Chileno Andrés Rodríguez será nuevo director de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires

El chileno Andrés Rodríguez será el nuevo director de ópera del Teatro Colón de Buenos Aires, informó este viernes el diario La Nación de Argentina.

El medio citó un comunicado del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires sobre el elenco de directores que tendrá la nueva gestión del Teatro Colón, a partir del próximo año.

“Estamos hablando de uno de los teatros íconos del mundo, todos los más grandes cantantes han pasado por este escenario, desde Enrico Caruso, María Calas, Birgit Nilsson, Pavarotti y Plácido Domingo. Hay que tenerle mucho cuidado, voy a poner toda mi experiencia al servicio del Colón”, señaló Rodríguez al diario El Mercurio.

Mesa directiva

Rodríguez es abogado y gestor cultural chileno. Será el nuevo responsable de la ópera, en la mesa directiva del teatro, que encabeza el uruguayo Gerardo Grieco, en su rol de director general.

Aunque todavía no hubo nombramiento oficial de Julio Bocca al frente del ballet, Rodríguez formará parte de esa misma mesa en donde estará el bailarín argentino.

“Estamos muy orgullosos de anunciar la llegada de Andrés Rodríguez al equipo de dirección artística del Teatro. Reconocido mundialmente por su trayectoria, Andrés sumará su experiencia y su calidad humana, y será un enorme aporte a la excelencia y rigurosidad artística de nuestros talentos”, expresó en un comunicado Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña.

Trayectoria

Nacido en Santiago de Chile, Rodríguez cursó estudios de música y canto en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia. Entre 1981 y 2015 se desempeñó como director artístico y general del Teatro Municipal de Santiago, donde tuvo a su cargo la creación del primer coro profesional del país, además del estreno para Chile de 37 óperas de distintos compositores, desde Haendel hasta Shostakovich.

En sus 34 años a cargo del mayor establecimiento cultural de Chile se presentaron en esa sala artistas como Claudio Arrau, Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, Lang Lang, Evgeny Kissim, Kiri Te Kanawa, Renee Fleming, entre otros.

En 1997 fue uno de los fundadores de la asociación Ópera Latinoamérica (OLA), que nuclea a las principales salas líricas de la región. Ha sido jurado en numerosos concursos de canto, entre los cuales se destacan el Operalia de Plácido Domingo, Francisco Viñas de España, Concurso Internacional de Canto de Toulouse, Bidu Sayao en Brasil, Radio Filarmonía de Perú y National Museum for Women in the Arts-Chile.

Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido, se destacan la Cruz del Mérito Primera Clase, otorgada por el gobierno alemán. Y al término de su gestión frente al Teatro Municipal de Santiago fue condecorado con la Medalla de Santiago y declarado Hijo Ilustre de la Municipalidad. Actualmente asesora a distintas instituciones culturales y musicales tanto en Chile como en el extranjero.