres.

La muestra está compuesta por telas bordadas, que hacen referencia a doce de las cuarenta medidas impulsadas durante el gobierno del Presidente Salvador Allende.

En la inauguración participaron las integrantes del colectivo de las Mujeres Bordadoras; la seremi de Justicia, Paula Gutiérrez; representantes del Ministerio de las Artes y las Culturas y del directorio de PCdV, y agrupaciones de derechos humanos.

La exposición refleja la visión del colectivo de mujeres sobre las primeras 40 medidas del gobierno de la Unidad Popular y la “necesidad de preservar la memoria y detener el negacionismo”.

En la ocasión y junto a los tapices bordados, se desplegó un lienzo que incluye los trabajos de las primeras bordadoras, convocadas por Parque Cultural de Valparaíso a través de la expresa política, Walkiria Jorquera; bordados donde estamparon con hilos, telas y agujas sus testimonios como detenidas, torturadas y exiliadas tras el Golpe de 1973. Historias de dolor y desarraigo, que compartieron además en un conversatorio con los asistentes.

Para Marcela Parra, vocera del colectivo, “cuando nos juntamos no todas eran bordadoras, sino que mujeres con conciencia social, luchadoras sociales que queríamos contar los hechos que habían pasado en dictadura y que siempre han sido negados. De allí empezaron las compañeras a juntarse, a hacer el trabajo y actualmente llevamos casi 9 años funcionando en el Parque. Bordar memoria es muy importante; salimos al paso del negacionismo, de quienes siempre dijeron que nuestro país no había violado los Derechos Humanos. Por eso es tan importante que la memoria no se pierda, que las nuevas generaciones sepan lo que ocurrió”.

Nathalie Nicloux, miembro del directorio de PCdV, valoró la acción del colectivo de Mujeres Bordadoras de la Memoria, señalando que “este trabajo, de bordar esos pedacitos del corazón que se caen con la historia de Chile, no es desde el odio, sino desde enaltecer la dignidad de este pueblo”.

Finalmente, tanto Walkiria Jorquera como José González, de la Unidad de Patrimonio, Memoria y DDHH de Parque Cultural informaron que a esta exposición se suman otras actividades, como el lanzamiento de “Memorias ocultas de Colliguay”; “Las Hermanas del pueblo, Obile Loubet y las religiosas de la resistencia” y la reinauguración de la Placa que recuerda a los expresos políticos de la Cárcel de Valparaíso, hoy Sitio de la memoria.